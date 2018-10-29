نصيحة من صحيفة روسية لميركل كي "تنقذ" مستشاريتها!

ربطت الصحيفة الاقتصادية الروسية "فيدوموستي" بين إعلان المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنها لن تترشح مجدداً لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي والممارسات السياسية الروسية. فقد كتبت الصحيفة الثلاثاء (30 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) قائلة: "لأن الحزب المسيحي الديمقراطي CDU خسر 11 في المائة من نسبة الأصوات في منطقة غير مهمة على الأرجح! وماذا إذن! هل هذه مأساة؟ هذا الأمر كما لو أن رئيس حكومتنا (الروسية) ديميتري ميدفيديف استقال، لأن حزب "روسيا الموحدة" خسر في منطقة ما في القوقاز...ما زال هناك ثلاث سنوات حتى موعد الانتخابات البرلمانية الألمانية القادمة وبإمكان المرء صنع المعجزات".

وتابعت الصحيفة الروسية: "بإمكان المرء تأسيس خمسة أحزاب بينها كمفسد لقواعد اللعبة السياسية وفي نفس الوقت كقرين من أجل خطف أصوات المنافسين".

وواصلت الجريدة الروسية قائلة: "بإمكان المرء أن يتهم حزب البديل من أجل ألمانيا (الشعبوي) اتهاماً لا يمكن مسامحته عليه - على سبيل المثال التآمر مع روسيا بهدف التأثير على الانتخابات. بإمكان المرء أن يُرتب عملية بيع البيرة والنقانق بأسعار زهيدة في كل مراكز الاقتراع، أو احتجاز أخطر المنافسين قبل الانتخابات بحجة اكتشاف حسابات بنكية ممنوعة لهم في بنك سبيربنك (الروسي)"، في تلميح إلى ممارسات قيل إن حزب الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين قام بها قبيل الانتخابات البرلمانية الأخيرة في روسيا.

ر.م/ ي.أ ( د ب أ)