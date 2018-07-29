 نصفهم من الأجانب.. 300 ألف شخص بقوائم المطلوبين في ألمانيا | أخبار | DW | 29.07.2018

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أخبار

نصفهم من الأجانب.. 300 ألف شخص بقوائم المطلوبين في ألمانيا

رقم ليس بالصغير، هو رقم المطلوبين للشرطة في ألمانيا. من بينهم إسلامويون وأشخاص متهمون بغسيل أموال وقتلة وتجار مخدرات.. والقوائم طويلة، قوامها نحو 300 ألف شخص نصفهم من الأجانب تقريبا، حسبما نقلت صحيفة ألمانية.

Deutschland - Verkehrskontrolle - Fahndung der Polizei nach Autodiebstahl (picture alliance/dpa/B. Pedersen)

قالت صحيفة "فيلت آم زونتاغ" اليوم الأحد (29 يوليو/ تموز 2018) إن الشرطة الألمانية تبحث عما يقرب من 300 ألف شخص مطلوبين على خلفية ارتكاب جرائم. وأفادت الصحيفة استنادا إلى معطيات مكتب مكافحة الجرائم "بي كي ايه" (BKA) أن عدد هؤلاء كان في نهاية العام الماضي (2017) هو بالضبط: 297820 شخصاً، موجودة أسماؤهم على قوائم المطلوبين.

مختارات

ذكر تقرير للمكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا أن عام 2015 شهد أكثر من ألف اعتداء على اللاجئين وعلى موظفي المساعدات ومسؤولين محليين نفذتها جماعات يمنية متطرفة لافتا إلى ضرورة متابعة ذلك أمنيا وسياسيا. (28.04.2016)

أشارت تقارير صحفية إلى أن الحكومة الألمانية تعتزم إصدار تقرير موسع عن الجرائم التي يرتكبها المهاجرون وأيضا تلك التي يتعرضون لها. فيما ارتفعت نسبة ارتكاب الجرائم في مراكز إيواء اللاجئين بحسب تقارير أمنية. (17.01.2016)

ومن بين هؤلاء المطلوبين 126327 شخصا أجنبيا يجب عليهم مغادرة ألمانيا. ومن المتوقع أن جزء من هؤلاء قد غادر ألمانيا بالفعل، دون أن يتم تسجيل مغادرته، حسبما أفادت وزارة الداخلية الألمانية.

وهناك قوائم بضبط وإحضار تتعلق خصوصا بمجرمين وسجناء هاربين وأشخاص عليهم أحكام واجبة التنفيذ إضافة إلى أشخاص مطلوب اعتقالهم دفعا لضررهم.

كثير من الإسلامويين

وتنقل صحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية عن مكتب مكافحة الجرائم أن هناك ارتفاعا ملحوظا في عدد الجرائم، التي تقع بدافع سياسي. حيث زادت بثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الذي سبقه (2016)، حيث بلغ في 2017 عدد المطلوبين 4411 شخصا أغلبهم من الإسلاميين. وهناك 3151 مذكرة توقيف تحت خانة "الايدلوجية الدينية"، 594 مذكرة بسبب التطرف السياسي اليميني، و144 بسبب الجرائم العائدة لليسار المتطرف.

وكشفت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" في موقعها على الإنترنت أن من بين المطلوبين أيضا عميل سابق، ومتهمون بغسيل الأموال وقتلة ومجرمون من عالم المخدرات ومزورون، مثل بيتكو تودوروف بيلاكوف، الذي يعتبر زعيم عصابة لطبع وتوزيع النقود المزيفه، حيث يفترض أنه قام بنقل أوراق "بنكنوت" من عملة اليورو المزيفة من بلغاريا إلى ألمانيا، حسب "زود دويتشه تسايتونغ".

ص.ش/ و. ب (د ب أ، ك ن أ)

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