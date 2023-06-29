 نظافة الأذن ومخاطر استخدام الأعواد القطنية | صحتك بين يديك | DW | 29.06.2023

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صحتك بين يديك

نظافة الأذن ومخاطر استخدام الأعواد القطنية

ما هي الطريقة الصحيحة لتنظيف الأذن؟ ولماذا علينا تجنب الاستعانة بالأعواد القطنية وما يعرف بشمعة الأذن؟ وكيف نحمي أنفسنا من التأثيرات الصحية الناجمة عن الضوضاء.

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