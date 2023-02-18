نصائح مهمة للقيادة على الطرق السريعة في ألمانيا!

تشتهر ألمانيا في جميع أنحاء العالم ليس بسياراتها فقط، وإنما بشبكة طرقها السريعة أيضا التي تُعرف باسم "أوتوبان". في هذه الجولة المصورة نقدم بعض المعلومات والنصائح المهمة لمن يود القيادة على هذه الطرق.
السماء هي الحدود
تعد ألمانيا الدولة الأوروبية الوحيدة التي لا يوجد فيها حد أقصى للسرعة على معظم طرقها السريعة. فتلك الطرق جيدة عموماً، ما يحفز أي سائق للقيادة بسرعة على تلك الطرق. الحد الأدنى لسن الحصول على رخصة القيادة هو 17 عاماً بشرط وجود وصي قانوني،حتى بلوغ سن الثامنة عشرة
لا يعود للحقبة النازية
كان الطريق السريع المعروف اختصارا بـ "A 555" والرابط بين مدينتي كولونيا وبون أول طريق "سيارات خالٍ من أي تقاطعات" في ألمانيا. في أغسطس/ أب عام 1932، افتتح عمدة كولونيا آنذاك كونراد أديناور التي أصبح لاحقا مستشار ألمانيا الغربية، القسم الأول من الطريق رسميا. وهذا ينفي المزاعم بأن إنشاء الطريق السريع يعود للحقبة النازية حيث وصل الحزب النازي إلى سدة الحكم عام 1933.
اختناقات مرورية
وفقاً لإحصائيات النادي الألماني للسيارات (ADAC) فإن ألمانيا سجلت رقما قياسيا في عدد الاختناقات المرورية بلغ 746 ألفا عام 2018 جراء زيادة عدد السيارات على الطرق السريعة وتوسع مواقع صيانة وإنشاء الطرق. لذا يتعين عند القيادة على الطرق السريعة الاستعداد لقضاء المزيد من الوقت في السيارة خاصة حول المدن الكبيرة.
القيادة بشكل سريع
ينتاب أي سائق على الطرق السريعة في ألمانيا "أوتوبان"، شعور بأن السائق الذي أمامه لا يقود سيارته بالسرعة الكافية. ويدفع ذلك بعض السائقين إلى الاقتراب من السيارة الأمامية بشكل مباشر في محاولة لدفعها إلى السير أسرع. وقد يشمل ذلك إضاءة المصابيح الأمامية للفت انتباه سائق السيارة الأمامية. لذا لا ينبغي عرقلة السير على المسار الأيسر المخصص للسيارات المسرعة.
كاميرات مراقبة السرعة
يتعين عند القيادة على الطرق السريعة في ألمانيا الاحتراس من كاميرات مراقبة السرعة، التي تستخدم على الطرق السريع كما داخل المدن، ويتم تثبيتها بجانب الطريق. إذا تخطى السائق الحد الأقصى للسرعة، سيتم إرسال مخالفة إلى مكان إقامته مرفقة بصورة السائق خلال القيادة ولوحة أرقام السيارة مع ذكر الزمان والمكان كدليل على ارتكاب المخالفة.
ممنوع.. استخدام الهاتف أثناء القيادة
استخدام الهاتف أثناء القيادة أمر لن يتم التساهل معه إطلاقا. إذا تم ضبط أي سائق متلبسا وهو يتحدث في هاتفه، فقد يتم تغريمه فضلا عن تسجيل نقطة في السجل المركزي للمخالفات. وترتفع العقوبات إذا تسبب استخدام الهاتف في وقوع حادث حيث يمكن أن يصل الأمر إلى سحب رخصة القيادة. كما يشمل هذا المنع لاستخدام الهاتف أثناء القيادة سائقي الدراجات الهوائية أيضا.
ممر الطوارئ
ينطبق الأمر نفسه حيال عدم فسح المجال لسيارات الطوارئ خاصة سيارات الإسعاف. إذ بمجرد بدء ازدحام المرور يتعين على السائقين إنشاء ممر خاص لسيارات الإسعاف والشرطة. وفي حالة عدم القيام بذلك، فإن السائق قد يواجه غرامة وتسجيل نقاط مخالفة. يكون إنشاء ممر الطوارئ بين أقصى اليسار وبقية الممرات.
التأهب دائما
يجب على أي سائق سيارة في ألمانيا امتلاك إشارة تحذير على شكل مثلث معدني أحمر، إذ يجب وضعها على الطريق في حال تعطل السيارة أو وقوع حادث مروري بالإضافة لارتداء سترة فسفورية. كما يجب وجود حقيبة إسعافات أولية في السيارة. ومنذ فبراير / شباط الماضي، يجب أن تحتوى هذه الحقيبة على أقنعة طبية أيضا.
حظر القيادة تحت تأثير الكحول
في ألمانيا لا يوجد أي تسامح مع القيادة مخمورا. في حال وجود نسبة 0.05 في المائة من الكحول في الدم، فإن السائق قد يواجه عقوبات تبدأ بدفع غرامة قدرها 500 يورو وتسجيل نقاط مخالفة في السجل المركزي للمخالفات، وقد يصل الأمر إلى وقف رخصة القيادة فيما يعتمد الأمر على نسبة الكحول في الدم. لذا فإن أفضل الحلول يتمثل في التوقف عن قيادة السيارة بعد شرب الكحول!
إطارات معدة للجليد
تصبح الإطارات المعدة للجليد أي الشتوية إلزامية بمجرد أن تصبح الشوارع مغطاة بالثلج أو الجليد وذلك في الغالب خلال الفترة ما بين أكتوبر/ تشرين الأول وعيد الفصح. ومخالفة ذلك تُعرض السائق للغرامة وتسجيل نقاط مخالفة فضلا عن أن التأمين قد لا يغطي تكاليف الإصلاح في حالة وقوع حادث.
السماء هي الحدود
تعد ألمانيا الدولة الأوروبية الوحيدة التي لا يوجد فيها حد أقصى للسرعة على معظم طرقها السريعة. فتلك الطرق جيدة عموماً، ما يحفز أي سائق للقيادة بسرعة على تلك الطرق. الحد الأدنى لسن الحصول على رخصة القيادة هو 17 عاماً بشرط وجود وصي قانوني،حتى بلوغ سن الثامنة عشرة
لا يعود للحقبة النازية
كان الطريق السريع المعروف اختصارا بـ "A 555" والرابط بين مدينتي كولونيا وبون أول طريق "سيارات خالٍ من أي تقاطعات" في ألمانيا. في أغسطس/ أب عام 1932، افتتح عمدة كولونيا آنذاك كونراد أديناور التي أصبح لاحقا مستشار ألمانيا الغربية، القسم الأول من الطريق رسميا. وهذا ينفي المزاعم بأن إنشاء الطريق السريع يعود للحقبة النازية حيث وصل الحزب النازي إلى سدة الحكم عام 1933.
اختناقات مرورية
وفقاً لإحصائيات النادي الألماني للسيارات (ADAC) فإن ألمانيا سجلت رقما قياسيا في عدد الاختناقات المرورية بلغ 746 ألفا عام 2018 جراء زيادة عدد السيارات على الطرق السريعة وتوسع مواقع صيانة وإنشاء الطرق. لذا يتعين عند القيادة على الطرق السريعة الاستعداد لقضاء المزيد من الوقت في السيارة خاصة حول المدن الكبيرة.
القيادة بشكل سريع
ينتاب أي سائق على الطرق السريعة في ألمانيا "أوتوبان"، شعور بأن السائق الذي أمامه لا يقود سيارته بالسرعة الكافية. ويدفع ذلك بعض السائقين إلى الاقتراب من السيارة الأمامية بشكل مباشر في محاولة لدفعها إلى السير أسرع. وقد يشمل ذلك إضاءة المصابيح الأمامية للفت انتباه سائق السيارة الأمامية. لذا لا ينبغي عرقلة السير على المسار الأيسر المخصص للسيارات المسرعة.
كاميرات مراقبة السرعة
يتعين عند القيادة على الطرق السريعة في ألمانيا الاحتراس من كاميرات مراقبة السرعة، التي تستخدم على الطرق السريع كما داخل المدن، ويتم تثبيتها بجانب الطريق. إذا تخطى السائق الحد الأقصى للسرعة، سيتم إرسال مخالفة إلى مكان إقامته مرفقة بصورة السائق خلال القيادة ولوحة أرقام السيارة مع ذكر الزمان والمكان كدليل على ارتكاب المخالفة.
ممنوع.. استخدام الهاتف أثناء القيادة
استخدام الهاتف أثناء القيادة أمر لن يتم التساهل معه إطلاقا. إذا تم ضبط أي سائق متلبسا وهو يتحدث في هاتفه، فقد يتم تغريمه فضلا عن تسجيل نقطة في السجل المركزي للمخالفات. وترتفع العقوبات إذا تسبب استخدام الهاتف في وقوع حادث حيث يمكن أن يصل الأمر إلى سحب رخصة القيادة. كما يشمل هذا المنع لاستخدام الهاتف أثناء القيادة سائقي الدراجات الهوائية أيضا.
ممر الطوارئ
ينطبق الأمر نفسه حيال عدم فسح المجال لسيارات الطوارئ خاصة سيارات الإسعاف. إذ بمجرد بدء ازدحام المرور يتعين على السائقين إنشاء ممر خاص لسيارات الإسعاف والشرطة. وفي حالة عدم القيام بذلك، فإن السائق قد يواجه غرامة وتسجيل نقاط مخالفة. يكون إنشاء ممر الطوارئ بين أقصى اليسار وبقية الممرات.
التأهب دائما
يجب على أي سائق سيارة في ألمانيا امتلاك إشارة تحذير على شكل مثلث معدني أحمر، إذ يجب وضعها على الطريق في حال تعطل السيارة أو وقوع حادث مروري بالإضافة لارتداء سترة فسفورية. كما يجب وجود حقيبة إسعافات أولية في السيارة. ومنذ فبراير / شباط الماضي، يجب أن تحتوى هذه الحقيبة على أقنعة طبية أيضا.
حظر القيادة تحت تأثير الكحول
في ألمانيا لا يوجد أي تسامح مع القيادة مخمورا. في حال وجود نسبة 0.05 في المائة من الكحول في الدم، فإن السائق قد يواجه عقوبات تبدأ بدفع غرامة قدرها 500 يورو وتسجيل نقاط مخالفة في السجل المركزي للمخالفات، وقد يصل الأمر إلى وقف رخصة القيادة فيما يعتمد الأمر على نسبة الكحول في الدم. لذا فإن أفضل الحلول يتمثل في التوقف عن قيادة السيارة بعد شرب الكحول!
إطارات معدة للجليد
تصبح الإطارات المعدة للجليد أي الشتوية إلزامية بمجرد أن تصبح الشوارع مغطاة بالثلج أو الجليد وذلك في الغالب خلال الفترة ما بين أكتوبر/ تشرين الأول وعيد الفصح. ومخالفة ذلك تُعرض السائق للغرامة وتسجيل نقاط مخالفة فضلا عن أن التأمين قد لا يغطي تكاليف الإصلاح في حالة وقوع حادث.