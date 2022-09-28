نصائح وإرشادات للتعامل مع المراهقين

العراقيون يعودون لحياتهم الطبيعية رغم تواصل الأزمة السياسية

عادت الحياة الى طبيعتها في العراق بعد مواجهات مسلحة دامية في المنطقة الخضراء في وسط بغداد، وهو ما رسم شبح حرب أهلية قد تأتي (لا قدر الله) على الأخضر واليابس. لكن لا بوادر بعد لحل للأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عام.