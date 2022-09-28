نصائح وإرشادات للتعامل مع المراهقين

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من الممكن أن تكون فترة البلوغ مرحلة مضطربة للغاية، سواء بالنسبة للأبناء أو للآباء أو مقدمي الرعاية. إليكم بعض النصائح للتعامل الصحيح مع المراهقين في المواقف الصعبة.
يشكل الصراع على السلطة في العراق بين رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وخصومه المتحالفين مع إيران اختبارا لقدرة طهران على درء نزاع قد يضر بمصالحها ويزعزع استقرار المشهد السياسي العراقي برمته.
تزايدت حدة الخلاف بين رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وخصومه الشيعة المدعومين من إيران في إطار صراع على السلطة في العراق. فما هي خلفية الخصومة، ولماذا تصاعدت، وماذا يعني هذا للعراق وما هي مخاطر العنف؟
عادت الحياة الى طبيعتها في العراق بعد مواجهات مسلحة دامية في المنطقة الخضراء في وسط بغداد، وهو ما رسم شبح حرب أهلية قد تأتي (لا قدر الله) على الأخضر واليابس. لكن لا بوادر بعد لحل للأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عام.
صدامات عرقية تجددت في إقليم دارفور السوداني بين مجموعات متناحرة. هذا العنف هو نتيجة لأزمات متراكمة وظروف صعبة في الإقليم، نتعرف على تفاصيلها وخلفيات الصراع في دارفور، الذي سيبقى متأزما طالما استمر الحكم العسكري.
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