 نظريات المؤامرة وخطاب الكراهية.. هل تحظر ألمانيا ″تلغرام″؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 26.01.2022

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سياسة واقتصاد

نظريات المؤامرة وخطاب الكراهية.. هل تحظر ألمانيا "تلغرام"؟

تفيد تقديرات أجهزة الأمن الألمانية بأن موقع "تلغرام" لخدمة الرسائل تحول على نحو متزايد لوسيلة إعلام لمعتنقي الفكر الراديكالي ولا تستبعد وزيرة الداخلية فرض حظر تام على منصة "تلغرام"، التي أسسها خصمان للرئيس الروسي بوتين.

صورة رمزية رسائل التطرف على تطبيق تلغرام

في ظل سياق متشنج، بسبب جائحة كورونا، تترصد الحكومة للأدوات المستخدمة في "الترويج للكراهية"، خصوصا خدمة تلغرام للرسائل المشفرة.

تراقب السلطات الألمانية من كثب خدمة "تلغرام" للمراسلات الفورية المشفرة، إذ تتهمها برلين بعدم التصدي كما يجب إلى رسائل الكراهية التي تُبث عبرها ونظريات المؤامرة وحتى الدعوات إلى القتل.

ترويج الكراهية في زمن الجائحة

ولا يزال معارضو التطعيم ضد كوفيد-19 في حال من الاستنفار منذ أسابيع في ألمانيا حيث يتظاهرون بانتظام في مختلف أنحاء البلاد خلال مسيرات تتخللها أحيانا حوادث. ومن المرجح أن يتصاعد التوتر مع بدء البرلمان الألماني بعد ظهر اليوم الأربعاء (26 يناير/ كانون الثاني 2022) نقاشاته في مسألة إلزامية التطعيم التي يدعمها المستشار أولاف شولتس لكنها تثير انقساما في المجتمع.

وفي هذا السياق المتشنج، تترصد الحكومة للأدوات المستخدمة في "الترويج للكراهية"، خصوصا خدمة تلغرام للرسائل المشفرة. وقال وزير العدل ماركو بوشمان إن "قوانيننا تنطبق أيضا على تلغرام"، محذرا من إمكان فرض غرامات بملايين اليورو.

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تشكيك نظريات المؤامرة بلقاح كورونا يصل حتى دور المسنين

وأعلن المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة اعتزامه تعزيز عمليات تتبع خدمة تلغرام، في ظل دعوات التحريض وممارسة العنف التي ظهرت على مجموعات الدردشة في هذه الخدمة.

وقال رئيس المكتب هولغر مونش، في مدينة فيسبادن: "أسهمت جائحة كورونا على وجه الخصوص في اعتناق بعض الناس للفكر المتشدد على موقع تلغرام فيما قام آخرون بتوجيه تهديدات أو حتى نشروا دعوات إلى القتل". وأعلن المكتب تشكيل فريق عمل لكشف ملابسات مثل هذه الجرائم "والهدف من ذلك هو تحديد هوية المشتبه بهم وملاحقتهم جنائيا".

مختارات

وأوضح مونش أن هذه الخطوة تمت بتنسيق وثيق مع أجهزة الشرطة التابعة للولايات الألمانية والمكتب المركزي لمكافحة الجريمة الإلكترونية التابع لمكتب المدعي العام الألماني في مدينة فرانكفورت.

وتسعى وزيرة الداخلية نانسي فيزر إلى تقديم خطة عمل بحلول عيد الفصح في أبريل/ نيسان المقبل لإجبار المنصة على إزالة رسائل الكراهية وكشف هوية أصحابها.

وبحسب إحصاء لوكالة فرانس برس، تضم بعض مجموعات النقاش الخاصة بمناهضي اللقاح ما يصل إلى مئتي ألف شخص. وفي حال عدم التعاون في هذه المسألة، لا تستبعد الوزيرة فرض حظر تام على التطبيق في ألمانيا. وأوضحت فيزر أن اللجوء إلى هذا الخيار لا يحصل إلا بعد "فشل كل الخيارات الأخرى"، مقرة بأن التعاون الأوروبي ضروري في هذا الموضوع الحساس.

وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، نفذت الشرطة الألمانية عمليات تفتيش وضبطت أسلحة خلال مداهمة في مدينة دريسدن (شرق) بعد بث تهديدات بالقتل استهدفت رئيس حكومة ولاية ساكسونيا عبر تلغرام.

بعد ذلك، وعد المستشار الألماني أولاف شولتس بقيادة معركة قوية ضد "أقلية من المتطرفين".

وذكر مكتب مكافحة الجريمة أنه سيتتبع بدقة مدى تعاون تلغرام مع طلبات من السلطات بإزالة محتويات في الوقائع التي تتعلق بجرائم ذات دوافع سياسية، وقال مونش: "نحن نطمح إلى التعاون مع تلغرام ونتخذ إجراءاتنا حتى في حال لم يتعاون تليغرام".

تنظيم "المفكرون الأحرار"

وأقرت ألمانيا قانونا مثيرا للجدل عام 2017 يقوي ترسانتها ضد التهديدات عبر الإنترنت، إذ يطالب الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك وتويتر بإزالة المحتويات المخالفة للقانون وإبلاغ الشرطة عنها لإجراء ملاحقات محتملة.

هكذا أعلنت شبكة فيسبوك في سبتمبر/ أيلول عن حذف حسابات وصفحات ومجموعات مرتبطة بتنظيم صغير يحمل اسم "المفكرون الأحرار" في ألمانيا، وهي حركة معادية للقيود المفروضة لمكافحة كوفيد -19.

وتوضح مديرة الشؤون الرقمية في مؤسسة أماديو أنطونيو المناهضة للعنصرية سيمونه رافايل لوكالة فرانس برس "نظرا لأن المنصات الكبيرة مثل فيسبوك لم تعد تسمح بمحتوى عنصري ومعاد للسامية ومحتويات اليمين المتطرف مثل إنكار الهولوكوست، فإن الأشخاص الذين يرغبون في نشر هذه المضامين يبحثون عن طرق جديدة. والوسيلة الأكثر شعبية حاليا في ألمانيا هي تلغرام".

وفيما لدى فيسبوك مصلحة في التعاون مع السلطات الألمانية وخضعت بشكل تدريجي للتشريعات الوطنية، فالحال ليست كذلك مع تلغرام، بحسب الباحثة التي توضح أن غالبية مستخدميها لا علاقة لهم بحركة مكافحة اللقاحات. 

وتضيف رافايل "لا تتعاون تلغرام مع السلطات القضائية أو الأمنية، ولا حتى بشأن مواضيع تستحق العقاب بلا أدنى شك مثل استغلال الأطفال في المواد الإباحية"، قائلة إن "هذا يحرم الدولة من أي قدرة على التحرك".

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الذكاء الاصطناعي والكراهية!

إزالة تلغرام من غوغل وآبل؟

 وظلت طلبات كثيرة أرسلها مكتب الشرطة الجنائية الفدرالية الألمانية إلى تلغرام لسحب محتويات على منصتها حبرا على ورق. وثمة احتمال آخر يقضي بمطالبة غوغل أو آبل بإزالة التطبيق من متجريهما الإلكترونيين. مع ذلك، لن تؤثر هكذا خطوة على المستخدمين الذين حمّلوا التطبيق أصلا.

 وترى رافايل أن الطريقة الوحيدة للتغلب على الخدمة هي حظرها تماما في ألمانيا.

 وستكون ألمانيا في هذه الحالة أول دولة غربية تعمد إلى مثل هذا الإجراء الجذري ضد خدمة المراسلة التي أنشأها عام 2013 الأخوان نيكولاي وبافل دوروف، وهما خصمان للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرادا من خلال التطبيق الإفلات من مراقبة أجهزة المخابرات في روسيا.

وقد صدرت سابقا قرارات حظر وقيود تشريعية على تلغرام في الصين أو الهند أو روسيا.

 وقال الصحافي المتخصص في الشؤون الرقمية ماركوس رويتر إن "مثل هذه الإجراءات من شأنها أن ترسل إشارة سيئة للغاية"، "فمن ناحية تتم الإشادة بتلغرام بسبب غياب الرقابة عنها وأهميتها في الحركات الديموقراطية في بيلاروس وإيران، ومن ناحية ثانية نريد تعطيل الخدمة هنا".

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

  • A couple sits with a selfie stick in a field of bright orange poppies

    هكذا يدمر "إنستغرام" البيئة

    من تفتح الزهور إلى الدمار

    بعد فصل الشتاء الذي كان غنياً بهطولات الأمطار، جاء الربيع في جنوب ولاية كاليفورنيا مع مساحات كبيرة من الأزهار البرية الرائعة، والتي تشكل خلفية مثالية لاتفوت للصور، الأمر الذي كان سبباً في تدفق حوالي 50 ألف شخص إلى المنطقة بحثاً عن الصورة المثالية. ولكن عندما تداس هذه الزهور وتقطف وتسحق من قبل الأشخاص الذين يجوبون المكان لالتقاط الصور، فإنها لن تنمو مرة أخرى.

  • A deep canyon, at the bottom of which a river runs around a large rock

    هكذا يدمر "إنستغرام" البيئة

    عندما تنتشر صور الطبيعة

    ما اعتاد أن يكون مكاناً لعطلة عائلة محلية على نهر كولورادو بالقرب من غراند كانيون، أصبح أحد أكثر الأماكن شهرة على الإنستغرام في الولايات المتحدة. وتحولت منطقة " Horsehoe Ben" من جذب بضعة آلاف زائر إلى ملايين الزوار سنوياً. يتم توسيع مواقف السيارات لاستيعاب الحشود التي تسد الممرات وتسبب الازدحام المروري.

  • A beautiful still lake with mountains rising in the background

    هكذا يدمر "إنستغرام" البيئة

    دون قصد

    بعد وقت قصير من نشر المصور المحلي يوهانس هولزر صورة لبحيرة بافارية بالقرب من المكان الذي نشأ فيه، انطلق رواد إنستغرام لالتقاط صور في المكان نفسه. في مقابلة مع قناة BR الألمانية، قال إن الطريق إلى البحيرة يبدو الآن وكأنه قد تعرض لهجوم جيش كبير. كما أن المكان أصبح مليئا بأعقاب السجائر والقمامة، ولم يعد مكاناً مناسباً للعزلة كما كان.

  • A collection of snow-covered rooftops nestled on the side of a mountain next to a lake

    هكذا يدمر "إنستغرام" البيئة

    بلدة صغيرة يجتاحها ملايين الزوار سنويا

    عندما اكتشفت قرية نمساوية صغيرة يبلغ عدد سكانها 700 نسمة فقط كخلفية مثالية لصور إنستغرام، بدأت حوالي 80 حافلة سياحية، و10 آلاف زائر بالتدفق إليها يومياً. ويشكو السكان المحليون من أن السياح يتجولون في ممتلكاتهم للعثور على أفضل زاوية ممكنة لصورهم، ويتركون المخلفات وراءهم، ويصورون بـ"درونز" طائرات بدون طيار التي بدورها تخيف الطيور، وتدمر السلام والهدوء بشكل عام.

  • A small tower of five stones on a pebble beach

    هكذا يدمر "إنستغرام" البيئة

    أبراج حجرية

    يعتبر شاطئ "بلايا جاردان" في جزيرة تينيريفي الإسبانية مكاناً شهيراً بين المصورين الذين يبنون أبراجاً صغيرة بالحجارة التي جمعت من الشاطئ. قد تشكل تصميماتهم صوراً رائعة، غير أنها من ناحية أخرى تلحق الضرر بالنظام البيئي المحلي، لأن العناكب والحشرات والسحالي التي تعيش تحت الحجارة تفقد ملجأها عند إزالة الأحجار من الشاطئ.

  • Tiny stone towers as far as the eye can see

    هكذا يدمر "إنستغرام" البيئة

    لا تترك أثراً

    علاوة على ذلك، تقتلع الكائنات الحية النباتية الضرورية لصحة الأرض عندما يتم تغيير موضع الحجارة. الأمر الذي قاد علماء البيئة إلى تفكيك التكوينات الصخرية في وقت سابق من هذا العام، ونشر تفسيرات على إنستغرام تحت هاشتاغ (#Pasasinhue) ويعني"لا تترك أثراً". بعد أيام قليلة من الحملة، بدأ رواد الإنستغرام بإعادة بناء الأبراج الحجرية.

  • Two photos, one holding dead algae that looks like popcorn, the other holding rubbish

    هكذا يدمر "إنستغرام" البيئة

    ليس تذكاراً!

    أطلق على هذا الشاطئ اسم "شاطئ بوبكورن" لوجود الطحالب الميتة التي تشبه وجبة الـ"البوبكرون" الفوشار في جزيرة فويرتيفنتورا، حيث اكتسب هذا النوع من الطحالب اهتمام رواد إنستغرام. غير أن العديد من الأشخاص يأخذون بعض الطحالب معهم إلى المنزل كتذكارات. إذ هناك حوالي 10 كيلوغرامات تختفي كل شهر. وبناء على ذلك، انطلق مشروع "تنظيف المحيط" في مشاركة صور مثل هذه على إنستغرام.

  • Mountains rise from a serene lake

    هكذا يدمر "إنستغرام" البيئة

    أيسلندا

    بوجود أكثر من 10 مليون صورة على إنستغرام، أصبحت أيسلندا وجهة شهيرة للغاية للشخصيات المؤثرة. ولكن للحصول على الصورة المثالية، يقودون على الطرقات الوعرة الأمر الذي يلحق الضرر بالريف. ويجلسون على الأنهار الجليدية، ويمشون على الطحالب التي قد تموت جراء ذلك، وتحلق كاميرات "الدرونز" فوق الحيوانات البرية. أطلقت هيئة السياحة "Visit Iceland " الآن العديد من المبادرات لتعزيز السلوك المسؤول للسياح.

  • Screenshot from Instagram account Publich Lands Hate You

    هكذا يدمر "إنستغرام" البيئة

    "الأماكن العامة تكرهك"

    "الأماكن العامة تكرهك" - حساب مجهول على إنستغرام يهدف إلى تسليط الضوء على السلوك المهمل لبعض السياح. إذ يعيد هذا الحساب نشر صور لأشخاص ينتهكون القواعد في الطبيعة، مما دفع العلامات التجارية إلى إنهاء العمل مع بعض المؤثرين، وحتى إجراء تحقيقات من قبل خدمات المتنزهات القومية الأمريكية. غير أن الحساب قد تعرض لانتقادات لتسمية أشخاص دون موافقتهم. آن صوفي براندلين/ ريم ضوا.


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