 نظام إدارة الأزمات.. كيف تواجه ألمانيا الكوارث الطبيعية؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 25.07.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

نظام إدارة الأزمات.. كيف تواجه ألمانيا الكوارث الطبيعية؟

على عكس الكثير من دول العالم، تعد السلطات المحلية في ألمانيا مسؤولة عن إدارة الكوارث، لكن إذا لزم الأمر، يمكن طلب المساعدة من الحكومة الاتحادية، إلا أن الفيضانات الأخيرة كشفت عن قصور في هذه المنظومة.

على أسطح بعض المنازل في ألمانيا توجد أجهزة خاصة بصفارات الانذار تعد جزءا من نظام الحماية المدنية في البلاد

على أسطح بعض المنازل في ألمانيا توجد أجهزة خاصة بصفارات الانذار تعد جزءا من نظام الحماية المدنية في البلاد

كان مسؤولو الطوارئ المحليون في ألمانيا أول من أخذوا على عاتقهم إطلاق جهود الإنقاذ عندما اجتاحت موجة الفيضانات مناطق جنوب غرب البلاد الأسبوع الماضي.

بيد أنه بمرور الوقت بدى واضحا أن الكارثة الطبيعية كبيرة بحيث تفوق قدرة السلطات المحلية وهو ما ألزم وجود تنسيق على مستوى عال في تسلسل إدارة الكوارث والطوارئ في ألمانيا.

مختارات

ومع  اجتياح الفيضانات، تولى مسؤولو وهيئات إدارة الأزمات في المدن والبلدات المنكوبة زمام الأمور من التنسيق مع عناصر الشرطة ورجال الأطفاء وفرق الإسعاف للمساعدة في إنقاذ الأرواح إلى تقديم المساعدات إلى المتضررين جراء الفيضانات.

وفي حالة وقوع كوارث كبيرة، يمكن لحكام البلديات طلب المساعدة من المناطق الأخرى الأقل تضررا وأيضا بهدف تعزيز التنسيق  وتضافر الجهود لمواجهة الكوارث  فيما تدير جهود الإنقاذ الحكومة المحلية لكل ولاية. وتنقسم ألمانيا إلى 16 ولاية ولكل ولاية حكومة محلية فيها وزارات للشؤون الداخلية الخاصة بالولاية.

المكتب الاتحادي للحماية المدنية والمساعدة في حالات الكوارث يعد أعلى سلطة في ألمانيا منوط بها التحذير من الكوارث الطبيعية والتخفيف من حدتها

المكتب الاتحادي للحماية المدنية والمساعدة في حالات الكوارث يعد أعلى سلطة في ألمانيا منوط بها التحذير من الكوارث الطبيعية والتخفيف من حدتها

بيروقراطية إدارة الأزمة

لكن هذا الأمر يثير تساؤلات حيال متى تتدخل الحكومة الاتحادية (المركزية) في برلين، فبموجب النظام السياسي في ألمانيا، يُسمح للحكومة الاتحادية بالتدخل من خلال المكتب الاتحادي للحماية المدنية والمساعدة في حالات الكوارث (BBK) في حال فشلت السلطات المحلية وحكومات الولايات في إدارة الأزمة المترتبة على حدوث كارثة مثل الفيضانات.

بيد أن تدخل المكتب الاتحادي للحماية المدنية والمساعدة في حالات الكوارث (BBK) مشروط بإعلان المقاطعات والبلديات حالة الطوارئ.

وعلى وقع إعلان الطوارئ فقط، يمكن أن يشارك الجيش الألماني في جهود الإنقاذ أو يُسمح لقوات الشرطة الفيدرالية بحفظ الأمن وتطبيق القانون.

وتضم ألمانيا أيضا منظمة أخرى يُطلب منها بشكل متكرر التدخل حال إعلان حالة الطوارئ ووقوع الكوارث الطبيعية في ألمانيا وهي الوكالة الاتحادية الألمانية للإغاثة الفنية تُعرف اختصارا بـ (THW).

ويتمتع عناصر هذه الوكالة بالخبرة الجيدة ويمتلكون قدرات فنية عالية في تقديم مساعدات فعالة لا سيما عند وقوع الكوارث مثل الفيضانات والزلازل.

وتتألف الوكالة الاتحادية الألمانية للإغاثة الفنية من 80 ألف عنصر معظمهم بشكل عام من المتطوعين شبه المحترفين يعملون على إعادة تشغيل مرافق الكهرباء والمياه خلال الكوارث. ويمكن أيضا أن يشاركوا في عمليات الإغاثة خارج البلاد. وخلال أزمة الفيضانات الأخيرة في ألمانيا، نجح عناصر هذه الوكالة في الحيلولة دون انهيار السدود جراء الفيضانات.

قام معهد فراونهوفر لأنظمة الاتصالات (FOKUS) بتطوير تطبيق NINA المجاني لتحذير الناس بشأن الطقس السيء

قام معهد فراونهوفر لأنظمة الاتصالات (FOKUS) بتطوير تطبيق NINA المجاني لتحذير الناس بشأن الطقس السيء

جيش من المتطوعين والمتطوعات

ويعد العمل التطوعي جزءا من أعمال الإغاثة في ألمانيا خلال الكوارث حيث يتطوع الملايين في منظمات تطوعية مثل جمعية (أيه إس بي) الإغاثية الخيرية التي تُعرف بـ the Arbeiter-Samariter-Bund وكذلك الصليب الأحمر الألماني وجمعية "إنقاذ الحياة" الألمانية بالإضافة إلى العديد من الجمعيات الخيرية التابعة للكنائس مثل Johanniter Unfall Hilfe و Malteser Hilfsdienst.

وفي ولاية شمال الراين-ويستفاليا التي تعد أكثر الولايات الألمانية اكتظاظا بالسكان، يوجد قرابة 400 فرقة إطفاء تطوعية تعد جزءا من هيكل ومنظومة الولاية لمكافحة الحرائق الذي تضم بشكل أساسي 30 فرقة إطفاء محترفة بشكل كامل.

ووفقا للأرقام الحكومية، يوجد في ألمانيا أكثر من 1.7 مليون متطوع ومتطوعة منخرطين في أنشطة الحماية المدنية على أساس تطوعي ما يعني أنهم لا يتلقون أموالا مقابل عملهم.

آلاف من الألمان يشاركون في تدريبات الإغاثة للمساهمة في الإنقاذ خلال وقوع الكوارث

آلاف من الألمان يشاركون في تدريبات الإغاثة للمساهمة في الإنقاذ خلال وقوع الكوارث

انتقادات

تنعم  ألمانيا بالعديد من الأنهار لذا فإن كل ولاية من الولايات الستة عشر تضم مراكز لمراقبة الفيضانات منوط بها مراقبة مستوى المياه في الأنهار والبحيرات. وتعد المهمة الرئيسية لهذه المراكز  إطلاق تحذيرات  بشأن وقوع فيضانات.

وتقوم لجان دولية بمراقبة مستوى المياه في المجاري والممرات المائية العابرة للحدود مثل نهر الراين.

أما خدمة الأرصاد الجوية الألمانية (DWD) فتقوم بالتنبيه بشأن الطقس، إذ تستخدم ثلاثة مستويات من الإنذار هي "الإنذار المبكر" و "التحذير المسبق" و"تحذيرات البلديات" المحددة.

ويتم نشر هذه التحذيرات والإنذارات بين الناس عن طريق تطبيق NINA للإنذار من الكوارث الذي قام بتطويره المكتب الاتحادي للحماية المدنية والمساعدة في حالات الكوارث (BBK). ويتم إبلاغ كافة المستخدمين في أي مكان في ألمانيا بشأن مخاطر حدوث فيضانات قرب أماكن تواجدهم. وخلال الكارثة الحالية، تبين أن القليل من الألمان قاموا بتحميل تطبيق NINA على هواتفهم.

وتعرض المكتب الاتحادي للحماية المدنية والمساعدة في  حالات الكوارث، في الوقت الحالي للكثير من الانتقادات بسبب الطريقة التي تعامل بها خاصة فيما يتعلق بالتحذيرات العامة قبل وقوع الفيضانات العارمة التي اجتاحت ألمانيا، فيما تم إلقاء اللوم على رئيس المكتب أرمين شوستر في التأخر في الإبلاغ بوقوع الفيضانات إذا تم تحذيرهم بعد وقوع الكارثة.

مشاهدة الفيديو 02:16

فيديو: ألمانيا تحصي خسائرها من الفيضانات وتعد بمساعدة المتضررين

وفي مقابلة إذاعية، رفض شوستر هذه الانتقادات، مؤكدا أن منظومة الانذار في المكتب الاتحادي تعمل بشكل جيد. وأضاف "لقد أرسلنا إجمالا 150 إخطارا بشكل متتالي في الفترة ما بين الأربعاء (7 يوليو / تموز) والسبت (10 يوليو/ تموز)".

وأشار إلى أن النشرات والتنبؤات الجوية الخاصة بخدمة الأرصاد الجوية الألمانية تكون "واضحة جدا" بشأن التحذير المسبق لمواجهة أي احتمالية لسقوط أمطار غزيرة. وأكد "لكن لا يمكن أن نحدد بشكل دقيق الأماكن التي سوف تتعرض للأمطار وكذلك مقدار هطول الأمطار وأيضا الفترة الزمنية لسقوط الأمطار".

إصلاحات

أما الاتصالات بين منظمات الإنقاذ في ألمانيا فتكون من خلال قنوات تختلف عن الإشعارات الفورية التي ترسل إلى الناس على هواتفهم.

وقامت الحكومة بإنشاء الشبكة الرقمية المتنقلة وتعمل على صيانتها بشكل مستمر وتغطي هذه الشبكة ما يقرب من 99 بالمائة من مساحة ألمانيا لضمان استمرار الاتصالات حتى إذا تعطلت البنية التحتية لشبكة الاتصالات بالكامل أو خرجت عن العمل.

كذلك تضم المباني العامة في ألمانيا فوق أسطحها أجهزة قديمة خاصة بإطلاق صفارات الإنذار التي تعود معظمها إلى حقبة الحرب العالمية الثانية وربما الحرب العالمية الاولى، لكن مؤخرا تم إزالة هذه الأجهزة بسبب ارتفاع تكاليف صيانتها.

وعلى وقع موجة الفيضانات الأخيرة، تعالت الأصوات إلى إعادة تشغيل أجهزة الإنذار القديمة رغم أن بعض الخبراء يرون أن أجهزة الانذار من هذا القيبل لن تكون ذا فعالية بسبب أنها تحتاج إلى كهرباء لتشغيلها فيما ينقطع التيار الكهربائي في الغالب عند وقوع أي كارثة.

من جانبه، قال أرمين شوستر - رئيس المكتب الاتحادي للحماية المدنية والمساعدة في حالات الكوارث – إن نظام الحماية من الكوارث في ألمانيا بحاجة إلى إصلاحات.

مشاهدة الفيديو 02:07

DW الأخبارآثار مدمرة للفيضانات في ألمانيا وتساؤلات حول فشل التحذيرات

وكان شوستر قد تعهد بإجراء إصلاحات في هذه المنظومة بعد وقوع خلل في يوم الإنذار الوطني للطوارئ في مايو / أيار العام الماضي، فيما يتمثل البند الرئيسي لعملية الإصلاح في إعادة تشغيل صفارات الانذار القديمة التي لا تزال بحالة جيدة.

ووفقًا لمكتب الاتحادي للحماية المدنية والمساعدة في حالات الكوارث، فإن يوم الانذار الوطني يرمي إلى اختبار أنظمة الإنذار في ألمانيا وإعداد الألمان لما يجب القيام به حال إعلان حالة الطوارئ.

وقال شوستر "إننا لا نزال في الشهور الثلاثة الأولى من عملية الإصلاح، وأنا مندهش على نحو إيجابي بشأن مدى التزام حكومات الولايات فيما يتعلق بالإنفاق العام في إعادة تركيب صفارات الإنذار".

وتعهد شوستر بإعداد قائمة بالمناطق الألمانية المعرضة لخطر الكوارث بنهاية العام الجاري بهدف تحديد "الأوجه التي يجب الإنفاق عليها وكذلك مقدار هذا الإنفاق". وأشار شوستر إلى أن نظام الإنذار المبكر الجديد في البلاد سيضم استخدام صفارات الانذار وتطبيقات للهواتف الذكية.

توماس كولمان/ م.ع

  • المستشار الأسبق هيلموت شميدت في إدارة فيضانات هامبورغ عام 1962

    تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟

    هيلموت شميدت خلال فيضانات هامبورغ عام 1962

    تسبب الفيضان الهائل لبحر الشمال في شباط/ فبراير 1962 في مقتل أكثر من 300 شخص فيما ترك عشرات الآلاف في مدينة هامبورغ الساحلية الألمانية دون مأوى. الحادثة التي كانت نقطة تحول حاسمة في مسيرة المستشار الأسبق هيلموت شميدت الذي كان حينها وزيراً للداخلية في هامبورغ. إذ اكتسب من خلال إدارته للأزمة، وخاصة قراره لتحشيد الجيش للمساعدة، شعبية على مستوى البلاد.

  • هيلموت كول خلال فيضانات ولاية براندنبورغ عام 1997

    تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟

    هيلموت كول خلال فيضانات ولاية براندنبورغ عام 1997

    كان "مهندس الوحدة الألمانية" المستشار الأسبق هيلموت كول في المرحلة الأخيرة من ولاية حكمه عندما زار ولاية براندنبورغ الشرقية في عام 1997 بعد فيضانات ضخمة على طول نهر الأودر. الكارثة التي أطلق عليها غالباً اسم "Einheitsflut": "فيضان الوحدة"، باعتبارها أول أزمة وطنية لاختبار التضامن بين ألمانيا الشرقية والغربية التي كان قد أعيد توحيدها حديثاً.

  • غيرهارد شرودر، بلدة غريما عام 2002

    تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟

    غيرهارد شرودر، بلدة غريما عام 2002

    انقلبت حظوظ غيرهارد شرودر عندما سقطت الأمطار في ساكسونيا في صيف 2002 وتسببت الفيضانات القاتلة بأضرار على ألمانيا والنمسا وجمهورية التشيك. إذ مع تراجع حظوطه خلال حملته الانتخابية، ارتدى المستشار الاشتراكي الديموقراطي جزمة مطاطية ليخرج بصورة المسؤول عن إدارة الأزمة في بلدة غريما الشرقية الصغيرة. وفاز في الانتخابات بعد شهر من ذلك.

  • إدموند روديغر شتويبر في باساو عام 2002

    تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟

    إدموند روديغر شتويبر في باساو عام 2002

    كان خصم غيرهارد شرودر، إدموند شتويبر، المرشح لمنصب المستشار عن الاتحاد المسيجي في إجازة بشمال ألمانيا عندما وقعت الكارثة. ووصل إلى ولاية ساكسونيا بعد أيام قليلة فقط، واشتكى بمرارة من "سياحة الفيضانات" التي يمارسها منافسه.

  • أنغيلا ميركل في نيو غارج عام 2006

    تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟

    أنغيلا ميركل في نيو غارج عام 2006

    زارت أنغيلا ميركل مناطق الفيضانات عدة مرات خلال فترة توليها منصب مستشارة لألمانيا. حدث أول فيضان كبير خلال فترة ولايتها في أذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2006 مرة أخرى حول نهر إلبه في ولاية ساكسونيا. وقد وقعت الكارثة بعد أشهر قليلة من إعصار كاترينا في نيو أورلينز بالولايات المتحدة، عندما تعرض جورج دبليو بوش للهجوم لفشله في تنظيم استجابة مناسبة. لذا حرصت ميركل على تجنب انتقادات مشابهة.

  • أنغيلا ميركل في دريسدن عام 2013

    تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟

    أنغيلا ميركل في دريسدن عام 2013

    تعرض شرق ألمانيا وجنوبها مرة أخرى لفيضانات شديدة في صيف 2013، هذه المرة قبل بضعة أشهر من الانتخابات. وبات المركز التاريخي لمدينة دريسدن مهدداً، حيث تسبب نهر الإلبه ضفافه في فيضانات واسعة النطاق ضربت معظم مناطق وسط أوروبا. وزارت ميركل المناطق المتضررة في ولايتي ساكسونيا وبافاريا ووعدت بتقديم المساعدات.

  • ارمين لاشيت في مدينة هاغن عام 2021

    تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟

    ارمين لاشيت في مدينة هاغن عام 2021

    ألغى مرشح الاتحاد الديمقراطي المسيحي لخلافة ميركل ورئيس وزراء ولاية شمال الراين وستفاليا كافة المواعيد لزيارة مدينة هاغن المتضررة بشدة في ولايته. غير أن المخاطر السياسية كبيرة، حيث يتم ربط الفيضانات المميتة بتغير المناخ، في حين يُعرف لاشيت كحامي لصناعة الفحم في الولاية، مما قد ينعكس سلباً على حملته.

  • أولاف شولتس في مدينة باد نوينار عام 2021

    تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟

    أولاف شولتس في مدينة باد نوينار عام 2021

    كما ظهر مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي للمستشارية أولاف شولتس في ولاية راينلاند بفالس المجاورة بعد أن ضربت الفيضانات، إلى جانب رئيسة وزراء الولاية ورفيقته في الحزب مالو دراير. على الرغم من أن حزبه يظهر تراجعاً في الاستطلاعات بفارق كبير عن الاتحاد الديمقراطي المسيحي، إلا أن شولتس، بصفته وزيراً للمالية، كان قادراً على الوعد بتقديم مساعدة فورية للمناطق المنكوبة. نايت بنيامين / ر.ض