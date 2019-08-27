نصر الله: إسرائيل أطلقت مرحلة لم تعد بها خطوط حمراء

قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية، حسن نصر الله، الاثنين (الثاني من سبتمبر/ أيلول 2019) إن المواجهة على الحدود مع إسرائيل انتهت لكنها أطلقت مرحلة جديدة لم تعد بها خطوط حمراء.
وقال نصر الله في كلمة بثها التلفزيون إن حزب الله سيركز الآن على استهداف الطائرات الإسرائيلية المسيرة التي تخترق الأجواء اللبنانية وإن الأمر "صار بيد الميدان"، مضيفاً أن حزب الله بعث رسالة لإسرائيل عبر هجومه يوم الأحد مفادها "أن الخط الأحمر الذي أقامته إسرائيل على حدودها مع لبنان قد تم تجاوزه.. إذا اعتديتم فإن كل حدودكم وجنودكم ومستعمراتكم على الحدود وفي العمق وفي عمق العمق ستكون في دائرة التهديد والاستهداف والرد قطعاً وبلا أي إشكال".
وقبيل حديث نصر الله، بث حزب الله لقطات فيديو تظهر الإطلاق الفعلي للصواريخ.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح في وقت سابق من اليوم أن بلاده تصرفت بعزيمة وحافظت على سلامة مواطنيها، في إشارة إلى قصف حزب الله لإهداف إسرائيلية أمس الأحد، بحسب ما نقل موقع صحيفة "جيروزاليم بوست "الإلكتروني.
وفي إشارة إلى زعيم حزب الله، قال نتنياهو إن "الرجل الموجود في مخبأ في بيروت يعرف بالضبط سبب وجوده هناك"، وتابع: "سنواصل بذل كل ما هو ضروري لإبقاء إسرائيل آمنة، في البحر والبر والجو، وسنواصل العمل ضد تهديد صواريخ حزب الله دقيقة التوجيه".
يذكر أن نتنياهو أعلن بعد توقف إطلاق النار مع حزب الله إن إسرائيل ستحدد التحرك المقبل على الحدود مع لبنان "وفق التطورات".
ع.ح./ ي.أ. (رويترز، د.ب.أ)
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في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان
1- عائلة الجميل
كان يتزعم مناطق لبنان قبل استقلاله العديد من العائلات الإقطاعية والتي تولّى بعض أفرادها قيادة البلاد بعد الاستقلال. وقد أصبح رجالات الاستقلال بذرة لعائلات سياسية مازالت تلعب دوراً في القرار السياسي حتى الآن. من أولئك الرجالات بيير الجميل (على يسار الصورة في الصف الأول) وإلى جانبه رئيس الوزراء الأسبق رشيد كرامي.
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في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان
1-عائلة الجميل
تولى نجله أمين الجميل رئاسة الجمهورية خلفاً لأخيه بشير الذي اغتيل قبل تسلم الرئاسة. دخل نجل أمين الجميل، بيير الجميل، البرلمان عام 2000، وتم اغتياله عام 2006، وجاء بعده أخوه سامي الذي دخل البرلمان عام 2009. الصورة تجمع أمين الجميل (على اليمين) ووالدته ونجله بيير الجميل الذي تم اغتياله.
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في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان
2- عائلة شمعون
كان كميل شمعون وزيراً في حكومة الاستقلال الأولى، وأصبح لاحقاً الرئيس الثاني بعد الاستقلال. أنشأ حزب «الوطنيين الأحرار» وترأسه حتى وفاته.
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في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان
2- عائل شمعون
ولى كميل شمعون ابنه داني قيادة الميليشيا المسلحة لـ"الأحرار"، وبعد اغتيال داني شمعون عام 1991، عاد نجله دوري شمعون إلى لبنان ليترأس الحزب. في أسفل الصورة ملصق لداني شمعون مع عائلته، وفوقها صورة لبشير الجميل الذي تم اغتياله قبل أن يستلم منصب رئاسة لبنان.
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في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان
3-عائلة فرنجية:
أنتخب سليمان فرنجية رئيساً للبنان عام 1970، وهو ابن حميد فرنجية الذي كان واحداً من رجالات الاستقلال. اغتيل ابن سليمان، النائب والوزير طوني فرنجية عام 1978 على يد ميليشيا "القوات اللبنانية".
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في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان
3- عائلة فرنجية
بعد اغتيال طوني فرنجية، تولى نجله سليمان طوني فرنجية قيادة تيار المردة بعده، كما شغل عدة وزارات وكان مرشحاً لرئاسة الجمهورية.
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في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان
4- عائلة الحريري
بعد اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري عام 2005، تولى ابنه سعد الحريري قيادة تيار المستقبل. ويشغل سعد الحريري منصب رئيس الوزراء اللبناني. وعمته بهية الحريري نائبة في البرلمان منذ عام 1992.
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في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان
5-عائلة سلام:
كان رئيس الوزراء الراحل صائب سلام أحد أهم رجال الدولة قبل الحرب الأهلية، وتولى رئاسة الحكومة في عهد 4 رؤساء لبنانيين. وبعد وفاته عام 2000 خلفه سياسياً ابنه تمام سلام رئيس الوزراء اللبناني السابق.
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في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان
6-عائلة كرامي:
كان عبدالحميد كرامي أحد رجال الاستقلال، وقد تولى ولداه رشيد وعمر منصب رئاسة الوزراء في 10 حكومات. أما حفيده فيصل عمر كرامي فشغل منصب وزير في حكومة نجيب ميقاتي 2011. في الصورة يظهر رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رشيد كرامي (على اليمين) مع كل من حسين عويني وريموند أده وبيير الجميل.
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في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان
7-عائلة جنبلاط: (دروز)
ورث وليد جنبلاط زعامة طائفة الدروز الموحدين ورئاسة الحزب التقدمي الاشتراكي عن والده الراحل كمال جنبلاط. في الصورة يظهر جنبلاط وهو على قبر والده في الذكرى الأربعين لاغتياله. وقد قلّد جنبلاط نجله تيمور الزعامة الدرزية عام 2017.
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في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان
8- عائلة أرسلان: (دروز)
النائب والوزير السابق طلال أرسلان هو نجل النائب والوزير السابق عبد المجيد أرسلان الذي كان أحد رجالات الاستقلال.
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في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان
9- عائلات شيعية (عائلة الأسعد وآل حمادة)
لعبت بعض العوائل الشيعية دوراً بارزاً في لبنان قبل ظهور الحركات الشيعية مثل حركة أمل وحزب الله، والتي حجّمت دور تلك العائلات. إلا أن بعض أفرادها مايزالون يزاولون السياسة مثل رئيس حزب الانتماء اللبناني أحمد الأسعد، ابن رئيس مجلس النوّاب اللبناني السابق كامل الأسعد. بالإضافة إلى رئيس حركة قرار بعلبك – الهرمل علي صبري حمادة، ابن رئيس مجلس النواب الأسبق صبري حمادة.
الكاتب: محي الدين حسين