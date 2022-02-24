 نفوذ مافيا المخدرات - تجار الكوكايين في هولندا | عن كثب | DW | 14.04.2022

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عن كثب

نفوذ مافيا المخدرات - تجار الكوكايين في هولندا

مع اتساع تجارة الكوكايين تزداد الجريمة المنظمة في هولندا. مافيا المخدرات تكسب المليارات وتزداد عنفا. لسنوات طويلة كانت السلطات الهولندية تظن أن مافيا "ماكرو" تحت السيطرة، لكن حتى قبل مقتل الصحافي بيتر ر. دو فريز كان واضحاً أن الجريمة المنظمة باتت تهدد أركان هولندا. المحامي الشهير فيتو شوكرولا يقول: "إنها حرب من أجل النفوذ والمليارات، والأمر يتعلق بأن تقتل كي لا تُقتل".

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منذ سنوات يزداد تهريب الكوكايين عبر موانئ روتردام وأنتويرب وهامبورغ، حيث تستطيع عصابات المافيا التي تعمل من هولندا بشكل أساسي أن ترشي بسهولة القائمين على مواقع مفصلية في السلطات والموانئ بفضل عائداتها التي تصل إلى المليارات. فيمكن لسائق رافعة في الميناء أن يكسب 100 ألف يورو على سبيل المثال مقابل نقل حاوية إلى مكان طُلب منه. منذ سنوات يتقفى المحققون أثر هذه التجارة غير القانونية، وقد استطاعوا عبر مداهمات عديدة أن يصادروا أسلحة وكميات ضخمة من المخدرات وأن يعتقلوا العديد من المشتبه بهم. منذ مارس 2021 تجري في أمستردام أكبر محاكمة جزائية في تاريخ هولندا. ففي ما يسمى بـ"محكمة مارنغو" يواجه تجار مخدرات يكسبون المليارات من الكوكائين تهماً بالقتل. الأمر يتعلق هنا بجرائم وحشية للغاية وبشبكة مجرمين تُشكل تحدياً للدولة. القائمون على هذا الفيلم الوثائقي يرافقون محققين في ميناء روتردام ومحامين يدافعون عن أعضاء المافيا، كما قابلوا سعاة مخدرات سابقين، إضافة إلى الصحفي بيتر ر. دو فريز قبل مقتله. إنها قصة فساد وعنف.

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