نصائح مهمة للقيادة على الطرق السريعة في ألمانيا!

حظر القيادة تحت تأثير الكحول

في ألمانيا لا يوجد أي تسامح مع القيادة مخمورا. في حال وجود نسبة 0.05 في المائة من الكحول في الدم، فإن السائق قد يواجه عقوبات تبدأ بدفع غرامة قدرها 500 يورو وتسجيل نقاط مخالفة في السجل المركزي للمخالفات، وقد يصل الأمر إلى وقف رخصة القيادة فيما يعتمد الأمر على نسبة الكحول في الدم. لذا فإن أفضل الحلول يتمثل في التوقف عن قيادة السيارة بعد شرب الكحول!