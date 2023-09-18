 نصف قرن على عضوية الأمم المتحدة: ألمانيا تسعى لحق "الفيتو" | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 18.09.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

نصف قرن على عضوية الأمم المتحدة: ألمانيا تسعى لحق "الفيتو"

تأخر انضمام ألمانيا إلى الأمم المتحدة حتى عام 1973. وتطالب برلين منذ سنوات عديدة بإصلاح مجلس الأمن الدولي عن طريق زيادة عدد الأعضاء الدائمين بما يسمح لها بشغل مقعد دائم. ما إمكانيات تحقيق هذا المسعى؟

تطمح ألمانيا لشغل مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي

تطمح ألمانيا لشغل مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي

انضمت ألمانيا إلى الأمم المتحدة في عام 1973 ويعود سبب تأخر الانضمام لعوامل تاريخية. من المعلوم أن جمهورية ألمانيا الاتحادية تأسست في عام 1949 أي بعد أربع سنوات فقط من تأسيس الأمم المتحدة نفسها. بيد أنه في تلك الفترة كان هناك دولتان ألمانيتان: جمهورية ألمانيا الاتحادية في الغرب، وجمهورية ألمانيا الديمقراطية في الشرق. وكانت جمهورية ألمانيا الاتحادية قد قدمت منذ فترة طويلة ما يسمى بالمطالبة بالتمثيل الوحيد. هذا يعني أنها وحدها يجب أن تكون وتعامل بأنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الألماني، لأنها وحدها تتمتع بالشرعية الديمقراطية، حسب تصريحاتها الرسمية.

مختارات

مع بدء عملية إنقاذ ناقلة النفط "صافر" العالقة أمام سواحل اليمن، قالت ألمانيا، التي تشارك في المهمة الأممية، إنها تأمل أن تتم العملية بنجاح. تحمل الناقلة أكثر من مليون برميل من النفط ما يثير مخاوف من وقوع كارثة بيئية.

وافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على نص أول معاهدة للتنوع البيولوجي لحماية أعالي البحار في أعقاب اجتماع استمر 40 ساعة، وتهدف المعاهدة من بين أمور أخرى لجعل 30 بالمئة على الأقل من محيطات العالم مناطق محمية مستقبلاً.

اتهم المستشار الألماني أولاف شولتس روسيا بالتورط في "إمبريالية صارخة"، مؤكدا، استمرار دعم بلاده لأوكرانيا لتكون "قادرة على صد هجوم روسيا"، كما جدد المستشار الألماني رغبة بلاده في شغل مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي.

القوى الغربية المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى وفرنسا، التي كان لا يزال لها في ذلك الوقت تأثير داخل ألمانيا، دعمت انضمام الجمهورية الفيدرالية إلى الأمم المتحدة وحدها، بيد أن الاتحاد السوفيتي آنذاك والذي كان يرى نفسه القوة الحامية لجمهورية ألمانيا الديمقراطية رفض ذلك، وهو ما عرقل عملية دخول الأمم المتحدة.

فيلي برانديت والانفتاح على الشرق

في بداية السبعينيات، غيرت الحكومة الاتحادية بقيادة المستشار فيلي برانديت مسارها وطبعت العلاقات مع جمهورية ألمانيا الديمقراطية، وبالتالي مهد ذلك الطريق لقبول كلتا الدولتين الألمانيتين. في 18 أيلول/سبتمبر 1973، انضمت الدولتان إلى الأمم المتحدة.

انتهت العضوية المزدوجة بعد إعادة توحيد ألمانيا في 3 تشرين الأول/أكتوبر 1990. ومنذ ذلك الحين أصبحت ألمانيا الموحدة عضواً في الأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين وسعت ألمانيا مشاركتها في الأمم المتحدة بشكل كبير: فهي واحدة من أكبر المساهمين في تحمل مصاريف المنظمة الدولية، وشاركت في العديد من بعثات السلام، وهي موقع مهم لعدد من مؤسسات الأمم المتحدة كالمحكمة الدولية لقانون أعالي البحار في هامبورغ بالإضافة لكونها مقراً للعديد من منظمات الأمم المتحدة في بون.

واستناداً إلى هذا الالتزام القوي والنفوذ الاقتصادي والسياسي لألمانيا، تحاول برلين منذ سنوات عديدة الحصول على مقعد دائم يتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، وهو أعلى هيئة لصنع القرار لا يمكن تجاهلها في الأمم المتحدة.

حالياً تتمتع كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا بهذه العضوية. وتجادل ألمانيا وبعض الدول الأخرى الراغبة في توسيع دائرة اتخاذ القرار في مجلس الأمن، أن الظروف السياسية تغيرت، فتكوين المجلس يعكس الوضع الجيوسياسي بعد فترة وجيزة من الحرب العالمية الثانية وليس الوضع الحالي. ويتفق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع هذا الرأي.

هينينغ هوف من "الجمعية الألمانية للعلاقات الخارجية" (DGAP) والمحرر التنفيذي لمجلة "International Politik Quarterly" يصف السعي الألماني للحصول على مقعد دائم بأنه "ذروة مطامح السياسة الخارجية الألمانية"، بيد أنه يرى أن فرص تحقيق ذلك "منخفضة جداً". ويعزو ذلك لعدم رغبة الأعضاء الحاليين مشاركة موقعهم المتميز مع القادمين الجدد.

في وقت سابق طالبت برلين بمقعد دائم للاتحاد الأوروبي بدلاً من ذلك. ولكن بما أن هذا كان سيعني أن بريطانيا (التي كانت لا تزال عضواً في الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت) وفرنسا التخلي عن مقعديهما، وهو ما عارضته باريس ولندن بشدة، ما وأد هذا الطلب في مهده.

جنود من الجيش الألماني في مهمة الأمم المتحدة في مالي

جنود من الجيش الألماني في مهمة الأمم المتحدة في مالي

إصلاح مجلس الأمن؟

أفرد اتفاق تشكيل الائتلاف للحكومي في ألمانيا فصلاً خاصاً جاء فيه: "نحن ملتزمون بتعزيز دور الأمم المتحدة من النواحي السياسية والمالية والطواقم البشرية، وذلك باعتبارها أهم مؤسسة في النظام الدولي. ويبقى إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هدفنا، وذلك في إطار السعي نحو تمثيل أكثر عدلاً لجميع مناطق العالم".

وعلى وجه التحديد، تعمل ألمانيا حالياً مع ناميبيا للتحضير لما يسمى بقمة الأمم المتحدة المستقبلية حول قضايا الإصلاح، والتي ستعقد في العام المقبل، حيث سيتم تسمية موضوعات الميثاق المخطط لها للمستقبل.

وعلى ذلك يعلق هينينغ هوف: "يتعلق الأمر بالمحاولة مرة أخرى لتوحيد جهود القوى التي تريد الإصلاح، وهناك عدد غير قليل منها. ومن أجل القيام بذلك قامت كل من ألمانيا وناميبيا، وهي مستعمرة ألمانية سابقة، كممثل للجنوب العالمي، اجتمعوا وحاولوا تحديد أجندة الإصلاح ودفعها قدماً إلى الأمام". ومع ذلك، فإن هوف "متشكك بعض الشيء فيما إذا كان هذا سينجح".

مبنى الأمم المتحدة بون

مدينة بون الألمانية هي مقر للعديد من منظمات الأمم المتحدة

مؤسسات "موازية" للأمم المتحدة

ولكن في حين فشلت جميع جهود الإصلاح الأساسية للأمم المتحدة، فإن تطورات عدة طرأت على الساحة الدولية.

يعتقد هينينغ هوف من "الجمعية الألمانية للعلاقات الخارجية" (DGAP) أن "الصين، على وجه الخصوص، بدأت في إنشاء هياكل موازية لتعمل لاحقاً على تقديم هياكلها الخاصة كبدائل للأمم المتحدة، إذا جاز التعبير"، سواء كانت دول البريكس أو مجموعة العشرين.

ويتهم رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون إدارة بايدن بسلوك مماثل في مجلة "فورين بوليسي" فيقول: "تركيز الولايات المتحدة على الاتفاقيات الثنائية والإقليمية على حساب التنسيق الدولي يحد من إمكانيات مؤسساتنا الدولية ويقوض في الوقت نفسه أي إمكانية لعولمة مستقرة".

ولكن حتى السياسة الخارجية الألمانية، التي تركز بقوة على دور الأمم المتحدة، تغير الآن مسارها إلى حد ما، كما يقول الخبير هينينغ هوف من "الجمعية الألمانية للعلاقات الخارجية" (DGAP) والمحرر التنفيذي لمجلة "International Politik Quarterly": "قمة مجموعة العشرين الأخيرة هي مثال جيد على الاعتماد بشكل أكبر على مثل هذه الهياكل لخلق مؤسسات حوكمة عالمية أقل تعقيداً من الأمم المتحدة".

كريستوف هازلباخ

  • Symbolbild Kind Karriere krabbeln Stufe Kleinkind Baby

    ميثاق دولي لكل إنسان

    أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ميثاق حقوق الإنسان في العاشر من كانون الأول/ديسمر عام 1948. وينص الميثاق على مساواة جميع الناس في الحقوق وكرامة الإنسان.

  • Demonstration Asylpolitik in Deutschland

    ميثاق دولي لكل إنسان

    يحق لكل الناس الاستفادة من جميع الحقوق والحريات التي ينص عليها الميثاق، بصرف النظر عن جنسيتهم ودينهم ومقتنعاتهم السياسية وخلفيتهم الاجتماعية.

  • Waterboarding Installation Symbolbild CIA Verhörmethoden

    ميثاق دولي لكل إنسان

    ينص الميثاق على حق كل إنسان في العيش في حرية وأمن. ولا يجوز تعريض أي شخص للإساءة أو للمعاملات المهينة وغير الإنسانية.

  • justitia rechtsprechung Symbolbild

    ميثاق دولي لكل إنسان

    لكل إنسان الحق في محاكمة نزيهة، وهو بريئ إلى حين إثبات ذنبه، وكل الناس متساوون أمام القانون.

  • Syrien Flüchtlingslager

    ميثاق دولي لكل إنسان

    لكل إنسان الحق في مغادرة الدولة، وله الحق عند ملاحقته في دولته في طلب اللجوء في غيرها من الدول والتمتع بهذا الحق هناك.

  • 12-jähriges Mädchen vor Zwangsheirat in Afghanistan

    ميثاق دولي لكل إنسان

    النساء والرجال متساوون في الحقوق. ولا يجوز أن يتم الزواج إلا بانسجام مع إرادة كلا الزوجين.

  • Saudi Arabien Parlament Riyadh Shura Shoura Frauen weibliche Abgeordnete

    ميثاق دولي لكل إنسان

    لكل إنسان الحق في المشاركة في إدارة شؤون دولته، وذلك بصورة مباشرة أو عن طريق انتخاب ممثلين عنه. وله حق الأمن الاجتماعي.

  • Symbolbild Moderne Sklaverei Menschenhandel Indien

    ميثاق دولي لكل إنسان

    لكل إنسان الحق في العمل والحصول على نفس الأجرة مقابل نفس العمل. ويجوز لكل إنسان عامل الانضمام إلى نقابة. وله الحق في أوقات فراغ.

  • Hongkong Proteste 25.10.2014

    ميثاق دولي لكل إنسان

    ينص ميثاق حقوق الإنسان على أن لكل إنسان واجبات أيضا تجاه المجتمع، إلا أنه لا يجوز للدولة أن تستنتج حقا من ذلك لتقييد حقوق الإنسان.

    الكاتب: هيله يبيزن/ أ. ز.


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

كوادريغا - ألمانيا في مجلس الأمن: أي تأثير لبرلين في الأمم المتحدة؟