 نصائح وإرشادات للتعامل مع المراهقين | صحتك بين يديك | DW | 28.09.2022

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صحتك بين يديك

نصائح وإرشادات للتعامل مع المراهقين

من الممكن أن تكون فترة البلوغ مرحلة مضطربة للغاية، سواء بالنسبة للأبناء أو للآباء أو مقدمي الرعاية. إليكم بعض النصائح للتعامل الصحيح مع المراهقين في المواقف الصعبة.

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