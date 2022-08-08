نصائح مهمة لمن يخطط للغياب عن بيته لفترة من الوقت

قدمت إحدى جمعيات الإسكان الألمانية قائمة قد تفيد أي شخص يخطط للبقاء بعيدا عن منزله لفترة من الوقت مثل فترة قضاء العطلة مثلا. ويعتبر تأمين المسكن ضد سطو اللصوص أهم موضوعات هذه القائمة، التي ضمت أيضا موضوعات أخرى.

الطعام: يجب أن يجرب المرء استهلاك المشتريات المخزنة في ثلاجته حتى لا يكون مصيرها سلة المهملات لأنه في غالب الأحوال سيوقف تشغيل الثلاجة. كما يمكنه التبرع بتلك المشتريات لإحدى الجهات الخيرية مثل بنك الطعام أو إهداءها إلى جار أو صديق مثلا.

تقليل التكاليف: في حال كان لدى المرء اشتراك في إحدى الصحف مثلا، فقد يتمكن من توقيفه بصورة مؤقتة أو إعادة توجيهه بصورة مؤقتة أيضا، بناء على المكان الذي سيتواجد فيه.

توفير الطاقة: يجب على المرء وقف تشغيل الإمدادات المركزية للمياه والغاز. وإضافة إلى التوفير يمثل ذلك عامل أمان أيضا.

منع السرقة: وتتضمن عدة نقاط:

يجب على المرء أن يقوم بالترتيب من أجل إفراغ صندوق الرسائل الخاص به بانتظام، بأن يكلف جارا أو صديقا له للقيام بذلك.

الاستعانة بجهاز لضبط الوقت من أجل تشغيل المصابيح الصغيرة والراديو بين الحين والآخر وكذلك وتشغيل مصابيح، بها حساسات تضئ، عند اقتراب أحد منه. وفي حالة الضرورة يمكن تركيب جهاز إنذار خصوصا عند مدخل المنزل.

إذا كان لديك جهاز يفتح ويقفل "شيش" الشبابيك في أوقات منتظمة فهذا جيد لأن بقاءها مغلقة طيلة الوقت يوحي للصوص بغيابك عن المكان. وإن لم يكن لديك جهاز فعليك بسؤال جار أو صديق للقيام بذلك وربما بفتح الشبابيك ذاتها لتهوية المسكن فهذا أفضل.

إن كان لديك منزل به حديقة فإن عدم جز العشب يوحي بغيابك لذا اطلب من جار أو صديق أن يجز العشب كل أسبوعين "وهو بالتأكيد سيفرح إذا قمت بنفس العمل له خلال قضاء عطلته"، بحسب ما يقول موقع "آبوس.كوم" لتقنيات الأمن في ألمانيا.

بالإضافة إلى ذلك، يجب التأكد من ترك رسالة محايدة على جهاز الرد الآلي الخاص بالهاتف لتجنب تنبيه أي شخص إلى حقيقة أنه ستكون بعيدا لفترة من الوقت، مما قد يعمل على جذب اللصوص إلى المنزل.

ص.ش/ ح.ز (د ب أ)