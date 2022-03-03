 نصائح للمصابين بكورونا | صحتك بين يديك | DW | 03.03.2022

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صحتك بين يديك

نصائح للمصابين بكورونا

لحسن الحظ، لا يصاب غالبية الناس بمتلازمة ما بعد كوفيد. ولكن حتى أولئك الذين يصابون بأعراض طفيفة من كوفيد يريدون استعادة لياقتهم في أسرع وقت ممكن. طبيب الأسرة د. إلكر أكغون يوصي بالراحة وتمارين التنفس.

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