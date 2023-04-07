 نصائح للعناية باليدين | صحتك بين يديك | DW | 07.04.2023

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صحتك بين يديك

نصائح للعناية باليدين

تحمي كريمات اليد البشرة الرقيقة لليدين من الجفاف والتهيج. لكن أي المراهم علينا استخدامها؟ وما هي فوائد أحماض اليوريا أو الهيالورونيك أو اللينوليك المتوفرة في هذه المنتجات؟

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