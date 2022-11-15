نظام غذائي يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون لدى الرجال

في دراسة حديثة نشرتها مجلة BMC Medicine".، ربطت الدراسة بين تناول أطعمة نباتية وخفض نسبة الإصابة بسرطان القولون لدى الرجال. وبحسب الباحث جي هي كيم من جامعة كيونغ هي في كوريا الجنوبية فإن سرطان القولون هو ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في جميع أنحاء العالم. كما أن خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم للرجال عالية، فمن بين 23 رجلا في العالم هناك إمكانية لإصابة رجل واحد بهذا المرض، ما يؤكد انتشاره العالمي.

ويقول الباحث للمجلة العلمية BMC Medicine إن فريقه اكتشف وجود رابط بين الطعام الصحي وخطر الإصابة، حيث أشارت النتائج أن النظام الغذائي الصحي النباتي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون.وقال: نعتقد أن مضادات الأكسدة الموجودة في الأطعمة النباتية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة تساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 22 بالمئة مقارنة ممن لم يحرصوا على تناول هذه العناصر الغذائية.

بيد أن الباحث أشار إلى أن فريق البحث لم يحصل على النتيجة ذاتها مع خطر الإصابة بسرطان القولون لدى النساء وهو ما يبين وجود علاقة أخرى تحدد مدى الإصابة لديهن.

ولاحظ فريق البحث اختلافات في هذه العلاقة اعتمادا على الجنس والأصل: خاصة في الرجال البيض واليابانيين الأمريكيين، ارتبط اتباع نظام غذائي نباتي صحي بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. أما لدى النساء والذكور الأمريكيين من أصل أفريقي أو اللاتينيين أو سكان هاواي الأصليين، لم يتم ملاحظة الارتباط.

وقال جي هي كيم: "نشك في أن العلاقة بين النظام الغذائي النباتي وخطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم ربما كانت أكثر وضوحا لدى الرجال اليابانيين الأمريكيين والبيض بسبب الاختلافات في عوامل الخطر لسرطان القولون والمستقيم. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد ذلك".

ع.أ.ج