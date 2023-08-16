 نضال ضد محطات الطاقة المتجددة بتكساس | صنع في ألمانيا | DW | 23.08.2023

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صنع في ألمانيا

نضال ضد محطات الطاقة المتجددة بتكساس

في تكساس تم تنفيذ وتخطيط مشاريع طاقة متجددة أكثر منه في أي ولاية أمريكية أخرى. لكن أنظمة الرياح والطاقة الشمسية تواجه مقاومة متزايدة، سواء من قبل السكان أو سياسيي الحزب الجمهوري المحليين.

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