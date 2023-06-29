نظافة الأذن ومخاطر استخدام الأعواد القطنية

لو شعرت بحكة في الأذن.. حذار من هذه الخطوات!

في بعض الأحيان تحدث حكة في الأذن بشكل مزعج للغاية وتسبب خدوشاَ. يلجأ الكثيرون بعد ذلك إلى حلول لا تؤدي إلا إلى تفاقم الأمور، مثل استخدام الأعواد القطنية لإيقاف الحكة. فما الحل؟