 نعم للارتباط، ولكن دون العيش سويا! | عالم المنوعات | DW | 09.01.2020

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منوعات

نعم للارتباط، ولكن دون العيش سويا!

شكل جديد من العلاقات بين الأزواج بدأ يتزايد في مناطق مختلفة من العالم، وهو احتفاظ كل طرف بمنزله الخاص دون العيش الدائم مع شريك الحياة. فكيف يمكن لهذا الأمر أن يؤثر بالسلب أو الإيجاب على العلاقة؟

Fernbeziehungen Liebesgeschichte Vikrotia Tielemann und Finn Tielemann (Privat)

علاقة عاطفية تجمع بين طرفين يعيشان في مكانين مختلفين

"العيش بعيدا لكن سويا" هو مصطلح جديد ظهر مؤخرا في عالم العلاقات العاطفية، وبات يتبناه عدد متزايد من الأشخاص لدى ارتباطهم الذين يفضلون الاحتفاظ بحياتهم الخاصة وعدم العيش سويا مع شريك حياتهم تحت سقف واحد طوال الوقت.

مختارات

وتشرح المعالجة النفسية لوسي بيريسفورد، لموقع صحيفة الغارديان البريطانية، أن سر نجاح أصحاب هذا النوع من العلاقات يكمن في قدرتهم على تحقيق التوازن بين استقلالهم الشخصي وارتباطهم العاطفي.

وترى بيريسفورد أن بعض الأشخاص يفضلون الاحتفاظ بمكان يمكنهم دائما العودة إليه "كمساحة للتنفس" بعيدا عن التزامات العلاقة. وتضيف أن ما يمكن تعلمه من الأشخاص الذين يجمعهم هذا النوع من العلاقات هو "مهارة الاعتماد على الذات"، فبينما يشكوا الكثير من الأزواج  من عدم حصولهم على الدعم العاطفي الكافي من شريك الحياة، يتمتع الأزواج الذين لا يعيشون معا تحت سقف واحد طوال الوقت بـ "مرونة عاطفية" تجعلهم لا يعتمدون كلية على الطرف الأخر في العلاقة.

ووفقا لموقع psychology today، يفضل عدد متزايد من الأشخاص في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا والسويد عند الارتباط الاحتفاظ بمنزله الخاص بعيدا عن شريك الحياة.

يفضل عدد متزايد من الأشخاص حول العالم لدى ارتباطهم الاحتفاظ بمنزلهم الخاص بعيدا عن شريك الحياة .. فكيف لهذا أن يؤثر أن العلاقة؟

يفضل عدد متزايد من الأشخاص حول العالم لدى ارتباطهم الاحتفاظ بمنزلهم الخاص بعيدا عن شريك الحياة .. فكيف لهذا أن يؤثر أن العلاقة؟

وتؤكد الباحثة سامنثا جويل على فوائد تواجد شريكي الحياة بمكانين منفصلين حيث تشير إلى قدرة ذلك على تجديد المشاعر بينهما، خاصة عقب السقوط ضحية للروتين والملل بعد كل ما قاموا به سويا من أنشطة مبهجة ورومانسية من قبل. ونظرا لأن الأزواج في هذا النوع من العلاقات لا يضطرون لقضاء كل الوقت معا، فهم يحرصون على التخطيط جيدا قبل لقائهما بما يحقق استمتاع ورضاء أكبر للطرفين. 

إلا أن جويل تؤكد كذلك على أنه لا يمكن تحديد أي نوع من العلاقات أفضل من الأخر حيث يظل لكل نوع مميزات وعيوب، وعلى شركاء الحياة اختيار أسلوب الحياة الأنسب لهم.

 

ويقترح استشاري العلاقات الزوجية ديفيد ايسيل، عبر موقع marriage، العيش بمكانين منفصلين كحل لإنقاذ بعض العلاقات الزوجية حيث يرى أنه بالقيام بذلك يعطي الأزواج لعلاقتهم فرصة ثانية من خلال "امتناع كلا منهما عن خنق الأخر"، على حد تعبيره.

أما الباحثة بجامعة برادفورد سايمون دونكان، فتنبه من أن اختيار العيش بعيدا عن شريك الحياة هو بمثابة "تفضيل سلبي" يحفظ العلاقة، إلا إنه يعني كذلك عدم القدرة على تحمل الحياة مع هذا الشخص طوال الوقت في مكان واحد وتقول: "هناك مهارات هامة لا يمكن لأي شخص التهرب منها وهي القدرة على الوصول لحلول وسط وتبادل الاحترام  والتكيف مع الوضع".

د.ب. 

  • Bildergalerie Persische Redaktion Beziehung Dates (imago/INSADCO)

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  • Endlich verheiratet (picture-alliance/dpa/H. Wiedl)

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  • Arbeitnehmer haltet eine Uhr (Colourbox/S. Tryapitsyn)

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    الوقت المناسب

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  • Deutschland Berlin Fashion Week - William Fan (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    الموضة الغريبة

    كلما كانت ملابسك بسيطة وأنيقة كلما أعجب بك الطرف الآخر. يمكنك اتباع أحدث صيحات الموضة ولكن اختر منها ما يناسبك ويصلح للمكان الذي تلتقى فيه بالطرف الآخر.

  • Symbolbild Aufnahmeprüfungen an deutschen Unis (Fotolia/igorborodin)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    وجه المهرج

    لا تضعى المكياج بشكل مبالغ فيه لكي لا تتحولي إلى مهرج. فأغلب الرجال يحبون البساطة في بعض الأحيان، وخاصة في أول لقاء. يمكنك وضع المكياج بشكل بسيط مع اختيار الألوان الهادئة كما لا يفضل وضع العدسات اللاصقة الملونة للعين في أول لقاء.

  • Bildergalerie Neue Persische Wörter (Laurin Rinder - Fotolia)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    وجبات خفيفة

    يفضل إذا تمت دعوتك في اللقاء الأول للعشاء أن تختار طبقا خفيفا وابتعد عن الأطعمة الدسمة التي تسبب الخمول أو الانتفاخ. تجنب تناول الهامبرغر والمعكرونة والمأكولات التي تحتوي على البصل والثوم أوالفلفل الأحمر الحار.

  • Händewaschen (Colourbox)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    وسواس النظافة

    تجنب النظافة الزائدة التي ربما تجعل الطرف الآخر يعتقد بأنك مصابا بالوسواس أو أنك شخصيا ليس نظيفا. كن بسيطا وتصرف بلباقة ولا تسرف في استخدام مواد التعقيم سواء كانت المناديل المعقمة أو سائل اليدين.

  • Social Media Influencer Leanne Lim Walker (picture-alliance/empics/D. Parry)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    سيلفي طبقى المفضل

    ممنوع تماما التقاط صور سيلفي لنفسك أو مع وجبتك المفضلة. فهذا من التصرفات التي تدمر العلاقة قبل أن تبدأ، في الحقيقة ربما عليك عدم استخدام الهاتف لتصفح وسائل التواصل الإجتماعي أو الرد على رسائل الواتس آب أثناء جلوسك مع الطرف الآخر.

  • Symbolbild Disziplin Pünktlichkeit deutsche Tugenden preußische Tugenden (Colourbox/Y. Iluhin)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    لا تنظر في الساعة

    ليس من قواعد الإتيكيت عموما أن تنظر إلى الساعة من حين لآخر إذا كنت بصحبة أحد ما، فما بالك إذا كنت تجلس مع حبيبتك. فأنت بذلك تعطي لها انطباعا بأنك مللت الجلوس معها أو أنك تريد الانصراف . س.م


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