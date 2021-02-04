 نصر الله يرفض اتهام جماعته بقتل الناشط السياسي لقمان سليم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.02.2021

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نصر الله يرفض اتهام جماعته بقتل الناشط السياسي لقمان سليم

رفض الأمين العام لجماعة حزب الله حسن نصر الله الاتهامات بصلة جماعته بمقتل الناشط والباحث لقمان سليم. كما انتقد أيضا اتهامات بالضلوع في انفجار مرفأ بيروت. وحذر كذلك إسرائيل من "عمليات تخويف"، رافضا تدويل قضية لبنان.

Hassan Nasrallah

أعلن الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية حسن نصرالله في كلمة له مساء الثلاثاء (16 فبراير/ شباط 2021) بمناسبة "الذكرى السنوية للقادة الشهداء" رفض أي شكل من أشكال التدويل للملف اللبناني "لأنه يشكل خطراً على لبنان ومستقبله".

مختارات

أفادت مصادر أمنية لبنانية بالعثور على الكاتب والناشط، المعروف بمواقفه المنتقدة لحزب الله، لقمان سليم، مقتولاً داخل سيارته بجنوب لبنان. سليم تحدث في السابق عن تعرضه لتهديدات وحمّل "قوى الأمر الواقع.. المسؤولية التامة".

وقال "سمعنا قبل أيام من أكثر من نائب وبعض الأوساط التي تتحدث وتهدد أنه إذا لم يوقع الرئيس ميشال عون على تشكيل الحكومة سنسعى للحصول على قرار دولي تحت الفصل السابع، ولصاحب هذا التصريح نقول إن هذا موقف مستهجن ومرفوض".

كما رفض حسن نصر الله الاتهامات بأي صلة للجماعة بمقتل الناشط والباحث لقمان سليم، وقال إن "أي حادثة تقع في منطقتك فأنت المدان حتى تثبت العكس؟ بالدنيا في هيك شي؟"
وعُثر على لقمان مقتولا بالرصاص في سيارته في جنوب لبنان في وقت سابق من فبراير شباط، في أول حادثة قتل لنشط بارز منذ سنوات.

وكان لقمان من منتقدي جماعة حزب الله المدعومة من إيران. ولمحت شقيقته إلى أنه قتل بسبب آرائه. وندد حزب الله بقتل لقمان في وقت سابق. وكان لقمان سليم يتحدث علنا بشأن ما وصفها بأساليب ترهيب من جانب حزب الله ومحاولاته لاحتكار السياسة اللبنانية.

مشاهدة الفيديو 02:09

تأبين الناشط لقمان سليم

وانتقد نصر الله أيضا توجيه اتهامات للجماعة بالضلوع في انفجار بيروت في الرابع من أغسطس/آب الذي أودى بحياة 200 شخص. وقال "مرفأ بيروت.. أنت يا حزب الله .. أنت فجرت مرفأ بيروت حتى تكشف لنا حقيقة تفجير مرفأ بيروت".

ولا يزال التحقيق القضائي في الانفجار جاريا، ووجه القاضي فادي صوان الاتهام إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء بالإهمال. واستقالت حكومة دياب بعد الانفجار. ومن المقرر أن يستجوب صوان أحد الوزراء الثلاثة، يوسف فنيانوس، وهو حليف لحزب الله فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات لصلته بالجماعة التي تعتبرها واشنطن منظمة إرهابية.

وقال نصر الله "معلوماتنا تقول إن التحقيق الفني والتقني انتهى وإن الجيش أرسل التحقيق إلى المدعي العدلي... أنا يومها طالبت قيادة الجيش ومديرية قوى الأمن الداخلي والقضاء أن تفضلوا أعلنوا عن نتيجة التحقيق... نحن نجدد المطالبة بذلك وبإلحاح".

تحذيرات إلى إسرائيل بعد المناورات

كما  حذر الأمين العام لجماعة "حزب الله" إسرائيل من القيام بعمليات تخويف، مشيرا إلى التدريبات القتالية الإسرائيلية التي جرت في وقت سابق من هذا الشهر، ومحذرا من أن أي هجوم سيقابل بالمثل. 
وأجرى الجيش الإسرائيلي مناورات واسعة النطاق على طول الحدود الشمالية مع لبنان يومي التاسع والعاشر من فبراير شباط. وقالت القوات الجوية الإسرائيلية يوم الاثنين إنها بدأت "تدريبات مفاجئة" لتحسين الاستعداد القتالي على طول الحدود الشمالية للبلاد وتستمر حتى يوم الأربعاء.

ف.ي/ص.ش (د ب أ، رويترز)

مشاهدة الفيديو 29:59

مسائية DW: التحقيق في انفجار بيروت..عاصفة سياسية تخلط الأوراق من جديد

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