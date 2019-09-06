نصر الله يعلن عن إبحار سفينة محمّلة بالوقود من إيران إلى لبنان

كشف أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله أن سفينة محمّلة بالوقود ستغادر من إيران إلى لبنان خلال ساعات. وقال في خطاب بثه التلفزيون بمناسبة يوم عاشوراء اليوم الخميس (19 آب/أغسطس 2021): "أعلن أن سفينتنا الأولى المحمّلة بالوقود، التي سوف تنطلق من إيران، قد أنجزت كل الترتيبات وستبحر خلال ساعات"، محذّراً الولايات المتحدة وإسرائيل من أن السفينة ستكون أرضا لبنانية بمجرد إبحارها. وتابع: "لا يخطئن أحد في تجربتنا في أيّ حرب كانت عسكرية أو اقتصادية أو أمنية".

إلى ذلك هاجم حسن نصر الله السفارة الأمريكية في بيروت واتهمها بأنها "تدير الحرب الاقتصادية والإعلامية على لبنان وتقف وراء التحريض". واعتبرها بأنها "ليست تمثيلا دبلوماسيا بل هي سفارة تواطؤ على الشعب اللبناني... وأقول لمن يعتمد على الأمريكيين وسفارتهم في بيروت أن يأخذوا تجربة أفغانستان بعين الاعتبار".

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وحسب زعيم حزب الله، الجماعة التي تأسست على أيدي الحرس الثوري الإيراني في عام 19882، وتتوفر على ترسانة كبيرة من السلاح، فإن "المسألة ليست مسألة سفينة واحدة"، وإنما ستصل السفن "تباعا".

وأعلن نصر الله أن الهدف من ذلك لا يكمن في "الدخول في تحدٍّ مع أي شخص"، بل "مساعدة شعبنا". ويعاني اللبنانيون من نقص شديد في الوقود نتيجة الانهيار المالي المستمر منذ عامين، في ظل أزمة اقتصادية هائلة.

ولم يذكر نصر الله في خطابه، أين ومتى ستصل السفينة موضحا أن ذلك سيناقش عند وصولها إلى البحر المتوسط.

ا.ف/و.ب (د.ب.أ، رويترز)