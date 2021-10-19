نصائح للرجال.. كيف تتخلص من آثار الشيخوخة؟

لا مفر من التقدم بالسن، سواء كانت شعرة بيضاء بدأت تظهر على أطراف رأسك، أو تجعيدة في جبينك، ولكن لحسن الحظ هناك طرق لتبدو أصغر في العمر، إن كنت ترغب بذلك بالطبع! فما هي طرق مقاومة الشيخوخة للرجال، كما يذكرها موقع مجلة ”صحة الرجال".

العناية بالعيون

أظهرت الأبحاث أن الجلد حول العينين هو أدق مؤشر للشيخوخة. ووفقا لدراسة سلوفينية في جامعة ليوبليانا، فإن 50 ملليغراما من الإنزيم المساعد Q10 يوميا يساعد على تحسين مرونة الجلد، ويمكنك العثور عليه في البيض والزيوت.

العناية بالشفاه

إذا فقد التباين بين الشفاه والجلد المحيط بها، فغالبا ما يبدو الشخص أكبر سنا. كما تذكر دراسة نشرت في المجلة المتخصصة على الإنترنت "بلوس وان". ولهذا يجب استخدام مرطب شفاف يحمي لون الشفاه.

تجنب الحلويات

لا يتسبب الإفراط بتناول السكر في زيادة الوزن فحسب، بل بناء على دراسة نشرت في المجلة الهولندية ”كلينكال ديرموتولجي"، فأنه يساهم أيضا في شيخوخة الجلد عن طريق تعطيل وظيفة الكولاجين في النسيج الضام. ومع ذلك فإنه ينصح بتناول الشوكلاتة المرة، إذ توصي دراسة كورية من الجامعة الوطنية في سيول على تناول ١٢ غرام من الكاكاو يوميا، إذ لديه قدرة على إصلاح تلف الجلد الناجم عن أشعة الشمس.

تناول الطعام المفيد

ينصح موقع ”صحة الرجال" بشرب عصير الرمان يوميا، وكذلك عصير الخيار والشمندر، بالإضافة إلى استخدام الكركم في الطعام والذي يساعد في منع تدهور العضلات المرتبط بتقدم العمر.

الرياضة والتأمل

أهمية ممارسة الرياضة ليست سرا، ولكن من الضروري القيام بتمارين الضغط، إذ تذكر مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، أن خطر النوبة القلبية ينخفض بنسبة 96 في المئة على مدى 10 سنوات إذا قمت بإجراء 40 تمرين ضغط.

ومن المهم أيضا الاسترخاء حتى يتم تجنب الإجهاد، والذي عادة ما يؤدي إلى مستويات عالية من هرمون الإجهاد الكورتيزول، ولهذا فإن الاسترخاء يساعد على إعادة النضارة والشباب إلى الجسد.

م.ش/ع.ج.م