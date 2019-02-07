نفايات الحروب ..قنبلة موقوتة في بحر البلطيق

بعد الحربين العالمية الأولى والثانية، وبعيدا عن الأنظار، أٌلقيت كميات هائلة من الذخائر والنفايات في بحر البلطيق، بعضها ليس بمسافة بعيدة عن الساحل. في ذلك الوقت، لم يكن هناك أي مخاوف بشأن مدى تهديد تلك الملوثات للحياة البحرية أو للبشر.
وتقدر كمية الذخائر والمواد السامة في المياه التي تدخل في صناعة الأسلحة الكيماوية، بنحو 300 ألف طن في ألمانيا فقط. فعلى سبيل المثال، يوجد في منطقة Kolberger Heide -الخاصة بإلقاء الذخائر مباشرة خارج مدينة كيل، وهي منطقة محظورة، حوالي 35 ألف طن من الألغام البحرية والطوربيدات على عمق 12 متر كحد أقصى، وعلى مرمى البصر من الشاطئ.
مصير النفايات السامة
والسؤال الذي يطرح نفسه، ما هي كيفية التعامل مع تلك المواد السامة والمواقع الملوثة؟ وهل يتم تركها لتسرب سمومها ببطيء، أم أنه من المفترض اخفاؤها والمخاطرة باحتمال وقوع أي انفجار لأجسامها المعدنية ؟ في الحقيقة، هذه أسئلة بحاحة للرد الفوري من السلطات والمسئولين، خاصة أن الوضع سيكون خطيراً في حال تركيب كابل بحري على سبيل المثال، أو خط أنابيب أو غيرها من المشروعات.
سرطنة الأسماك
وفي خطوة مساعدة لاتخاذ قرار بشأن تلك التهديدات، قام العلماء في مشروع البحث الدولي "DAIMON "، بتطوير وسائل مساعدة لصنع القرار، وتم عرضها في المؤتمر النهائي المشترك لمعهد ثونين ومعهد ألفريد فيغنر للبحوث القطبية والبحرية في بريمرهافن. والهدف من ذلك هو تزويد السلطات والسياسيين بتوصيات عملية وقابلة للتطبيق مباشرة فيما يتعلق بالرصد البيئي ومعالجة الذخائر.
ووجد فريق البحث أن مادة "تي إن تي" الموجودة في تلك الذخائر تؤدي إلى تسمم الكائنات الحية في تلك المناطق مثل الأسماك والأصداف البحرية، كما أنها تدمر المادة الجينية للأسماك وتؤدي إلى إصابتها بالأورام السرطانية.
ألكزندر فرويند/ س.إ
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المنتجات النفطية تغزو حياة الإنسان اليومية
مستحضرات التنظيف
تُصنع عبوات المنظفات عادة من البلاستيك الذي يكون النفط مكونه الرئيسي. فهذه العبوات البلاستيكية متينة وخفيفة الوزن ورخيصة في الإنتاج. وغالبا ما تحتوي المنتجات الموجودة داخل هذه العبوات أيضاً على مواد نفطية. هذه المواد الكيميائية التي تقوم بإزالة الشحوم والبقع، تضر بالبيئة وتسبب الحساسية أيضاً.
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المنتجات النفطية تغزو حياة الإنسان اليومية
الحمضيات كبديل عن مستحضرات التنظيف
استخدم الليمون لفترة طويلة كمادة تنظيف قبل أن تحدق ثورة في مجال المنظفات الكيميائية المصنعة. مكون الليمون الرئيسي - حامض الستريك - يملك نفس القدرة على التنظيف مثل الخل وبيكربونات الصوديوم، دون الإضرار بالبيئة وبصحة الإنسان. الليمون يمكن أن ينظف الشوايات ويكافح الميكروبات التي تبقى على الأسطح. وهذه البدائل الطبيعية أكثر فعالية وأقل ثمنا وتأتي دون عبوات.
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المنتجات النفطية تغزو حياة الإنسان اليومية
أطنان من البلاستيك
حوالي 380 مليون طن من البلاستيك يُنتج سنويا في العالم، لكن فقط 9 بالمائة من تلك الكمية يتم إعادة تدويرها، وذلك بحسب دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا. أما البقية فيتم إحراقها أو إلقاؤها في النفايات. ويقدر الباحثون أنه بحول عام 2050 سيكون قد تم إنتاج 34 مليار طن من البلاستيك
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المنتجات النفطية تغزو حياة الإنسان اليومية
شفاطات من الورق
هذا السيل من المواد البلاستيكية لن يتوقف إذا لم يغير البشر طريقة حياتهم! هذا ما توصلت إليه المفوضية الأوروبية التي تريد حظر مبيعات أدوات المائدة المصنوعة للاستخدام الواحد. وهذه المواد التي يتم إنتاجها واستخدامها وإلقاؤها في النفايات تثقل كوكب الأرض لقرون. من جهتها، أعلنت شركة تيترا باك، إحدى شركات التغليف الرئيسية، أنها ستقوم بصنع الشفاطات من الورق عوضا عن البلاستيك.
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المنتجات النفطية تغزو حياة الإنسان اليومية
تأمين مالي للأكواب
تعتبر ألمانيا أكبر منتج للنفايات البلاستيكية في القارة العجوزوفقا لوكالة البيئة الفيدرالية. العائلات الصغيرة تشتري الأطعمة المغلفة بكميات صغيرة وكثيرون يشترون بضائع عبر الانترنت يتم تغليفها، إضافة إلى محلات الوجبات السريعة التي تعتمد على الأدوات البلاستيكية. بعض المطاعم في مدينة هانوفر الألمانية اتخذت مثالا يحتذى به من خلال تأمين مالي في 2 يورو للأكواب التي يمكن إعادة استخدامها.
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المنتجات النفطية تغزو حياة الإنسان اليومية
معركة يائسة ضد البلاستيك
الهند لديها مشكلة كبيرة مع النفايات البلاستيكية. وقد حظرت العاصمة الهندية، نيودلهي المنتجات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة فقط، إلا أن هذه التدابير مجرد قطرة في دلو. هناك قرابة 1.5 مليون هندي يكسبون لقمة العيش من وراء جمع البلاستيك. لكن غالبا مايتم في الهند حرق القمامة وهذا يتسبب بانبعاث غازات سامة.
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المنتجات النفطية تغزو حياة الإنسان اليومية
مواد صديقة للبيئة
بالإمكان صناعة العبوات من مواد صديقة للبيئة. فقبل عصر البلاستيك، كانت منتجات الألبان تقدم في الأوعية الزجاجية. فهناك إمكانية لصناعة عبوات المشروبات من مواد متجددة وصديقة للبيئة، مثل الخشب. الاختيارات التي يقوم بها المستهلك يمكن أن تصبح أساسية لتقليل الاعتماد على المواد النفطية.
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المنتجات النفطية تغزو حياة الإنسان اليومية
الأقراص المدمجة (النفطية)
يحتوي كل قرص سي دي أو دي في دي على حوالي 30 غرامًا من النفط الخام. سنويا، يتم إنتاج قرابة 40 مليار قرص في العالم وكل قرص يتكون من البولي كربونات والألمنيوم وطلاء. الكثير من هذه الأقراص يتم التخلص منها وينتهي المطاف بها في النفايات. وبحسب وكالة البيئة الفيدرالية، يبلغ معدل إعادة تدوير الأقراص في ألمانيا حوالي 5 في المائة.
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المنتجات النفطية تغزو حياة الإنسان اليومية
كعب عال من ألياف النباتات!
يعتقد البعض أن المستخدمين لا يبحثون عن المنتجات الصديقة للبيئة. لكن بعض زبائن شركة "غوتشي" الشهيرة يفضلون شراء أحذية بكعب عال مصنوع من مواد مصنوعة من البلاستيك العضوي، الصديق للبيئة. استخدم خبراء سابقون في معهد فراونهوفر الألماني مركب ليغنين من بقايا الورق وألياف النباتات والشمع، وجعلوا من هذا الخليط سائلا، ثم استخدموا آلات الحقن لصب الخليط في أشكال مختلفة لاستخدامات ومنتجات كثيرة.
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المنتجات النفطية تغزو حياة الإنسان اليومية
قمصان المشجعين صديقة للبيئة
صُنع قميص كرة القدم هذا، من النفايات البلاستيكية المعاد تدويرها، حيث تطلب الأمر 28 عبوة بلاستيكية لإنتاجه. كما يمكن صنعه كذلك من الألياف الطبيعية مثل القطن والصوف والكتان والحرير.
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المنتجات النفطية تغزو حياة الإنسان اليومية
السر في الفرشاة الجيدة
ليس هناك وقت مبكر لتعلم نظافة الأسنان، لكن طريقة غسل الأسنان ليست هي وحدها السر في الحفاظ على صحة الفم والأسنان، بل نوع الفرشاة أيضاً. الفرش المتاحة في الأسواق عادة تكون مصنوعة من البولي أميد، وهي زيوت معدنية، كما أن هناك مكونات أخرى كيميائية تدخل في تصنيعها.
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المنتجات النفطية تغزو حياة الإنسان اليومية
مكونات طبيعية للحفاظ على نظافة الفم
لكن من الممكن صناعة فرشاة الأسنان من مواد طبيعية، مثل خشب الزان وشعيرات الخنازير، كما يمكن أن يتكون معجون الأسنان من مواد طبيعية مثل كربونات الصوديوم والنعناع وزيت جوز الهند والقرنفل والزنجبيل، وبفعالية لاتقل عن فعالية معجون الأسنان التقليدي. كما أن بعض معاجين الأسنان التقليدية تحتوي على حبيبات بلاستيكية صغيرة.
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المنتجات النفطية تغزو حياة الإنسان اليومية
نوم صديق للبيئة!
عند البحث عن مرتبة جديدة، يفكر المشتري في الراحة والتأثير على الظهر والمواد المسببة للحساسية، لكن قلما يفكر في كونها صديقة للبيئة! تصنع معظم المراتب من مواد نفطية. في حين أن هناك مراتب مصنعة من مواد حيوية، تحتوي على البلاستيك الحيوي المصنوع من زيت عباد الشمس وزيت الخروع.
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المنتجات النفطية تغزو حياة الإنسان اليومية
مراحيض طبيعية
يقول مصممو الديكور إن "الحمام هو غرفة المعيشة الجديدة"، فالكثيرون يبحثون عن تصميمات مميزة، مثل مقعد ينظف نفسه، أو نظام موسيقى مزود في الحمام. لكن معظم مكونات الحمام تتكون من البلاستيك، والآن هناك حمامات "صديقة للبيئة"، حيث كل المكونات مصنوعة من الخشب.
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المنتجات النفطية تغزو حياة الإنسان اليومية
سيارات خالية من منتجات النفط.. مجرد خيال؟
يبحث صانعو السيارات عن بدائل للنفط في منتجاتهم، إلا أننا مازلنا بعيدين عن التخلي الكامل عن الذهب الأسود في هذا المجال. حتى بطاريات السيارات تحتاج إلى منتجات النفط في إنتاجها. وهناك مستقبل واعد للسيارات الهيدروجينية ولكن حتى هذه السيارات تحتوي على الكثير من منتجات النفط الخام.