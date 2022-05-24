نصيحة لمحبي الطبيعة الآيسلندية

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شواطئ معزولة وشلالات شديدة الانحدار ومناظر خلابة: منطقة إقليم المضايق تعتبر وجهة سياحية في آيسلندا. تم تصنيف شبه الجزيرة التي تتميز بالمضايق كأفضل منطقة سفر في عام 2022.
يبحث السائحون المتطرفون عن الإثارة بالقرب من البراكين النشطة وفي مناطق الحروب والكوارث.
هل ترغب في السفر إلى ألمانيا في فترة الجائحة؟ سنقدم لك في هذا التقرير بعض الأجوبة الشفية على كافة الأسئلة المتعلقة بالسفر إلى البلاد في ظل تشديد قيود كورونا خاصة مع ارتفاع معدل الإصابات بالمتحور أوميكرون.
أعطت دول الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لاستخدام ما تسمى بجوازات سفر التطعيمات أو الشهادات الخضراء، التي يمكن أن تسهل السفر الآمن داخل أوروبا هذا الصيف.
رفعت ألمانيا تحذيرا شاملا من السفر إلى نحو 160 دولة خارج الاتحاد الأوروبي كانت قد أعلنته عند بدء الجائحة، في الوقت نفسه صنفت برلين مناطق في 11 دولة أوروبية كمناطق عالية الخطورة.
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