نصائح للمصابين بكورونا

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لحسن الحظ، لا يصاب غالبية الناس بمتلازمة ما بعد كوفيد. ولكن حتى أولئك الذين يصابون بأعراض طفيفة من كوفيد يريدون استعادة لياقتهم في أسرع وقت ممكن. طبيب الأسرة د. إلكر أكغون يوصي بالراحة وتمارين التنفس.
حصلت على نتيجة إيجابية لاختبار كورونا السريع و تعاني من أعراض برد خفيفة، لا داعي للقلق. لأنك من الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة للفيروس، والتي يمكنك علاجها بالمنزل. إليك بعض النصائح الضرورية التي ينصح بها الخبراء.
مع انتشار موجة العدوى، قد يتعين علينا وعلى أطفالنا اجراء فحوصات كورونا الذاتية باستمرار، لكن المسحات الأنفية يمكن أن تهيج أو حتى تؤذي الغشاء المخاطي بداخل التجويف الأنفي. فما خطورة ذلك على صحتنا، وما السبيل لتجنب ذلك؟
بات العالم على مشارف الذكرى الثانية لظهور جائحة كورونا، وهذا ما يجب أن تعلمه عن آخر المعارف العلمية بشأن الفيروس القاتل: بشأن اللقاحات والأقنعة والتهاب عضلة القلب والأعراض البعيدة المدى وحصانة المصابين بالحساسية...
في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا وظهور سلالات متحورة جديدة من الفيروس، وجهت دول عربية مجموعة من النصائح والتوصيات للمواطنين بشأن الاحتفال بعيد الأضحى. هذه بعض تلك النصائح للاحتفال بالعيد من دون الإصابة بعدوى الفيروس!
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