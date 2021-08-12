 ″نعمة سقطت عليهم″... الأسلحة الأمريكية غنيمة بيد طالبان | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 14.08.2021

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سياسة واقتصاد

"نعمة سقطت عليهم"... الأسلحة الأمريكية غنيمة بيد طالبان

أنفقت واشنطن خلال 20 عاماً مئات المليارات لتدريب الجيش الأفغاني وتجهيزه. لكن ذلك لم يمنع القوات الأفغانية من الانهيار أمام هجوم حركة طالبان التي باتت تملك ترسانة هائلة غنمتها من العدو، وحصلت على بعضها من مصادر أخرى.

جنود أفغان في قندهار على ظهر مركبة أمريكية متعددة المهام وعالية الأداء والأكثر استخداما لدي القوات الأمريكية على الإطلاق (أرشيف)

جنود أفغان في قندهار على ظهر مركبة أمريكية متعددة المهام وعالية الأداء والأكثر استخداما لدي القوات الأمريكية على الإطلاق (أرشيف)

في تموز/يوليو قال الرئيس الأمريكي جو بايدن "لقد قدّمنا لشركائنا الأفغان كل الأدوات، دعوني أشدد على ذلك، كل الأدوات"، أثناء دفاعه عن قراره سحب ما تبقى من القوات الأمريكية من البلاد وترك الأفغان يقاتلون من أجل مستقبلهم. إلا أن عناصر قوات الأمن الأفغانية لم يبدوا رغبة كبيرة في القتال. فقد ألقى الآلاف من بينهم أسلحتهم، أحياناً بدون أدنى مقاومة. وسارع متمردو طالبان من جانبهم إلى وضع يدهم على هذه "الأدوات".

تنتشر بشكل واسع على مواقع إلكترونية موالية لطالبان مقاطع فيديو تُظهر مقاتلين من الحركة يصادرون شحنة أسلحة هنا أو هناك، ومعظمها مقدّم من قوى غربية.

مختارات

تُحيي مشاهد إجلاء مدنيين ودبلوماسيين غربيين على وجه السرعة من كابول، المهددة بزحف طالبان، بذكريات مؤلمة في فيتنام والصومال وغيرها. فيما تتابع ألمانيا بقلق بالغ هذه التطورات التي قد تكون لها تداعيات غير محسوبة على أوروبا.

أصبح المدنيون في أفغانستان عالقين في أتون المعارك الجارية بين الجيش الأفغاني وحركة طالبان، وينتقدون الدول الغربية لتركهم تحت رحمة طالبان، حيث باتوا لقمة سائغة بين فكي الحركة مع تقدمها وسيطرتها على المدينة تلو الأخرى.

ذكر الاتحاد الأوروبي أن عدد المهاجرين غير القانونيين إلى الاتحاد عبورا من غرب البلقان ارتفع إلى مثليه تقريبا هذا العام وأن أغلبهم من سوريا وأفغانستان. هذا في وقت توقع مسؤول ألماني زيادة عدد اللاجئين الأفغان إلى بلاده.

بعد استيلاء طالبان على المركز السابق للجيش الألماني في أفغانستان، ردت وزيرة الدفاع الألمانية مطالبات بإرسال مهمة جديدة للجيش الألماني قائلة: "مع أي شركاء؟ وهل سيكون ذلك مع الاستعداد لتعريض حياة العديد من جنودنا للخطر؟".

وفي صور أخرى لجنود يستسلمون أمام مقاتلي طالبان في مدينة قندوز في شمال شرق البلاد، تظهر آليات مصفّحة ومجهّزة بقاذفات صواريخ بين أيدي المتمردين.

في مدينة فرح الغربية، يسيّر مقاتلون دوريات في الشوارع على متن آلية رُسم عليها نسر يهاجم أفعى، وهي الشارة الرسمية لأجهزة الاستخبارات الأفغانية.

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سوء تخطيط؟

توضح جوستين فليشنر من مؤسسة بحوث التسلح أثناء النزاعات (كونفليكت أرمامنت ريسرتش) أنه رغم أن القوات الأمريكية أخذت معها أثناء انسحابها المعدّات التي تُعدّ "متطوّرة"، إلا أن متمردي طالبان استحوذوا على "مركبات وآليات هامفي وأسلحة خفيفة وذخيرة".

يرى الخبراء أن هذه الغنيمة غير المتوقعة ساعدت إلى حدّ بعيد متمردي طالبان الذين بإمكانهم أيضاً الاعتماد على مصادرهم الخاصة للحصول على أسلحة. واتُّهمت باكستان خصوصاً بتمويل مقاتلي طالبان وتسليحهم، الأمر الذي نفته على الدوام.

يعتبر الخبير في كلية "اس. راجاراتنام" للدراسات الدولية في سنغافورة رافايلو بانتوتشي أن هذا التسلح لن يساعد متمدري طالبان في الوصول إلى كابول فحسب، إنما كذلك في "تعزيز سلطتهم" في المدن التي سيطروا عليها.

مع الانسحاب شبه الكامل للقوات الأمريكية، يجد متمردو طالبان أنفسهم يملكون عدداً كبيراً من المعدّات الأمريكية، بدون الحاجة إلى إنفاق فلس واحد للحصول عليها.

وأضاف بانتوتشي "إنه أمر خطير للغاية. من الواضح أنه نعمة سقطت عليهم".

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المرأة الأفغانية العاملة قلقة على مستقبل عملها من عودة طالبان بعد الانسحاب

قبل أسابيع من الذكرى العشرين لاعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، تعرض طالبان بزهو هذه الترسانة وتواصل بحسب الأمم المتحدة، إقامة روابط وثيقة مع تنظيم القاعدة الذي يقف خلف هذه الاعتداءات.

يوضح جايسون أمريني وهو عنصر سابق في القوات الأمريكية الخاصة شارك في غزو أفغانستان عام 2001 لطرد طالبان من الحكم، أن الأمريكيين كانوا مستعدّين لفكرة أن مقاتلي طالبان سيستحوذون على بعض الأسلحة، لكن سقوط المدن بشكل سريع في أيدي المتمردين كان السيناريو الأكثر تشاؤماً بالنسبة لهم. ويقول "الولايات المتحدة جهّزت الجيش الوطني الأفغاني مفترضةً أن الأسلحة والمعدات يمكن أن تقع في أيدي طالبان" مضيفاً "الأزمة الحالية كانت السيناريو الأسوأ، عندما اتُخذت قرارات شراء" المعدات.

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مسائيةDW : طالبان تتقدم نحو كابل.. هل استسلم الغرب؟

للدعاية؟

في مطار قندوز، يظهر عنصر من طالبان في فيديو على متن دراجة نارية حمراء اللون أثناء مشاهدته مروحية عسكرية على مدرج قريب.

يمكن ملاحظة مشهد الابتهاج نفسه في كافة الأراضي التي سيطرت عليها الحركة. لكن إذا واصلت إظهار هذه المشاهد لإثارة حماسة مقاتليها، فلن تتمكن من استخدام هذه المروحية بدون طيار في ساحة المعركة.

يشير المحلل السابق في مجال مكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات الأميركية (سي اي ايه) أكي بيريتز إلى أن "ذلك سيكون لأغراض دعائية فقط".

فالأسلحة الخفيفة أكثر فائدة، على غرار الآليات التي ستسهّل التنقلات في هذه الأراضي الوعرة. ستعزز هذه المعدّات إضافة إلى تراجع معنويات الجيش الأفغاني، التهديد الذي تمثله طالبان.

رغم ذلك، أكدت إدارة بايدن أنها ستواصل تجهيز الجيش الأفغاني الذي يوشك على الانهيار.

التاريخ يعيد نفسه بالنسبة للولايات المتحدة. فبعد انسحابها من العراق، سيطر تنظيم "الدولة الإسلامية" على مدينة الموصل منتصف العام 2014، واستولى على أسلحة وآليات هامفي أمريكية. واستخدم التنظيم هذه المعدات بعد ذلك لإعلان "الخلافة الإسلامية" في العراق وسوريا.

على غرار مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" في الموصل، يقف مجنّدو طالبان لالتقاط صور مبتسمين وهم يحملون ذخائر استولوا عليها في المدن التي سيطروا عليها في كافة أنحاء أفغانستان.

يقول بيريتز إن "هذا الانسحاب يتحوّل إلى هزيمة".

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب)

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    في الصورة طالبتان في كلية الطب بجامعة كابول مع مدرستهما وهي تتحدث معهما عن قالب جبس لعضو بشري. الصورة تعود إلى عام 1962 حيث كانت المرأة الأفغانية تشارك في الحياة العامة ويسمح لها بمتابعة تحصيلها العملي الجامعي.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    إمرأتان بثياب غربية حديثة وهما تخرجان من استوديو راديو كابول في اكتوبر/ تشرين الأول 1962. لكن بعد استيلاء حركة طالبان الإسلامية المتطرفة في تسعينيات القرن الماضي على السلطة لم يعد يسمح للمرأة بالخروج بدون ارتداء البرقع.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    في أواسط سبعينيات القرن الماضي كان أمرا طبيعيا وعاديا مشاهدة النساء في الشارع وجامعة كابول. لكن وبعد عشرين عاما حرمت المرأة من التعليم ودخول الجامعة، واستمر الأمر هكذا حتى سقوط حركة طالبان عام 2001 وكتابة دستور جديد لأفغانستان عام 2003 ينص على حق المرأة في التأهيل والتعليم.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    مُدرسة روسية تعلم الطلاب والطالبات في المعهد التقني في كابول تقنية المعلومات والكمبيوتر. خلال سنوات الحرب الأهلية والتدخل السوفييتي كان هناك الكثير من المدرسين السوفييت في المعاهد والجامعات الأفغانية.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    الطلاب والطالبات مع بعضهم بكل حرية في الجامعة عام 1981 أي بعد عامين من التدخل السوفييتي في أفغانستان، والذي أدى إلى اندلاع حرب أهلية دامت عشر سنوات انتهت باستيلاء حركة طالبان على السلطة.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    الصورة لفتيات مدرسة مهنية في العاصمة كابول إبان التدخل السوفييتي. لكن بعد استيلاء طالبان عام 1996 على السلطة حرمت المرأة من التعليم ولم يعد يسمح لها بالعمل وممارسة اي مهنة خارج البيت.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    امرأة مع طفليها في الشارع بدون برقع أو حجاب. حتى اليوم وبعد 15 عاما من إسقاط حكم طالبان لا يمكن مشاهدة هذه الصورة في شوارع كابول، ولا تزال المرأة الأفغانية تكافح من أجل انتزاع حقوقها والمساواة مع الرجل في مجتمع ذكوري.

    الكاتب: إستر فيلدن/ ع.ج


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