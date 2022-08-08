 نصائح مهمة لمن يخطط للغياب عن بيته لفترة من الوقت | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 08.08.2022

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منوعات

نصائح مهمة لمن يخطط للغياب عن بيته لفترة من الوقت

يعتبر وقت القيام برحلة والغياب بعيدا عن المنزل "موسما" وفرصة للصوص للسطو وتجريد المساكن والمنازل من مقتنياتها الثمينة. ولذلك يتعين على المرء التأكد من اتخاذ إجراءات معينة لتنظيم مسكنه وحمايته من السرقة أثناء فترة غيابه.

صورة رمزية للسطو على المساكن. يظهر في الصورة شخص ملثم ومعه كشاف (مصباح جيب) ويحاول دخول إحدى الشقق السكنية في مدينة ميونيخ بألمانيا. تاريخ الصورة: 25/11/2011

صورة رمزية للسطو على المساكن. يظهر في الصورة شخص ملثم ومعه "كشاف" (مصباح جيب) ويحاول دخول إحدى الشقق السكنية في مدينة ميونيخ بألمانيا. تاريخ الصورة: 25/11/2011

قدمت إحدى جمعيات الإسكان الألمانية قائمة قد تفيد أي شخص يخطط للبقاء بعيدا عن منزله لفترة من الوقت مثل فترة قضاء العطلة مثلا. ويعتبر تأمين المسكن ضد سطو اللصوص أهم موضوعات هذه القائمة، التي ضمت أيضا موضوعات أخرى.

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يبدو أن التكنولوجيا بإمكانها حماية المنزل من اللصوص أيضاً. هذا ما حدث بالضبط مع عائلة ألمانية تمكنت من إرغام لص حاول اقتحام منزلها على الفرار، في حين كانت العائلة في عطلة في المغرب. ولكن كيف تم ذلك؟

الطعام: يجب أن يجرب المرء استهلاك المشتريات المخزنة في ثلاجته حتى لا يكون مصيرها سلة المهملات لأنه في غالب الأحوال سيوقف تشغيل الثلاجة. كما يمكنه التبرع بتلك المشتريات لإحدى الجهات الخيرية مثل بنك الطعام أو إهداءها إلى جار أو صديق مثلا.

تقليل التكاليف: في حال كان لدى المرء اشتراك في إحدى الصحف مثلا، فقد يتمكن من توقيفه بصورة مؤقتة أو إعادة توجيهه بصورة مؤقتة أيضا، بناء على المكان الذي سيتواجد فيه.

توفير الطاقة: يجب على المرء وقف تشغيل الإمدادات المركزية للمياه والغاز. وإضافة إلى التوفير يمثل ذلك عامل أمان أيضا.

منع السرقة: وتتضمن عدة نقاط:

يجب على المرء أن يقوم بالترتيب من أجل إفراغ صندوق الرسائل الخاص به بانتظام، بأن يكلف جارا أو صديقا له للقيام بذلك.

الاستعانة بجهاز لضبط الوقت من أجل تشغيل المصابيح الصغيرة والراديو بين الحين والآخر وكذلك وتشغيل مصابيح، بها حساسات تضئ، عند اقتراب أحد منه. وفي حالة الضرورة يمكن تركيب جهاز إنذار خصوصا عند مدخل المنزل. 

إذا كان لديك جهاز يفتح ويقفل "شيش" الشبابيك في أوقات منتظمة فهذا جيد لأن بقاءها مغلقة طيلة الوقت يوحي للصوص بغيابك عن المكان. وإن لم يكن لديك جهاز فعليك بسؤال جار أو صديق للقيام بذلك وربما بفتح الشبابيك ذاتها لتهوية المسكن فهذا أفضل.

إن كان لديك منزل به حديقة فإن عدم جز العشب يوحي بغيابك لذا اطلب من جار أو صديق أن يجز العشب كل أسبوعين "وهو بالتأكيد سيفرح إذا قمت بنفس العمل له خلال قضاء عطلته"، بحسب ما يقول موقع "آبوس.كوم" لتقنيات الأمن في ألمانيا.

بالإضافة إلى ذلك، يجب التأكد من ترك رسالة محايدة على جهاز الرد الآلي الخاص بالهاتف لتجنب تنبيه أي شخص إلى حقيقة أنه ستكون بعيدا لفترة من الوقت، مما قد يعمل على جذب اللصوص إلى المنزل.

ص.ش/ ح.ز (د ب أ)

  • Symbolbild Autodiebstahl

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    يحرص اللصوص على سرقة سيارات غالية الثمن وتلك التي يصعب تقفي أثرها من قبل الشركات المصنعة. وذكرت أخر إحصائية للسيارات المسروقة في ألمانيا أن نحو 19 ألف سيارة تسرق سنويا في ألمانيا، وذلك حسب إحصائيات رابطة شركات تأمين السيارات في ألمانيا والتي نشرها موقع جريدة "فرانكفورتر ألغيمانية تسايتونغ" الألمانية. وفي ما يلي قائمة السيارات الأكثر تعرضا للسرقة.

  • Bildergalerie Autosalon Paris 2014

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    اللصوص لا يضيعون أوقاتهم في سرقة سيارات لا قيمة لها أو لا يمكن بيعها بسهولة في السوق السوداء أو التي يمكن تتبعها عبر أجهزة الملاحة. سيارات فورد قبعت في المركز الثامن في القائمة ويسرق منها أكثر من 570 سيارة سنويا.

  • Opel Corsa OPC 2015

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    سيارات أوبل في المركز السابع. ويسرق منها أكثر من 630 سيارة سنويا. هذه الإعداد ليست بالقليلة مقارنة مع إجمالي عدد السيارات المسروقة سنويا، والتي تصل إلى 19 ألف سيارة.

  • Japan Auto Toyota ruft Autos zurück RAV4

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    أعداد سيارات تويوتا اليابانية ليست بالكثيرة في ألمانيا، رغم ذلك احتلت المركز السادس في السيارات التي يفضلها اللصوص، ربما بسبب امتلاكها أنظمة أمن بسيطة نسبيا مقارنة بالسيارات الألمانية؟

  • Präsentation des Citigo von Skoda

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    أزداد الطلب على سيارات سكودا في الآونة الأخيرة، ولذلك يفضلها لصوص السيارات أيضا. أكثر من 750 سكودا تسرق كل عام في ألمانيا.

  • Bildergalerie Detroit Autosalon 2015

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    احتلت السيارات الفاخرة المراكز المتقدمة في القائمة، فمرسيدس حاءات في المركز الرابع ويسرق منها أكثر من 1000 سيارة سنويا.

  • BMW X6M bei der LA Auto Show

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    سيارات بي أم دبليو تلاقي رواجا وطلبا كبيرا عليها، وخاصة من قبل عشاق سيارات السرعة وكذاك لصوص السيارات. وحازت سيارات بي أم دبليو على المركز الثالث في قائمة السيارات الأكثر تعرضا للسرقة في ألمانيا، ويسرق منها سنويا أكثر من 2700 سيارة.

  • Audi Q3

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    تعد سيارات أودي من السيارات الفاخرة وباهظة الثمن في سوق السيارات الألمانية، ولذلك يحرص اللصوص على سرقتها. نحو 3 آلاف سيارة من هذه الماركة تسرق سنويا، رغم أنظمة الأمان المتطورة فيها.

  • Bildergalerie Detroit Autosalon 2015

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    سيارات فولكسفاغن يحبها الصغار والكبار ويفضلها اللصوص. وتربعت سيارات فولكس فاغن على عرش السيارات الأكثر مبيعاً في ألمانيا، بالإضافة إلى قائمة أكثر السيارات تعرضا للسرقة. ويسرق منها سنويا نحو 6 آلاف سيارة، وفق إحصائيات رابطة شركات تأمين السيارات في ألمانيا والتي نشرها موقع جريدة "فرانكفورتر ألغيمانية تسايتونغ" الألمانية

    الكاتب: زمن البدري


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ابتلاع شيء ما أو الإصابة بتسمم أو الاحتراق – هذه بعض من المخاطر التي قد يتعرض لها المرء في المنزل. وفي الأسواق، توجد سلع كالأدوات منزلية أو منتجات أخرى لا ترقى لمعايير الجودة، وفقاً للتقرير السنوي للمفوضية الأوروبية.  