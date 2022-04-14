نصائح مضمونة لتخفيف وزنك من دون جوع

من منا لا يرغب في إنقاص وزنه ويتبع حميات غذائية صارمة ويرهق نفسه بالتمرن للتخلص من الوزن الزائد. فقد أصبحت السمنة ظاهرة خطيرة تشغل الرأي العام في العديد من البلدان وتعددت طرق وأشكال تخفيف الوزن من أجل الوقاية من مخاطر السمنة على الصحة التي تتسبب في كثير من الحالات المرضية كمرض المفاصل وأمراض القلب ومشاكل في الدورة الدموية وجلطات دماغية. موقع "100 غيزوندهايتس تيبس" الإلكتروني ذكر خمس نصائح يُمكن اعتمادها لتخفيف الوزن بشكل دائم، دون أي حمية غذائية صارمة أو تغيير مفرط في النظام والعادات الغذائية اليومية:

1. تناول الطعام ببطء ومضغه جيدا

تناول الطعام بسرعة يزيد من الرغبة في الاستمرار في الأكل، فالإحساس بالشبع وامتلاء المعدة لا يبدأ إلا بعد حوالي 20 دقيقة من تناول الوجبة لتُنقل على إثره معلومة "امتلاء المعدة" إلى الدماغ. لذلك يُنصح بتناول الوجبات ببطء واستهلاك القليل من الأغذية.

2. أهمية الأغذية الغنية بالكربوهيدرات "الصحية"

تنصحُ معظم الحميات الغذائية بتفادي الوجبات الغنية بالكربوهيدرات لكنها مهمة جدا، فاختيار المواد الغذائية المهمة الغنية بالكربوهيدرات ضروري للجسم، وعلى سبيل المثال فخبز القمح يبقى لفترة طويلة في المعدة ويعطي الإحساس بالشبع. بالإضافة إلى ذلك تحول الوجبات الغنية بالكربوهيدرات من ارتفاع مستوى السكر في الدم بسرعة وتسد الشهية المفرطة.

3. الإكثار من الشرب لمنع الجوع

يمكن التغلب على الجوع عن طريق شرب كأس من الماء أو الشاي لملئ المعدة. وكذلك الوجبات الغذائية الغنية بالسوائل ضرورية لاتباع نظام غذائي صحي لحجمها الكبير وتوفيرها لسعرات حرارية قليلة.

4. الابتعاد عن الكربوهيدرات "الضارة"

المواد الغذائية التي تحتوي علىنسب عالية من المواد النشوية، مثل منتوجات الدقيق الأبيض والبطاطس أو الأرز، ترفع من مستويات السكر في الدم بشكل مفرط ولا تعطي الإحساس بالشبع إلا لفترة قصيرة، عكس المواد الغذائية التي تحتوي على نسب عالية من الحبوب الكاملة، فهي ترفع من مستويات السكر في الدم ببطء وتمنح الإحساس بالشبع لفترة طويلة.

5. اختيار سليم للمواد الغذائية والاستمتاع بأكلها

يجب عدم إهمال الاستمتاع بالأكل حتى خلال اتباع نظام غذائي صحي، فاختيار المواد الغذائية الصحية بوعي وطهيها والاستمتاع بتحضير الوجبة والاستمتاع بأكلها بكل الحواس يعطي الشعور بالسعادة، ويعزز قدرة الجسم على تخفيف للوزن أيضا.

ع.اع / ع.أ.ج