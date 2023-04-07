نصائح للعناية باليدين

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تحمي كريمات اليد البشرة الرقيقة لليدين من الجفاف والتهيج. لكن أي المراهم علينا استخدامها؟ وما هي فوائد أحماض اليوريا أو الهيالورونيك أو اللينوليك المتوفرة في هذه المنتجات؟
في ظل جائحة كورونا، ينصح الأطباء بشدة بضرورة الحفاظ على النظافة العامة وغسل اليدين بالماء والصابون مرارا، بيد أن أطباء الجلدية يحذرون من أن هذا الأمر قد يخلق أيضا مشاكل صحية جديدة، فكيف ذلك؟
تريد التغيير في حياتك وطريقة معيشتك، ولكن تجد صعوبة في ذلك لأنك تفكر فقط في التغييرات الكبيرة. ما رأيك ببعض الحيل الصغيرة والسهلة، والتي لها مفعول كبير، ويمكن أن تمنحك السعادة وترفع من لياقتك وتحمي صحتك.
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