"نظام السلام في خطر".. شولتس يعد بزيادة ضخمة في الإنفاق العسكري

قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الجمعة (10 نوفمبر/تشرين الثاني 2023) خلال مؤتمر الجيش الألماني في برلين إن الصندوق الخاص للجيش ، والذي يبلغ قوامه 100 مليار يورو، ليس سوى "خطوة أولى مهمة"، مضيفا أنه سيُجرى الآن ضمان بلوغ الإنفاق الدفاعي نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي "بشكل دائم" خلال عشرينيات وثلاثينيات هذا القرن، مشيرا إلى أن ألمانيا ستحقق هدف حلف شمال الأطلسي (الناتو) في هذا الشأن لأول مرة العام المقبل.

وأوضح شولتس أن "الوضع السياسي العالمي يعزز إيماننا بمدى أهمية وضرورة هذا التغيير في المسار"، وذلك في إشارة منه إلى الحرب الروسية على أوكرانيا وكذلك الهجوم الكبير الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل .

وذكر شولتس أن مرحلة التحول في السياسة الأمنية تتطلب انعطافا طويل الأمد، موضحا أنه لم يعد أحد يستطيع أن يشكك في ضرورة أن تصبح القوات المسلحة قوية، مشيرا إلى أن ألمانيا "تجنبت هذه القضية لفترة طويلة"، وقال محذرا: "نظام السلام لدينا في خطر".

وطرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس خلال مؤتمر للجيش في برلين أمس الخميس، مبادئ توجيهية جديدة تتعلق بسياسة الدفاع تهدف إلى جعل الجيش مؤهلا باستمرار لحماية ألمانيا وحلفائها. وستعمل هذه المبادئ التي تحمل وصف "الكفاءة الحربية كمبدأ توجيهي" على تسريع وتيرة الإصلاحات في الجيش وشراء المعدات والمواد ومشاريع البناء.

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وكتب بيستوريوس والمفتش العام (رئيس أركان) للجيش كارستن بروير في الوثيقة:" يجب أن نكون العمود الفقري للردع والدفاع الجماعي في أوروبا. ينتظر منا شعبنا وكذلك أيضا شركاؤنا في أوروبا وأمريكا الشمالية والعالم أن نضطلع بهذه المسؤولية".

ع.ج.م (د ب أ)