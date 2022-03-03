نصائح للمصابين بكورونا

أنفك متهيج ويؤلمك بسبب فحوصات كورونا.. هذا ما يمكنك فعله

مع انتشار موجة العدوى، قد يتعين علينا وعلى أطفالنا اجراء فحوصات كورونا الذاتية باستمرار، لكن المسحات الأنفية يمكن أن تهيج أو حتى تؤذي الغشاء المخاطي بداخل التجويف الأنفي. فما خطورة ذلك على صحتنا، وما السبيل لتجنب ذلك؟