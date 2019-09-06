 نصر الله يعلن عن إبحار سفينة محمّلة بالوقود من إيران إلى لبنان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.08.2021

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نصر الله يعلن عن إبحار سفينة محمّلة بالوقود من إيران إلى لبنان

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله إن شحنة وقود ستبحر من إيران إلى لبنان خلال ساعات وستعقبها المزيد من الشحنات، محذّراً الولايات المتحدة وإسرائيل من أن السفينة "ستكون أرضا لبنانية بمجرد إبحارها".

صورة أرشيفية لحسن نصر الله بتاريخ 11 تشرين أول/أكتوبر 2016

حسن نصر الله: منذ اللحظة الأولى التي ستبحر فيها السفينة الإيرانية سنعتبرها أرضا لبنانية"

كشف أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله أن سفينة محمّلة بالوقود ستغادر من إيران إلى لبنان خلال ساعات. وقال في خطاب بثه التلفزيون بمناسبة يوم عاشوراء اليوم الخميس (19 آب/أغسطس 2021): "أعلن أن سفينتنا الأولى المحمّلة بالوقود، التي سوف تنطلق من إيران، قد أنجزت كل الترتيبات وستبحر خلال ساعات"، محذّراً الولايات المتحدة وإسرائيل من أن السفينة ستكون أرضا لبنانية بمجرد إبحارها. وتابع: "لا يخطئن أحد في تجربتنا في أيّ حرب كانت عسكرية أو اقتصادية أو أمنية".

إلى ذلك هاجم حسن نصر الله السفارة الأمريكية في بيروت واتهمها بأنها "تدير الحرب الاقتصادية والإعلامية على لبنان وتقف وراء التحريض". واعتبرها بأنها "ليست تمثيلا دبلوماسيا بل هي سفارة تواطؤ على الشعب اللبناني... وأقول لمن يعتمد على الأمريكيين وسفارتهم في بيروت أن يأخذوا تجربة أفغانستان بعين الاعتبار".

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وحسب زعيم حزب الله، الجماعة التي تأسست على أيدي الحرس الثوري الإيراني في عام 19882، وتتوفر على ترسانة كبيرة من السلاح، فإن "المسألة ليست مسألة سفينة واحدة"، وإنما ستصل السفن "تباعا". 

وأعلن نصر الله أن الهدف من ذلك لا يكمن في "الدخول في تحدٍّ مع أي شخص"، بل "مساعدة شعبنا". ويعاني اللبنانيون من نقص شديد في الوقود نتيجة الانهيار المالي المستمر منذ عامين، في ظل أزمة اقتصادية هائلة. 

ولم يذكر نصر الله في خطابه، أين ومتى ستصل السفينة موضحا أن ذلك سيناقش عند وصولها إلى البحر المتوسط.

ا.ف/و.ب (د.ب.أ، رويترز)

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    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

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  • Libanon Beirut Trauer und Mahnwache nach Explosionen im Hafen

    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

    أزمة تليها أخرى!

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  • Libanon Präsidentenpalast | Michel Aoun, Präsident & Nadschib Miqati, ehemaliger Ministerpräsident

    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

    إجهاض تشكيل حكومة جديدة

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  • Libanon Sidon Wirtschaftskrise Schild Geschäft

    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

    الدعم مقابل الاستقرار السياسي

    منذ عام كامل، لم يعلن القضاء اللبناني عن تحقيق أي تقدّم في التحقيق بشأن انفجار مئات الأطنان من مادة نترات الأمونيوم المخزنة منذ سنوات في مرفأ بيروت من دون أي إجراءات وقاية. كما لا تلوح في الأفق أي حلول جذرية لإنقاذ البلاد، فيما يشترط المجتمع الدولي تسريع تشكيل حكومة تباشر بتنفيذ إصلاحات ملحة، مقابل تقديم الدعم المالي للبنان.

  • Libanon Mahnwache für Opfer der Explosion in Beirut

    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

    لبنان في ذكرى أسوأ أزماته

    في الذكرى الأولى لإنفجار مرفأ بيروت، ينظم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمرا دوليا من أجل مساعدة لبنان، وهو الثالث بالتعاون مع الأمم المتحدة. تسعى باريس من خلال هذا المؤتمر إلى جمع مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 350 مليون دولار من أجل شعب لبنان، الغارق في أزماته الاقتصادية والأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي، كما صنفها البنك الدولي. فهل تندمل جراح لبنان قريباً؟ إعداد: إيمان ملوك

    الكاتب: إيمان ملوك


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