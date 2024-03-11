"نطحة" تطيح بمدرب ليتشي الإيطالي من منصبه

أقال فريق ليتشي الإيطالي مدربه روبرتو دافيرزا بعدما اعتدى بضربة رأس على توماس هنري لاعب فيرونا في مباراة برسم "الكالتشيو". ليتشي أكد أن تصرف مدربه السابق يتنافى مع قيم الرياضة، فيما اعتذر المُدرب المقال عن تصرفه الغريب.

أعلن نادي ليتشي الإيطالي، اليوم الاثنين (11 من مارس/آذار 2024)، إقالة روبرتو دافيرزا المدير الفني للفريق. وقرر النادي الإيطالي الإطاحة بمدربه، بعدما اعتدى بضربة رأس على توماس هنري لاعب فيرونا بعد مباراة الفريقين، التي انتهت بخسارة ليتشي بهدف دون رد، في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

واعتذر المدرب البالغ من العمر 48 عاما عن تصرفه برسالة عبر حسابه الرسمي على موقع "انستغرام"، لكنه نفى قيامه بنطح مهاجم فيرونا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن هذا الاعتذار لم يكن كافيا لإنقاذ المدرب، بل قررت إدارة النادي الإطاحة به بعد أقل من 24 ساعة من حدوث الواقعة.

وأعلن ليتشي في بيان رسمي: "بعد الأحداث التي وقعت بعد مباراة الفريق ضد فيرونا، نعلن إعفاء المدرب روبرتو دافيرزا من منصبه، ونوجه الشكر له ولجهازه المعاون على العمل الذي قام به".

وقبل هذا القرار، أدان نادي ليتشي تصرف مدربه، مؤكدا أن ما فعله دافيرزا يتعارض تماما مع مبادئ وقيم الرياضة.

وكتب دافيرزا عبر حسابه الرسمي على "انستغرام" "لقد أخطأت وأعتذر عما فعلته، هذا ليس أنا ولكن غلبني الانفعال والحماس، ولكنني لم أضرب لاعب فيرونا بالرأس".

وكرر المدرب الإيطالي: "أرفض ما فعلته، وأعتذر لهنري والناديين والجمهور الإيطالي وحكام المباراة وفريقي والجهاز المعاون".

ويمر فريق ليتشي بكبوة كبيرة حيث اكتفى بفوز وحيد منذ بداية العام الجاري ويقبع في المركز الخامس عشر بجدول الترتيب.

ر.م (د ب أ)