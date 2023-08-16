نضال ضد محطات الطاقة المتجددة بتكساس

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في تكساس تم تنفيذ وتخطيط مشاريع طاقة متجددة أكثر منه في أي ولاية أمريكية أخرى. لكن أنظمة الرياح والطاقة الشمسية تواجه مقاومة متزايدة، سواء من قبل السكان أو سياسيي الحزب الجمهوري المحليين.
بحلول العام 2050، قد تصبح شمال إفريقيا مصدّرا رئيسيا للهيدروجين الأخضر، فيما تكون أوروبا سوقها الرئيسي، بحسب تقرير حديث شركة ديلويت للاستشارات يتوقّع مستقبل صناعة لا تزال في مهدها.
رغم التداعيات الخطيرة للتغيرات المناخية بفعل ارتفاع درجات الحرارة، إلا أن التضليل المعلوماتي الذي ينكر هذه الظاهرة يجد مساحة أوسع في الانترنت رغم حظر الإنكار من قبل متصات مثل تيك توك، ما خلفيات ذلك؟
يعمل الاتحاد الأوروبي على وضع لمساته الأخيرة لقواعد سوق الهيدروجين في التكتل، فيما تتحرك دول أسيوية للبدء في عمليات التسليم. أما الولايات المتحدة فقد خصصت الأموال لإنشاء سلاسل توريد خاصة بهذه الصناعة.
مع توقع أزمة غاز بألمانيا في أشهر الشتاء، لا يمر أسبوع دون دعوات جديدة لتوفير الطاقة وتحذيرات من ارتفاع أسعار الغاز. فكيف تستعد الشركات الألمانية التي تعتمد على الغاز بشكل رئيسي لمواجهة نقص محتمل في الإمدادات؟
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