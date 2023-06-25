نفرتيتي - من صاحب التمثال النصفي؟

يعتبر التمثال النصفي لنفرتيتي أبرز الأعمال الفنية الأثرية المصرية وهو في الوقت نفسه الأيقونة الأكثر شهرة في المتحف المصري في برلين. اكتشف عالم المصريات الألماني لودفيغ بورشارد التمثال في عام 1912 ونقله على الفور إلى برلين. لم يُعرض هذا التمثال النصفي لنفرتيتي في مصر أبدا. من الناحية الرسمية يبدو كل شيء واضحا. فتقاسم الاكتشافات الأثرية تم بدقة وفقا لقانون دولي. وهذا ما تعتمد عليه مؤسسة التراث الثقافي البروسي الألمانية. رغم ذلك هناك شكوك حول الدور الذي لعبه السياق الاستعماري، وما إذا كان هناك انتهاك متعمد للقوانين المعمول بها؟ يرافق الفيلم الوثائقي مؤرخة الفن بنيديكت سافوي، التي بحثت بشكل مكثف عملية تقاسم الاكتشافات الأثرية والنزاع الفرنسي الألماني حول التمثال النصفي. في أرشيفات باريس، تسلط الضوء على سنوات الشد والجذب. بالإضافة إلى ذلك تهتم سافوي بشكل خاص بعمليات الاستحواذ الثقافي التي تمتد إلى ثقافة البوب الحديثة. إضافة إلى الموقف الألماني، يعرض الفيلم أيضا وجهات نظر مصرية حول غياب التمثال النصفي وأهمية الفن الفرعوني في مصر الحديثة. كيف تغيرت في مصر النظرة إلى رموز الثقافة المصرية القديمة من خلال غيابها؟ يتواصل النقاش حول الأيقونة المصرية، ومن يقرر كيفية التعامل معها اليوم. من تراث مشترك إلى ثقافة عالمية رقمية. فكيف تبدو الآفاق المستقبلية؟