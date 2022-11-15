 نظام غذائي يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون لدى الرجال | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 16.12.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

نظام غذائي يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون لدى الرجال

تنوع الطعام له فوائد عديدة، إذ بينت دراسة حديثة وجود أطعمة معينة ساهمت في خفض خطر الإصابة بسرطان القولون لدى الرجال. الدراسة بينت أن هناك اختلافات في نسبة الاصابة بين الرجال والنساء.

صورة مجسمة لخلايا سرطانية في الجسم

أشارت النتائج أن النظام الغذائي الصحي النباتي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة

في دراسة حديثة نشرتها مجلة BMC Medicine".، ربطت الدراسة بين تناول أطعمة نباتية وخفض نسبة الإصابة بسرطان القولون لدى الرجال. وبحسب الباحث جي هي كيم من جامعة كيونغ هي في كوريا الجنوبية فإن سرطان القولون هو ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في جميع أنحاء العالم. كما أن خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم للرجال عالية، فمن بين 23 رجلا في العالم هناك إمكانية لإصابة رجل واحد بهذا المرض، ما يؤكد انتشاره العالمي.

مختارات

راقب فريق بحثي في سويسرا أوقات نشاط الخلايا السرطانية لدى مرضى السرطان وتوصلوا إلى نشاط كبير لهذه الخلايا في فترات الليل، فكيف يمكن أن يؤثر ذلك على علاج المرضى ومنع وصول هذه الخلايا للأعضاء السليمة؟

كشفت دراسة حديثة أن بعض الخلايا التي تعيش على غشاء الأمعاء تملك نوعاً من "الذاكرة" تجاه الأمراض التي واجهها الجسم سابقاً، ما يجعلها فعّالة أكثر عند الإصابة مجدداً بهذه الأمراض.

كشفت دراسة أجراها المركز الألماني لأبحاث السرطان أن الإصابة بالسمنة لفترات طويلة تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء بمرتين ونصف المرة مقارنة بمن يتمتعون بأوزان طبيعية.

ويقول الباحث للمجلة العلمية BMC Medicine إن فريقه اكتشف وجود رابط بين الطعام الصحي وخطر الإصابة، حيث أشارت النتائج أن النظام الغذائي الصحي النباتي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون.وقال: نعتقد أن مضادات الأكسدة الموجودة في الأطعمة النباتية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة تساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 22 بالمئة مقارنة ممن لم يحرصوا على تناول هذه العناصر الغذائية.

بيد أن الباحث أشار إلى أن فريق البحث لم يحصل على النتيجة ذاتها مع خطر الإصابة بسرطان القولون لدى النساء وهو ما يبين وجود علاقة أخرى تحدد مدى الإصابة لديهن.

ولاحظ فريق البحث اختلافات في هذه العلاقة اعتمادا على الجنس والأصل: خاصة في الرجال البيض واليابانيين الأمريكيين، ارتبط اتباع نظام غذائي نباتي صحي بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. أما لدى النساء والذكور الأمريكيين من أصل أفريقي أو اللاتينيين أو سكان هاواي الأصليين، لم يتم ملاحظة الارتباط.

وقال جي هي كيم: "نشك في أن العلاقة بين النظام الغذائي النباتي وخطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم ربما كانت أكثر وضوحا لدى الرجال اليابانيين الأمريكيين والبيض بسبب الاختلافات في عوامل الخطر لسرطان القولون والمستقيم. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد ذلك".

ع.أ.ج

  • تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الطماطم

    فوائد الطماطم كثيرة فهي تحتوي على مادة "الليكوبين" التي تساهم في محاربة أمراض القلب والأوعية الدموية. لكنها أيضا تحتوي على مضادات للأكسدة وتساهم في محاربة الخلايا السرطانية. وحسب جامعة هارفارد الأمريكية في دراسة من عام 1999 فالطماطم تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنحو 30 بالمائة شرط تناول أطباق غنيّة بالطماطم يوميّا.

  • تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    المواد الغنية بالألياف

    ينصح بتناول المواد الغنيّة بالألياف خاصة لتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي، مقابل الابتعاد عن السكريات. وحسب دراسة أمريكية حديثة، فإنّ تناول 10 غرامات من الشوفان أو غيره يوميا، يكفي لكبح خطر الإصابة بسرطان الثدي أو البلعوم بواقع سبعة بالمائة.

  • تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الفراولة وأخواتها

    هذه الفواكه تكبح نموّ الأورام، وذلك بفضل الكميات الهائلة من الغليكوسيد والمواد المضادة للأكسدة التي تحتوي عليها. وأظهرت العديد من الدراسات أن 15 حبّة منها يوميا، قادرة على المساعدة في محاربة سرطان الثدي والمريء.

  • تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الخضار خضراء اللّون

    بما في ذلك السلاطة والكرنب الأخضر والبروكولي وغيرها. خاصة البروكولي يقول الأطباء إنه يقضي على المواد المسببة للسرطان والتي تحتوي عليها اللحوم الحمراء.

  • Grapefruitsaft

    تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الحوامض

    الحوامض بدورها تساعد على وقف نمو الأورام. ويُنصح بتناول عصير الحوامض يوميا، على أن تكون عصائر طبيعية وغير جاهزة. كما أن قشرة الحوامض مفيدة جدا لتقليل السموم في الجسم، لكن يجب الانتباه أن تكون هذه القشرة طبيعية وخالية من المواد السّامة والمبيدات التي قد تستخدم في زراعة الفاكهة.

  • تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الدواجن عوض الأبقار

    بات معروفا أن اللحوم الحمراء من محفّزات نمو الأورام السرطانية في الجسم. ولهذا ينصح بتناول الدجاج عوضا عن الأبقار أو الأغنام، لكونها لا يحتوي على ذات القدر من البروتينات السامة.

  • تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الجوز

    الجوز غني بشكل خاص من فيتامين E يسمى غاما توكوفيرول المعروف عنه أنه يوقف مسار الإشارات لأنزيم البروتين المسمى Akt. هذا الأنزيم مسؤول عن تنظيم التمثيل الغذائي وبقاء الخلية، كما أنه يقوم بمهاجمة وتدمير الخلايا السرطانية، ويمنع على سبيل المثال وقف مستقبلات هرمون الأستروجين وبالتالي يمنع سرطان الثدي.

  • تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الأسماك

    تعتبر الأسماك صحية لاحتوائها على أحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين د. السلمون والرنجة توصف بقنابل فيتامين. وفحصت دراسة أمريكية حوالي 48 ألف رجل على مدى 12 عشر عامًا. أولئك الذين تناولوا الأسماك - ويفضل السلمون - أكثر من ثلاث مرات أسبوعيا، كانوا أقل عرضة بنسبة 40 في المائة للإصابة بسرطان البروستاتا المتقدم. ولدى النساء، يقال إن تناول الأسماك يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي إلى النصف تقريبًا.

  • تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    عدم الإكثار من الملح

    تناول كميات كبيرة من الملح من شأنه زيادة نسبة الصوديوم في الجسم وهو عامل خطر للإصابة بسرطان المعدة. وفقًا لدراسة أمريكية، مات 1.6 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بسبب تناول الكثير من الملح. لذلك ينصح باستهلاك غرامين كأقصى ككميّة من الصوديوم يوميًا. عكس ذلك سوف يزيد من خطر الأورام في منطقة الجهاز الهضمي. و.ب/ أ.ح


مواضيع ذات صلة

Colon cancer, artwork Colon cancer. Computer artwork of a malignant (cancerous) tumour (bottom) and polyps in a colon. PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY SCIEPRO/SCIENCExPHOTOxLIBRARY F004/3040 Colon Cancer Artwork Colon Cancer Computer Artwork of a malignant cancerous tumor Bottom and polyps in a Colon PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY SCIEPRO SCIENCExPHOTOxLIBRARY F004

اكتشاف الخلايا المسؤولة عن انتكاس مرضى سرطان القولون 15.11.2022

أظهرت الدراسات الإحصائية أن مرض سرطان القولون يعود مجدداً لنحو 20 إلى 35 % من الأشخاص بعد الاستئصال والعلاج الكيميائي. واليوم نجح علماء في التعرف على خلايا سرطانية مختبئة بعد استئصال الأورام السرطانية من القولون.

3d illustration of human digestive system parts and functions

الذكاء الاصطناعي للكشف عن سرطان القولون والمستقيم 29.03.2022

طور فريق بحثي في جامعة ولاية أوهايو الأمريكية منظومة للذكاء الاصطناعي للتنبؤ باحتمالات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بدقة أعلى من الوسائل الحالية. فما هي تفاصيل هذا الابتكار الجديد؟

ARCHIV - Im Evangelischen Krankenhaus Lutherstift im brandenburgischen Seelow wird bei einer Patientin im Zuge der Krebsvorsorge eine Darmspiegelung durchgeführt (Archivfoto vom 22.04.2008). Jeder Vierte stirbt in Deutschland an Krebs. Bei der Vorsorge und den Therapien könnte vieles verbessert werden. Nun will die Bundesregierung handeln. Die AOK warnt vor einer vertanen Chance. Foto: Patrick Pleul dpa (zu dpa-Korr.-Bericht Krebsvorsorge per Gesetz - was bringen die Pläne von Daniel Bahr? vom 20.08.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

زيادة في إصابة الشباب تحت الثلاثين بسرطان القولون.. ما الأسباب؟ 29.08.2022

إنه تطور مقلق فعدد المصابين بسرطان القولون الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما في زيادة سنويا. ويكون المرض أكثر شراسة لدى المرضى الصغار، منه لدى كبار السن. ويرجع العلماء أسباب انتشاره بين الشباب لعدة عوامل، تعرف عليها هنا!