نظافة الأذن ومخاطر استخدام الأعواد القطنية

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ما هي الطريقة الصحيحة لتنظيف الأذن؟ ولماذا علينا تجنب الاستعانة بالأعواد القطنية وما يعرف بشمعة الأذن؟ وكيف نحمي أنفسنا من التأثيرات الصحية الناجمة عن الضوضاء.
أظهرت دراسة جديدة أن 24٪ من الشباب يستمعون إلى الموسيقى بمستويات غير آمنة، مما يعرض مليار شخص تقريباً لخطر حدوث مشاكل في السمع في جميع أنحاء العالم. فكيف يمكنك حماية سمعك؟
في بعض الأحيان تحدث حكة في الأذن بشكل مزعج للغاية وتسبب خدوشاَ. يلجأ الكثيرون بعد ذلك إلى حلول لا تؤدي إلا إلى تفاقم الأمور، مثل استخدام الأعواد القطنية لإيقاف الحكة. فما الحل؟
ينبغي أن تكون سماعات الرأس عملية وصوتها جيد، ولكن يجب عدم إغفال الصحة عند شراء سماعات الرأس. كيف نفرق هنا بين سماعة الرأس الصحية وتلك غير الصحية، ونتعرف على أهم ما ينبغي الانتباه إليه عند شراء سماعات جديدة للأذن.
يربط كثيرون بين ارتفاع حرارة الأذنين وتحول لونهما إلى اللون الأحمر وبين الإصابة بالزكام. لكنهما تعملان مثل "جهاز إنذار" بجسمك يحذرك من مشاكل صحية عديدة قد تصيبك مع التقدم في السن.
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