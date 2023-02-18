 نصائح مهمة للقيادة على الطرق السريعة في ألمانيا! | جميع المحتويات | DW | 26.05.2023

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ثقافة ومجتمع

نصائح مهمة للقيادة على الطرق السريعة في ألمانيا!

تشتهر ألمانيا في جميع أنحاء العالم ليس بسياراتها فقط، وإنما بشبكة طرقها السريعة أيضا التي تُعرف باسم "أوتوبان". في هذه الجولة المصورة نقدم بعض المعلومات والنصائح المهمة لمن يود القيادة على هذه الطرق.

  • zweispurige Autobahn mit wenig Verkehr aus einem Auto aufgenommen aufgenommen am 06 08 2017 bei Wei

    السماء هي الحدود

    تعد ألمانيا الدولة الأوروبية الوحيدة التي لا يوجد فيها حد أقصى للسرعة على معظم طرقها السريعة. فتلك الطرق جيدة عموماً، ما يحفز أي سائق للقيادة بسرعة على تلك الطرق. الحد الأدنى لسن الحصول على رخصة القيادة هو 17 عاماً بشرط وجود وصي قانوني،حتى بلوغ سن الثامنة عشرة

  • BG 90 Jahre Autobahn | Deutschland | Erste Autobahn Köln-Bonn 1932

    لا يعود للحقبة النازية

    كان الطريق السريع المعروف اختصارا بـ "A 555" والرابط بين مدينتي كولونيا وبون أول طريق "سيارات خالٍ من أي تقاطعات" في ألمانيا. في أغسطس/ أب عام 1932، افتتح عمدة كولونيا آنذاك كونراد أديناور التي أصبح لاحقا مستشار ألمانيا الغربية، القسم الأول من الطريق رسميا. وهذا ينفي المزاعم بأن إنشاء الطريق السريع يعود للحقبة النازية حيث وصل الحزب النازي إلى سدة الحكم عام 1933.

  • Deutschland Stau auf der A100 in Berlin

    اختناقات مرورية

    وفقاً لإحصائيات النادي الألماني للسيارات (ADAC) فإن ألمانيا سجلت رقما قياسيا في عدد الاختناقات المرورية بلغ 746 ألفا عام 2018 جراء زيادة عدد السيارات على الطرق السريعة وتوسع مواقع صيانة وإنشاء الطرق. لذا يتعين عند القيادة على الطرق السريعة الاستعداد لقضاء المزيد من الوقت في السيارة خاصة حول المدن الكبيرة.

  • Symbolbild | Drängler im Straßenverkehr

    القيادة بشكل سريع

    ينتاب أي سائق على الطرق السريعة في ألمانيا "أوتوبان"، شعور بأن السائق الذي أمامه لا يقود سيارته بالسرعة الكافية. ويدفع ذلك بعض السائقين إلى الاقتراب من السيارة الأمامية بشكل مباشر في محاولة لدفعها إلى السير أسرع. وقد يشمل ذلك إضاءة المصابيح الأمامية للفت انتباه سائق السيارة الأمامية. لذا لا ينبغي عرقلة السير على المسار الأيسر المخصص للسيارات المسرعة.

  • Deutschland Köln 2016 | Stationäres Gerät zur Geschwindigkeitsüberwachung, Blitzer

    كاميرات مراقبة السرعة

    يتعين عند القيادة على الطرق السريعة في ألمانيا الاحتراس من كاميرات مراقبة السرعة، التي تستخدم على الطرق السريع كما داخل المدن، ويتم تثبيتها بجانب الطريق. إذا تخطى السائق الحد الأقصى للسرعة، سيتم إرسال مخالفة إلى مكان إقامته مرفقة بصورة السائق خلال القيادة ولوحة أرقام السيارة مع ذكر الزمان والمكان كدليل على ارتكاب المخالفة.

  • Deutschland Hamburg 2016 | Junge Frau telefoniert im Auto mit Smartphone

    ممنوع.. استخدام الهاتف أثناء القيادة

    استخدام الهاتف أثناء القيادة أمر لن يتم التساهل معه إطلاقا. إذا تم ضبط أي سائق متلبسا وهو يتحدث في هاتفه، فقد يتم تغريمه فضلا عن تسجيل نقطة في السجل المركزي للمخالفات. وترتفع العقوبات إذا تسبب استخدام الهاتف في وقوع حادث حيث يمكن أن يصل الأمر إلى سحب رخصة القيادة. كما يشمل هذا المنع لاستخدام الهاتف أثناء القيادة سائقي الدراجات الهوائية أيضا.

  • Rettungsgasse

    ممر الطوارئ

    ينطبق الأمر نفسه حيال عدم فسح المجال لسيارات الطوارئ خاصة سيارات الإسعاف. إذ بمجرد بدء ازدحام المرور يتعين على السائقين إنشاء ممر خاص لسيارات الإسعاف والشرطة. وفي حالة عدم القيام بذلك، فإن السائق قد يواجه غرامة وتسجيل نقاط مخالفة. يكون إنشاء ممر الطوارئ بين أقصى اليسار وبقية الممرات.

  • Deutschland, Überschwemmungen in Damme

    التأهب دائما

    يجب على أي سائق سيارة في ألمانيا امتلاك إشارة تحذير على شكل مثلث معدني أحمر، إذ يجب وضعها على الطريق في حال تعطل السيارة أو وقوع حادث مروري بالإضافة لارتداء سترة فسفورية. كما يجب وجود حقيبة إسعافات أولية في السيارة. ومنذ فبراير /  شباط الماضي، يجب أن تحتوى هذه الحقيبة على أقنعة طبية أيضا.

  • Deutschland Berlin 2006 | Frau benutzt Alkohol-Testgerät in Parkhaus

    حظر القيادة تحت تأثير الكحول

    في ألمانيا لا يوجد أي تسامح مع القيادة مخمورا. في حال وجود نسبة 0.05 في المائة من الكحول في الدم، فإن السائق قد يواجه عقوبات تبدأ بدفع غرامة قدرها 500 يورو وتسجيل نقاط مخالفة في السجل المركزي للمخالفات، وقد يصل الأمر إلى وقف رخصة القيادة فيما يعتمد الأمر على نسبة الكحول في الدم. لذا فإن أفضل الحلول يتمثل في التوقف عن قيادة السيارة بعد شرب الكحول!

  • Winter in Deutschland Verkehr Glatteis

    إطارات معدة للجليد

    تصبح الإطارات المعدة للجليد أي الشتوية إلزامية بمجرد أن تصبح الشوارع مغطاة بالثلج أو الجليد وذلك في الغالب خلال الفترة ما بين أكتوبر/ تشرين الأول وعيد الفصح. ومخالفة ذلك تُعرض السائق للغرامة وتسجيل نقاط مخالفة فضلا عن أن التأمين قد لا يغطي تكاليف الإصلاح في حالة وقوع حادث.


  • zweispurige Autobahn mit wenig Verkehr aus einem Auto aufgenommen aufgenommen am 06 08 2017 bei Wei

    السماء هي الحدود

    تعد ألمانيا الدولة الأوروبية الوحيدة التي لا يوجد فيها حد أقصى للسرعة على معظم طرقها السريعة. فتلك الطرق جيدة عموماً، ما يحفز أي سائق للقيادة بسرعة على تلك الطرق. الحد الأدنى لسن الحصول على رخصة القيادة هو 17 عاماً بشرط وجود وصي قانوني،حتى بلوغ سن الثامنة عشرة

  • BG 90 Jahre Autobahn | Deutschland | Erste Autobahn Köln-Bonn 1932

    لا يعود للحقبة النازية

    كان الطريق السريع المعروف اختصارا بـ "A 555" والرابط بين مدينتي كولونيا وبون أول طريق "سيارات خالٍ من أي تقاطعات" في ألمانيا. في أغسطس/ أب عام 1932، افتتح عمدة كولونيا آنذاك كونراد أديناور التي أصبح لاحقا مستشار ألمانيا الغربية، القسم الأول من الطريق رسميا. وهذا ينفي المزاعم بأن إنشاء الطريق السريع يعود للحقبة النازية حيث وصل الحزب النازي إلى سدة الحكم عام 1933.

  • Deutschland Stau auf der A100 in Berlin

    اختناقات مرورية

    وفقاً لإحصائيات النادي الألماني للسيارات (ADAC) فإن ألمانيا سجلت رقما قياسيا في عدد الاختناقات المرورية بلغ 746 ألفا عام 2018 جراء زيادة عدد السيارات على الطرق السريعة وتوسع مواقع صيانة وإنشاء الطرق. لذا يتعين عند القيادة على الطرق السريعة الاستعداد لقضاء المزيد من الوقت في السيارة خاصة حول المدن الكبيرة.

  • Symbolbild | Drängler im Straßenverkehr

    القيادة بشكل سريع

    ينتاب أي سائق على الطرق السريعة في ألمانيا "أوتوبان"، شعور بأن السائق الذي أمامه لا يقود سيارته بالسرعة الكافية. ويدفع ذلك بعض السائقين إلى الاقتراب من السيارة الأمامية بشكل مباشر في محاولة لدفعها إلى السير أسرع. وقد يشمل ذلك إضاءة المصابيح الأمامية للفت انتباه سائق السيارة الأمامية. لذا لا ينبغي عرقلة السير على المسار الأيسر المخصص للسيارات المسرعة.

  • Deutschland Köln 2016 | Stationäres Gerät zur Geschwindigkeitsüberwachung, Blitzer

    كاميرات مراقبة السرعة

    يتعين عند القيادة على الطرق السريعة في ألمانيا الاحتراس من كاميرات مراقبة السرعة، التي تستخدم على الطرق السريع كما داخل المدن، ويتم تثبيتها بجانب الطريق. إذا تخطى السائق الحد الأقصى للسرعة، سيتم إرسال مخالفة إلى مكان إقامته مرفقة بصورة السائق خلال القيادة ولوحة أرقام السيارة مع ذكر الزمان والمكان كدليل على ارتكاب المخالفة.

  • Deutschland Hamburg 2016 | Junge Frau telefoniert im Auto mit Smartphone

    ممنوع.. استخدام الهاتف أثناء القيادة

    استخدام الهاتف أثناء القيادة أمر لن يتم التساهل معه إطلاقا. إذا تم ضبط أي سائق متلبسا وهو يتحدث في هاتفه، فقد يتم تغريمه فضلا عن تسجيل نقطة في السجل المركزي للمخالفات. وترتفع العقوبات إذا تسبب استخدام الهاتف في وقوع حادث حيث يمكن أن يصل الأمر إلى سحب رخصة القيادة. كما يشمل هذا المنع لاستخدام الهاتف أثناء القيادة سائقي الدراجات الهوائية أيضا.

  • Rettungsgasse

    ممر الطوارئ

    ينطبق الأمر نفسه حيال عدم فسح المجال لسيارات الطوارئ خاصة سيارات الإسعاف. إذ بمجرد بدء ازدحام المرور يتعين على السائقين إنشاء ممر خاص لسيارات الإسعاف والشرطة. وفي حالة عدم القيام بذلك، فإن السائق قد يواجه غرامة وتسجيل نقاط مخالفة. يكون إنشاء ممر الطوارئ بين أقصى اليسار وبقية الممرات.

  • Deutschland, Überschwemmungen in Damme

    التأهب دائما

    يجب على أي سائق سيارة في ألمانيا امتلاك إشارة تحذير على شكل مثلث معدني أحمر، إذ يجب وضعها على الطريق في حال تعطل السيارة أو وقوع حادث مروري بالإضافة لارتداء سترة فسفورية. كما يجب وجود حقيبة إسعافات أولية في السيارة. ومنذ فبراير /  شباط الماضي، يجب أن تحتوى هذه الحقيبة على أقنعة طبية أيضا.

  • Deutschland Berlin 2006 | Frau benutzt Alkohol-Testgerät in Parkhaus

    حظر القيادة تحت تأثير الكحول

    في ألمانيا لا يوجد أي تسامح مع القيادة مخمورا. في حال وجود نسبة 0.05 في المائة من الكحول في الدم، فإن السائق قد يواجه عقوبات تبدأ بدفع غرامة قدرها 500 يورو وتسجيل نقاط مخالفة في السجل المركزي للمخالفات، وقد يصل الأمر إلى وقف رخصة القيادة فيما يعتمد الأمر على نسبة الكحول في الدم. لذا فإن أفضل الحلول يتمثل في التوقف عن قيادة السيارة بعد شرب الكحول!

  • Winter in Deutschland Verkehr Glatteis

    إطارات معدة للجليد

    تصبح الإطارات المعدة للجليد أي الشتوية إلزامية بمجرد أن تصبح الشوارع مغطاة بالثلج أو الجليد وذلك في الغالب خلال الفترة ما بين أكتوبر/ تشرين الأول وعيد الفصح. ومخالفة ذلك تُعرض السائق للغرامة وتسجيل نقاط مخالفة فضلا عن أن التأمين قد لا يغطي تكاليف الإصلاح في حالة وقوع حادث.


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