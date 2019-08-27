نصر الله: إسرائيل أطلقت مرحلة لم تعد بها خطوط حمراء

قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية، حسن نصر الله، الاثنين (الثاني من سبتمبر/ أيلول 2019) إن المواجهة على الحدود مع إسرائيل انتهت لكنها أطلقت مرحلة جديدة لم تعد بها خطوط حمراء.

وقال نصر الله في كلمة بثها التلفزيون إن حزب الله سيركز الآن على استهداف الطائرات الإسرائيلية المسيرة التي تخترق الأجواء اللبنانية وإن الأمر "صار بيد الميدان"، مضيفاً أن حزب الله بعث رسالة لإسرائيل عبر هجومه يوم الأحد مفادها "أن الخط الأحمر الذي أقامته إسرائيل على حدودها مع لبنان قد تم تجاوزه.. إذا اعتديتم فإن كل حدودكم وجنودكم ومستعمراتكم على الحدود وفي العمق وفي عمق العمق ستكون في دائرة التهديد والاستهداف والرد قطعاً وبلا أي إشكال".

وقبيل حديث نصر الله، بث حزب الله لقطات فيديو تظهر الإطلاق الفعلي للصواريخ.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح في وقت سابق من اليوم أن بلاده تصرفت بعزيمة وحافظت على سلامة مواطنيها، في إشارة إلى قصف حزب الله لإهداف إسرائيلية أمس الأحد، بحسب ما نقل موقع صحيفة "جيروزاليم بوست "الإلكتروني.

وفي إشارة إلى زعيم حزب الله، قال نتنياهو إن "الرجل الموجود في مخبأ في بيروت يعرف بالضبط سبب وجوده هناك"، وتابع: "سنواصل بذل كل ما هو ضروري لإبقاء إسرائيل آمنة، في البحر والبر والجو، وسنواصل العمل ضد تهديد صواريخ حزب الله دقيقة التوجيه".

يذكر أن نتنياهو أعلن بعد توقف إطلاق النار مع حزب الله إن إسرائيل ستحدد التحرك المقبل على الحدود مع لبنان "وفق التطورات".

ع.ح./ ي.أ. (رويترز، د.ب.أ)