نصر الله: كل الاحتمالات على الجبهة اللبنانية مع إسرائيل مفتوحة

حذر حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية اليوم الجمعة (الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2023) من أن اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط "احتمال واقعي"، وذلك خلال حديثه لأول مرة منذ اندلاع حرب إسرائيل وحركة حماس.

وهدد نصرالله بأن "كل الاحتمالات على جبهتنا اللبنانية مفتوحة وكل الخيارات مطروحة على الطاولة، ويمكننا الذهاب إليها في أي وقت". وقبل الخطاب كانت هناك تكهنات واسعة النطاق بأن نصر الله سيعلن الحرب رسميا وبشكل أشمل على إسرائيل، وأضاف نصر الله "لقد انضممنا بالفعل إلى المعركة منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر".

يشار إلى أن حركة حماس، وهي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

وتشتبك حزب الله، الجماعة المسلحة التي تدعمها إيران، مع القوات الإسرائيلية على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية في التصعيد الأكثر دموية منذ أن خاضت حرباً مع إسرائيل في عام 2006.

وقال نصر الله في خطاب بثه التلفزيون إن حزب الله يقوم بالتصعيد يوما بعد يوم مما يجبر إسرائيل على إبقاء ثلث قواتها بالقرب من الحدود اللبنانية بدلا من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأنحى نصر الله باللائمة على الولايات المتحدة في الحرب في غزة وارتفاع عدد القتلى المدنيين وذكر أن خفض التصعيد في القطاع المحاصر ضروري لمنع نشوب حرب إقليمية.

وقال نصر الله ،إن الهجمات على البلدات الإسرائيلية القريبة من غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كانت "فلسطينية 100".

ووجه نصر الله الشكر للجماعات في اليمن والعراق التي تشكل جزءاً مما يعرف باسم "محور المقاومة". وتضم هذه القوات فصائل عراقية شيعية تشن هجمات على القوات الأمريكية في سوريا والعراق، والحوثيين في اليمن، الذين انضموا إلى الصراع بإطلاق طائرات مسيرة وصاروخ أرض أرضباجاه إسرائيل.

وحزب الله هو ميليشيا كبيرة وحزب سياسي مقره في لبنان. وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأغلبية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

خ.س/ع.ج.م/ز.أ.ب (رويترز، د ب أ، أ ف ب)