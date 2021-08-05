نظام جديد للإنذار في حالات الطوارئ في ألمانيا

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تُظهر الاختبارات الأخيرة أن الأنظمة في الولايات الألمانية المختلفة غير متوافقة، ولا يتم إبلاغ السكان بشكل كافٍ بما يجب عليهم فعله في حالة الطوارئ.. لذلك تم تخصيص يوم الإنذار الاتحادي بألمانيا في الثامن من شهر ديسمبر لهذا العام.
يرى خبراء علم الاجتماع والبيئة والكوارث أن الكوارث المناخية خلال السنوات الماضية ضربت بقوة المجتمعات الضعيفة والمهمشة والعرقية بشكل أكبر من باقي المجتمعات. فلماذا يكون تأثير تغير المناخ على هؤلاء الأشخاص بهذه الحدة؟
عندما يتعلق الأمر بالكوارث الطبيعية الخطيرة، فإن الحكومة الألمانية ملزمة بتحذير مواطنيها بشتى الطرق الممكنة. وزير النقل الألماني اقترح إدراج بعث رسائل نصية لجميع المواطنين. فما هو رأي ميركل في هذا الاقتراح؟
طالب ساسة ألمان بتشديد إجراءات حماية البنية التحتية في البلاد وذلك عقب عمل "تخريبي شرير ومتعمد" استهدف خطوط للسكك الحديدية في البلاد، مما تسبب قي تعطيل حركة القطارات في أجزاء كثيرة من ألمانيا.
الحصيلة الثقيلة لضحايا الفيضانات المدمرة في ألمانيا تثير جدلاً واسعاً حول "فشل" أنظمة الإنذار في البلاد، وسط تعالي الأصوات لزيادة الاستعدادات من أجل مواجهة الكوارث المناخية المحتملة في المستقبل.
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