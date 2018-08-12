 ″نفرو سوبك″ .. ملكة مصر المجهولة صاحبة العصر الذهبي | عالم المنوعات | DW | 30.08.2019

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"نفرو سوبك" .. ملكة مصر المجهولة صاحبة العصر الذهبي

كانت أول ملكة في التاريخ الفرعوني تحصل على "الألقاب الملكية الخمسة"، وشهد عصرها استقراراً كبيراً ورخاءً في الدولة الفرعونية، وبانتهاء حكمها انتهت الأسرة الثانية عشرة. فمن هي هذه الملكة المثيرة للفضول؟

Altägyptische Königin Neferusobek oder Sobekneferu Büste (public domain)

تعد الملكة "نفرو سوبك"، صاحبة الألقاب الملكية الخمسة والملقبة بـ"سيدة كل النساء"، واحدة من الملكات اللاتي حكمن مصر القديمة وأدهشت شعوب العالم في العصر الحديث، وخاصة بلدان أوروبا التي أتيح لعلمائها وأثرييها معرفة الكثير عن تاريخ مصر القديمة وأسرارها، عبر ما قاموا به من أعمال حفر وتنقيب عن آثار ملوك وملكات ونبلاء الفراعنة.

ومن غير المعروف حتى الآن موقع مقبرة الملكة "نفرو سوبك"، التي تعتبر واحدة من أكثر ملكات مصر القديمة إثارة للدهشة، بسبب إنجازاتها العديدة. لذلك، طالب أيمن أبو زيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية الأثرية والسياحية، بفتح الباب أمام علماء المصريات والآثار للبحث عن قبر هذه الملكة الفرعونية، على غرار ما جرى من مسح راداري بمنطقة وادي الملوك في غرب الأقصر، بحثاً عن قبر الملكة نفرتيتي.

وأوضح أبو زيد لوكالة الأنباء الألمانية أنه "لم يُعرف على وجه اليقين" أين دفنت الملكة "نفرو سوبك"، التي حكمت مصر منفردة لعدة سنوات، وتمتعت فترة حكمها بالاستقرار. ويعتقد كثير من المتخصصين أنها صاحبة الهرم غير المكتمل والمشيد من الطوب اللبن في شمال قرية مزغونة بمنطقة دهشور الأثرية، جنوبي محافظة الجيزة.

وعرف الأثريون من خلال الاكتشافات في الأقصر والجيزة وغيرهما من المدن المصرية الكثير من المعلومات حول ملكات مصريات حكمن البلاد، وعن مكانة المرأة في زمن الفراعنة، مثل نفرتاري ونفرتيتي. وإلى جانبهن، هناك ملكات أخريات لا يعرفهن كثيرون بالرغم من حكمهن البلاد منفردات، على غرار حكم الملكة حتشبسوت، التي تتمتع بشهرة واسعة ويستقبل معبدها المنحوت في صخور جبل القرنة، غرب مدينة الأقصر بصعيد مصر، آلاف السياح في كل يوم.

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الهرم المنحني للملك سنفرو يفتح أبوابه امام الزوار

حاكمة بلا شريك

من جانبه، يقول الدكتور ممدوح الدماطي، عالم المصريات ووزير الآثار المصري الأسبق، لوكالة الأنباء الألمانية إن المرأة في مصر القديمة تمكنت من أن يكون لها دور في الحكم، بل وتمكنت من الوصول إلى سدة الحكم فتوجت كملكة حاكمة. ويشير الدماطي إلى أن الملكة "نفرو سوبك"، التي تنطق أيضاً "سوبك نفرو"، كانت إحدى الملكات اللاتي حكمن مصر القديمة بعد أن خلفت شقيقها وزوجها الملك أمنمحات الرابع في الحكم، وأتيحت لها فرصة الاستقلال بالسلطة بلا شريك أو منافس.

وحسب الدماطي، تمكنت هذه الملكة من حكم البلاد وتمتعت بوضع سياسي مستقر في مصر وبلاد النوبة، ولم يشب عصرها أي تمردات ضد حكمها، ولم يتم محو خراطيشها بعد موتها كما حدث مع الملكة حتشبسوت. ولفت إلى العثور على اسم الملكة "نفرو سوبك" على العديد من القطع الأثرية التي خلفتها في محافظة الفيوم، وفي تل الضبعة بمحافظة الشرقية، وفي اهناسيا بمحافظة بنى سويف، وعند الشلال الثاني بالنوبة.

كانت "نفرو سوبك"، وفق الدماطي، أول ملكة تحمل "الألقاب الملكية الخمسة"، فلقبت بلقب "حور: مريت رع" (أي حبيبة رع)، و"نبتي: سات سخم نبت تاوى" (أي بنت القوى سيدة الأرضين)، و"حور نبو: جدت خعو" (أي مثبتة التيجان)، و"نسو بيتي: كا سوبك رع" (أي قرين المعبود سبك - رع)، وأخيراً لقبت بـ"سا رع : نفرو سوبك شديتي" (وهو الاسم الشخصي ومعناه جمال المعبود سوبك).

وبنهاية حكم "نفرو سوبك"، انتهى حكم الأسرة الثانية عشرة، ومعها انطوت صفحة من صفحات التاريخ المصري القديم. يذكر أن مصر القديمة عرفت عدة ملكات فرعونيات حكمن مصر بما يعرف بـ"الحق الخاص" مستقلات عن أزواجهن، وكانت بعض الملكات من عامة الشعب وآخريات من نساء الفرعون، لكن بعضهن حملن لقب ملكة لقيامها بحكم مصر، وبعضهن اكتفين بمشاركة أزواجهن واعتنين بإدارة شؤون قصر الملك وحريمه، وتولت بعضهن سلطات في إدارة شؤون الدولة.

ي.أ/ ع.خ (د ب أ)

  • Goldene Statuette des Königs Chephren in der Ausstellung Pharaonen Gold – 3.000 Jahre altägyptische Hochkultur. (Weltkulturerbe Völklinger Hütte/Archiv)

    ذهب الفراعنة في معرض أثري ألماني فريد من نوعه

    معروضات أثرية

    من بين 170 من المقتنيات الأثرية في معرض Pharaonen-Gold "ذهب الفراعنة 3000 عام من الثقافة المصرية القديمة"، هناك تمثال الحاكم خفرع من المملكة القديمة (2522 - 2496 قبل الميلاد) والذي يعد أقدم تمثال صغير معروف للملك وهو مصنوع من الذهب الخالص. ويعرض هذا التمثال للمرة الأولى أمام الجمهور.

  • Goldener Siegelring mit Darstellung der thronenden Nofretete aus der Ausstellung PharaonenGold in der Völklinger Hütte. (picture-alliance/dpa/O. Dietze)

    ذهب الفراعنة في معرض أثري ألماني فريد من نوعه

    الذهب من أجل الخلود

    لم يتم صنع الخاتم هذا من أجل تزين الفرعون أو شخصية رفيعة بالذهب، بل كانت الأهمية بالنسبة لمصر القديمة تكمن في القيمة الرمزية والدينية للمادة. وكان يعتقد أن المتعلقات الجنائزية المصنوعة من الذهب ستبقى خالدة. في الصورة خاتم من الأسرة الثامنة عشرة (1350-1333 قبل الميلاد) ونقش على الخاتم صورة الملكة نفرتيتي.

  • Goldener Halskragen vor rotem Hintergrund in der Ausstellung Pharaonen Gold – 3.000 Jahre altägyptische Hochkultur in der Völklinger Hütte. (Weltkulturerbe Völklinger Hütte/Archiv)

    ذهب الفراعنة في معرض أثري ألماني فريد من نوعه

    تميمة الحظ والحماية

    تمثل القلادة المصنوعة من الذهب والخرز القاسي والتي تعود إلى (حوالي عام 1550 قبل الميلاد) مثالًا رئيسيًا على فن الصياغة المصرية القديمة الدقيقة والمفصلة. تم ارتداؤها من قبل الملوك وكانت بمثابة رمزا للحماية أو تميمة للحظ.

  • Königliche Kette mit Darstellung eines Geiers in der Ausstellung PharaonenGold in der Völklinger Hütte. (picture-alliance/dpa/O. Dietze)

    ذهب الفراعنة في معرض أثري ألماني فريد من نوعه

    حماية الآلهة

    من عهد رمسيس السادس. (1140 - 1132 قبل الميلاد) أتت هذه السلسلة الثمينة. تتكون الجوهرة من صفوف مزدوجة من حبات الذهب والخرز واللازورد. في نهايته تم تعليق نسر مصنوع من الذهب، وفقًا للاعتقاد الفرعوني القديم فإن هذه السلسة تضمن حماية الآلهة.

  • Goldener Stabaufsatz der Göttin Hathor in der Ausstellung PharaonenGold in Völklingen. (picture-alliance/dpa/O. Dietze)

    ذهب الفراعنة في معرض أثري ألماني فريد من نوعه

    حتحور - إلهة الحب

    حتحور هي الهة الحب والجمال بحسب المعتقد الفرعوني، ولقد أظهرها أصحابها تارة في صورة امرأة وتارة أخرى في صورة بقرة تظهر الشمس من بين قرنيها، وهي التي أوت حوروس إبن إيزيس وأرضعته وحمته.

  • Statue des Merimose in der Ausstellung Pharaonengold in der Völklinger Hütte. (picture-alliance/dpa/O. Dietze)

    ذهب الفراعنة في معرض أثري ألماني فريد من نوعه

    عطر عمره ألف عام

    بالإضافة إلى العديد من القطع الذهبية، يُظهر العرض في فولكلينغر هوته أشياء مختلفة تمامًا عن مصر القديمة، مثل تمثال ميريموس الرسمي (حوالي 1388 - 1351 قبل الميلاد). في عهد الملك أمنحتب الثالث. وكان نائب الملك من كوش، وبالتالي حكم العديد من المحافظات، كما يوجد من بين المعروضات زجاجة عطر مختومة مصنوعة من الطين الغامق ومعجونة بالعطور. (بيتينا باومان / علاء جمعة )


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