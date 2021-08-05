 نظام جديد للإنذار في حالات الطوارئ في ألمانيا | DW الأخبار | DW | 07.12.2022

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DW الأخبار

نظام جديد للإنذار في حالات الطوارئ في ألمانيا

تُظهر الاختبارات الأخيرة أن الأنظمة في الولايات الألمانية المختلفة غير متوافقة، ولا يتم إبلاغ السكان بشكل كافٍ بما يجب عليهم فعله في حالة الطوارئ.. لذلك تم تخصيص يوم الإنذار الاتحادي بألمانيا في الثامن من شهر ديسمبر لهذا العام.

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