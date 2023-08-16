نضال ضد محطات الطاقة المتجددة بتكساس

لماذا يزدهر إنكار تغير المناخ في الإنترنت رغم خطورته؟

رغم التداعيات الخطيرة للتغيرات المناخية بفعل ارتفاع درجات الحرارة، إلا أن التضليل المعلوماتي الذي ينكر هذه الظاهرة يجد مساحة أوسع في الانترنت رغم حظر الإنكار من قبل متصات مثل تيك توك، ما خلفيات ذلك؟