 نصيحة لمحبي الطبيعة الآيسلندية | يوروماكس | DW | 26.06.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

يوروماكس

نصيحة لمحبي الطبيعة الآيسلندية

شواطئ معزولة وشلالات شديدة الانحدار ومناظر خلابة: منطقة إقليم المضايق تعتبر وجهة سياحية في آيسلندا. تم تصنيف شبه الجزيرة التي تتميز بالمضايق كأفضل منطقة سفر في عام 2022.

مشاهدة الفيديو 05:01

المزيد من المركز الإعلامي

ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بتذكرة الـ9 يورو المستحدثة

ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بتذكرة الـ9 يورو المستحدثة 24.05.2022

أجمل وأفضل وجهات السفر في العالم لعام 2022

أجمل وأفضل وجهات السفر في العالم لعام 2022 02.11.2021

Magazin Euromaxx vom 25.06.2022 Edinburgh Harry Potter Rechte: sind gegeben Copy: DW

على خطى هاري بوتر في إدنبرة 26.06.2022

DW Euromaxx Sendung vom 22.05.2021 | Treibgut © DW

كيرستي إلسون: أعمال فنية مصغرة من قمامة البحر 19.06.2022

المزيد يوروماكس

DW Euromaxx (Sendungslogo arabisch)

يوروماكس - هاري بوتر في إدنبرة ومواضيع أخرى 26.06.2022

Euromaxx 24.07.2021 // KW 29

المطبخ الأوروبي: جيلاتو من إيطاليا 26.06.2022

Magazin Euromaxx vom 25.06.2022 Ivan Dorn Rechte: sind gegeben Copy: DW

موسيقى البوب احتجاجا على الحرب في أوكرانيا 26.06.2022

Magazin Euromaxx vom 25.06.2022 Bosch-Parade Rechte: sind gegeben Copy: DW

موكب عائم لهيرونيموس بوش 26.06.2022

اقرأ أيضا

In this Tuesday, Sept. 24, 2019 photo, An Afghan National Army soldier stand guard at a checkpoint ahead of presidential elections scheduled for Sept. 28, in Kabul, Afghanistan. Millions of Afghans are expected to go to the polls on Saturday to elect a new president, despite an upsurge of violence in the weeks since the collapse of a U.S.-Taliban deal to end America’s longest war, and the Taliban warning voters to say away from the polls. (AP Photo/Rahmat Gul)

السياحة المتطرفة - إلى البراكين والحروب والكوارث 29.03.2021

يبحث السائحون المتطرفون عن الإثارة بالقرب من البراكين النشطة وفي مناطق الحروب والكوارث.

Beamte der Bundespolizei kontrollieren am Flughafen Frankfurt die Passagiere einer aus Prag gelandeten Passagiermaschine. Hintergrund ist die Entscheidung der Bundesregierung, zahlreiche Länder als Hochrisikoländer einzustufen. Wer aus einem der betroffenen Staaten nach Deutschland einreist muß jetzt einen negativen, aktuellen Corona-Test vorweisen können. +++ dpa-Bildfunk +++

السفر إلى ألمانيا.. قواعد جديدة مع تشديد قيود كورونا 01.02.2022

هل ترغب في السفر إلى ألمانيا في فترة الجائحة؟ سنقدم لك في هذا التقرير بعض الأجوبة الشفية على كافة الأسئلة المتعلقة بالسفر إلى البلاد في ظل تشديد قيود كورونا خاصة مع ارتفاع معدل الإصابات بالمتحور أوميكرون.

March 28, 2021, Berlin, Mallorca, Spain: Sunday on the beach of Cala Mondrago a couple with dog and a woman fading away into the sea. (Credit Image: Â© John-Patrick Morarescu/ZUMA Wire

الاتحاد الأوروبي يعطي الضوء الأخضر لاعتماد "جوازات التطعيم" 14.04.2021

أعطت دول الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لاستخدام ما تسمى بجوازات سفر التطعيمات أو الشهادات الخضراء، التي يمكن أن تسهل السفر الآمن داخل أوروبا هذا الصيف.

ألمانيا ترفع التحذير الشامل من السفر وتصنف مناطق خطر في أوروبا

ألمانيا ترفع التحذير الشامل من السفر وتصنف مناطق خطر في أوروبا 01.10.2020

رفعت ألمانيا تحذيرا شاملا من السفر إلى نحو 160 دولة خارج الاتحاد الأوروبي كانت قد أعلنته عند بدء الجائحة، في الوقت نفسه صنفت برلين مناطق في 11 دولة أوروبية كمناطق عالية الخطورة.