قاسم في أربعينية نصرالله: لا نبني على الانتخابات الأمريكية

في خطاب بمناسبة ذكرى أربعينية حسن نصرالله، أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم أنهم سيجعلون إسرائيل "هي من يسعى إلى المطالبة بوقف العدوان". في وقت تجددت غارات إسرائيل على الضاحية الجنوبية وقصف الحزب إسرائيل.

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم اليوم الأربعاء (السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2024)، أن "إسرائيل" ستصرخ من الصواريخ والطائرات ولا يوجد مكان فيها ممنوع وما سيحصل سيكون أكثر، مشيراً إلى أن "حزب الله لا يبني على الانتخابات الأمريكية وهي بلا قيمة بالنسبة لنا".

وقال قاسم، في كلمة متلفزة بمناسبة ذكرى أربعينية حسن نصرالله: "نحن لا نبني على الانتخابات الأمريكية سواء نجحت كمالا هاريس أو نجح دونالد ترامب هذا ليس له قيمة بالنسبة لنا". وأضاف: "لدينا عشرات الآلاف من المقاتلين المدربين الذين يستطيعون المواجهة والثبات ولدينا الإمكانات اللازمة لفترة طويلة" .

وتابع أن "الميدان وحده هو من يوقف العدوان عبر الحدود إضافة إلى الجبهة الداخلية الإسرائيلية"، مؤكداً أنهمم سيجعلون إسرائيل تسعى إلى المطالبة بوقف الحرب، وأنهم لا يبنون "على حراك سياسي".

هذا وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

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وتجددت الغارات عصر الأربعاء على ضاحية بيروت الجنوبية، وفق ما أظهر البث المباشر لوكالة فرانس برس، بعد إنذارات إسرائيلية للسكان بإخلاء ثلاث مناطق في معقل حزب الله، بعد توقف الضربات منذ السبت. وتصاعدت سحابة دخان رمادية ضخمة إثر غارة أولى على المنطقة، تبعتها غارة اسرائيلية ثانية على حارة حريك، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام، وصل صداها الى مناطق بعيدة نسبياً عن ضاحية بيروت الجنوبية. وكان الجيش الإسرائيلي دعا قبل أكثر من ساعة سكان مناطق الليلكي وحارة حريك وبرج البراجنة إلى إخلائها.

وقال حزب الله إنه أطلق رشقة صاروخية اليوم الأربعاء على قاعدة عسكرية إسرائيلية بالقرب من مطار بن غوريون. ودوت صفارات الإنذار في شمال ووسط إسرائيل وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخاً سقط بالقرب من المطار. وقالت هيئة المطارات الإسرائيلية إنها تواصل العمل بشكل طبيعي، وقالت شركة طيران العال الإسرائيلية إن أيا من طائراتها لم يلحق بها أي ضرر جراء الصواريخ التي سقطت بالقرب من وسط إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أن حزب الله اللبناني أطلق نحو 120 مقذوفاً عبر الحدود، فيما أكد مصور في وكالة فرانس برس سماع أصوات اعتراضات لتلك المقذوفات في أجواء تل أبيب. وقال الجيش بعد انطلاق صفارات الإنذار في شمال ووسط إسرائيل "نحو 120 مقذوفاً أطلقتها منظمة حزب الله الإرهابية عبرت من لبنان إلى إسرائيل اليوم".

وفي سياق الصراع المحتدم بين الحزب وإسرائيل، أعلن لبنان الأربعاء أنه تقدم بشكوى إلى منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن الهجمات الدامية التي طالت الآلاف من مستخدمي أجهزة النداء واللاسلكي في جميع أنحاء البلاد في أيلول/سبتمبر، والتي تتهم بيروت إسرائيل بارتكابها. ووصف وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال في لبنان مصطفى بيرم الهجوم بأنه عمل حربي ضد الإنسانية والتكنولوجيا والعمل، قائلاً إن بلاده تقدمت لهذه الغاية بشكوى إلى منظمة العمل الدولية في جنيف.

خ.س/ع.خ/ ع.ج (د ب أ، أ ف ب، رويترز)