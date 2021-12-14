نصف نهائي كأس العرب.. صدام جزائري-قطري وكلاسيكو مصري-تونسي

وصلت منافسات كأس العرب إلى دور نصف النهائي، وينتظر متابعو البطولة مبارتين بين مصر وتونس من جهة، وقطر والجزائر من جهة ثانية. وحظيت البطولة بمتابعة كبيرة بين المشاهدين العرب حسب الأرقام التي أعلنتها قنوات بي إن سبورت الناقلة الحصرية للكأس، رغم أن هذه المنافسة توقفت منذ عام 2012.

وتستأسد منتخبات شمال إفريقيا على دور النصف بثلاث منتخبات، بينما لا يمثل آسيا سوى المنتخب القطري. وتلعب عدة منتخبات بالفريق الثاني، أو بالفريق الأول دون المحترفين في أوروبا.

وتمكنت الجزائر من إقصاء المغرب، حامل اللقب، في مباراة دراماتيكية بضربات الجزاء (5-3) بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2. بينما عبر المنتخب المصري نظيره الأردني 3-1 بعد التمديد.

وهناك ترشيحات بوصول منتخبي الجزائر ومصر، نتيجة خبراتهما، إلى المباراة النهائية وتكرار مواجهتها في الدور الأول التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ما جعل مصر تتأهل أولى بفضل اللعب النظيف، والجزائر ثانية، بعدما حقق كل منتخب سبع نقاط.

إلّا أن حظوظ المنتخب القطري قوية هي الأخرى، فقد حقق العلامة الكاملة في الدور الأول بثلاثة انتصارات، ثم حقق انتصاراً عريضاً في دور الربع على المنتخب الإماراتي بـ5-0. وتلعب قطر بالمنتخب الأول بالعناصر الكاملة.

كما يمكن لتونس أن تكون منافساً شرساً على اللقب نتيجة خبرات لاعبيها، رغم أدائها غير المطمئن في البطولة لحد الآن. وتأهلت بست نقاط على رأس المجموعة الثانية، ثم فازت بصعوبة على المنتخب العماني في الربع 2 -1.

وستكون مباراة قطر- الجزائر، بين حامل لقب كأس آسيا وحامل لقب كأس إفريقيا، ما يجعلها أقرب إلى السوبر الآسيوي-الإفريقي. وستكون مباراة داخل المباراة بين نجوم الجزائر كيوسف البلايلي وبغداد بونجاح وياسين براهيمي، ونجوم قطر كالمعز علي وأكرم عفيف وحسن الهيدوز.

فيما ستكون المباراة الثانية شبيهة بكلاسيكو شمال إفريقيا بين تونس ومصر. وهي مناسبة رياضية تذكر الجماهير بالديربيات التي جمعت الفرق التونسية بنظيرتها المصرية في المنافسات الإفريقية، خصوصا ديربي الترجي- الأهلي.

ع.ا