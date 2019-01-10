نصف طالبي اللجوء الأتراك يحصلون على حق الحماية في ألمانيا

حصل نحو 50 بالمئة من طالبي اللجوء الأتراك في ألمانيا مؤخرا على حق اللجوء، بحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية. وذكرت الوزارة في ردها على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" أن أكثر من 40 بالمئة من طالبي اللجوء الأتراك حصلوا في أيلول/سبتمبر الماضي على حق اللجوء، بينما بلغت النسبة نحو 50 بالمئة خلال الشهرين اللاحقين.

يذكر أن عدد الأتراك الذين تقدموا بطلبات لجوء في ألمانيا يشهد ارتفاعا منذ محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا في صيف عام 2016. وبلغ عدد طلبات اللجوء المقدمة من أتراك في ألمانيا خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2015 نحو 1800 طلب، بينما ارتفع العدد إلى 5742 طلبا خلال عام 2016، وإلى 8483 طلبا في عام 2017، وإلى 10075 طلبا خلال الفترة من كانون ثان/يناير حتى تشرين ثان/نوفمبر عام 2018، بحسب بيانات المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين.

وقالت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، سيفيم داجدلين، في تصريحات لـ(د.ب.أ): "تركيا ليست دولة منشأ آمنة. الأوضاع تزداد سوءا بالنسبة للمعارضين الأتراك... الحكومة الألمانية تتصرف بانعدام ضمير عندما تدعم نظام أردوغان بمساعدات اقتصادية أو واردات أسلحة، بينما يحصل نحو 50% من الفارين من أردوغان على لجوء في ألمانيا. يتعين على الحكومة الألمانية وقف مساعداتها للمتسبب في الفرار".

ح.ع.ح/ه.د(د.ب.أ)