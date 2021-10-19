نصائح للرجال.. كيف تتخلص من آثار الشيخوخة؟

لا مفر من التقدم بالسن، سواء كانت شعرة بيضاء بدأت تظهر على أطراف رأسك، أو تجعيدة في جبينك، ولكن لحسن الحظ هناك طرق لتبدو أصغر في العمر، إن كنت ترغب بذلك بالطبع! فما هي طرق مقاومة الشيخوخة للرجال، كما يذكرها موقع مجلة ”صحة الرجال".
العناية بالعيون
أظهرت الأبحاث أن الجلد حول العينين هو أدق مؤشر للشيخوخة. ووفقا لدراسة سلوفينية في جامعة ليوبليانا، فإن 50 ملليغراما من الإنزيم المساعد Q10 يوميا يساعد على تحسين مرونة الجلد، ويمكنك العثور عليه في البيض والزيوت.
العناية بالشفاه
إذا فقد التباين بين الشفاه والجلد المحيط بها، فغالبا ما يبدو الشخص أكبر سنا. كما تذكر دراسة نشرت في المجلة المتخصصة على الإنترنت "بلوس وان". ولهذا يجب استخدام مرطب شفاف يحمي لون الشفاه.
تجنب الحلويات
لا يتسبب الإفراط بتناول السكر في زيادة الوزن فحسب، بل بناء على دراسة نشرت في المجلة الهولندية ”كلينكال ديرموتولجي"، فأنه يساهم أيضا في شيخوخة الجلد عن طريق تعطيل وظيفة الكولاجين في النسيج الضام. ومع ذلك فإنه ينصح بتناول الشوكلاتة المرة، إذ توصي دراسة كورية من الجامعة الوطنية في سيول على تناول ١٢ غرام من الكاكاو يوميا، إذ لديه قدرة على إصلاح تلف الجلد الناجم عن أشعة الشمس.
تناول الطعام المفيد
ينصح موقع ”صحة الرجال" بشرب عصير الرمان يوميا، وكذلك عصير الخيار والشمندر، بالإضافة إلى استخدام الكركم في الطعام والذي يساعد في منع تدهور العضلات المرتبط بتقدم العمر.
الرياضة والتأمل
أهمية ممارسة الرياضة ليست سرا، ولكن من الضروري القيام بتمارين الضغط، إذ تذكر مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، أن خطر النوبة القلبية ينخفض بنسبة 96 في المئة على مدى 10 سنوات إذا قمت بإجراء 40 تمرين ضغط.
ومن المهم أيضا الاسترخاء حتى يتم تجنب الإجهاد، والذي عادة ما يؤدي إلى مستويات عالية من هرمون الإجهاد الكورتيزول، ولهذا فإن الاسترخاء يساعد على إعادة النضارة والشباب إلى الجسد.
م.ش/ع.ج.م
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هكذا تتحدى الشيخوخة
الحلوى مضرة للبشرة!
التركيز على الخيارات الصحية كأسلوب حياة من شأنه تعزيز الصحة البدنية والعقلية بل وطول العمر. ينصح الخبراء في موقع aurorahealth، باتباع عدة خطوات بسيطة لتفادى أمراض الشيخوخة والتمتع بصحة جيدة. إذ أنهم يحذرون من الإكثار من تناول الحلوى، مشيرين إلى أن السكر يزيد أيضا من عمر البشرة ويؤدي لفقدان مرونتها وحيويتها، بحسب الموقع الأمريكي المهتم بالأخبار الطبية.
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هكذا تتحدى الشيخوخة
الذكريات الجميلة والنجاح
أكد البروفيسور كلاوس روترمند، في حواره مع Dw، أن المرء في سن الشيخوخة يحتاج إلى قدر كبير من الثقة بالنفس. وينصح البروفيسور بالتركيز دائما على الأمور الإيجابية، أما السلبية فيجب أن يتعلم الشخص كيفية تقبلها. ويضيف أن الذكريات الجميلة والنجاح الذي يحققه المرء في شبابه، كلها أشياء تجعل من مرحلة الشيخوخة فترة ممتعة.
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هكذا تتحدى الشيخوخة
الرياضة تحارب الشيخوخة
"الاستمتاع بالحياة مهم للتقدم بالعمر، ولا يتعارض مع تناول الأطعمة المحببة وممارسة الرياضة"، هذا ما أكده البروفيسور برند كلاينه غونك. وأوضح رئيس الجمعية الألمانية لطب الشيخوخة، لـ Dw، أن الرياضة تٌبطئ التقدم بالعمر. وفسر ذلك بأن "الرياضة في الأساس تُجهد الجسم وتُتلف بعض ألياف العضلات ما يسبب الألم.. وهنا يقوم الجسم بترميم تلك الألياف التالفة لنحصل على كتلة عضلية جديدة أكبر من السابقة."
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هكذا تتحدى الشيخوخة
مضادات الأكسدة
مع مرور الزمن يفقد الجسم قدرته على محاربة آثار الجذور الحرة التي تتكون نتيجة التعرض للمواد الكيماوية والملوثات، مما يؤدي للشيخوخة المبكرة. وينصح خبراء الصحة بتناول مضادات الأكسدة مثل الفيتامينات A و C و E وبيتا كاروتين الموجودة في الخضروات الطازجة والفاكهة. والتي تحارب الحرة وتصلح الخلايا وتوقف من تأثيرها عليها والحد من أضرارها.
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هكذا تتحدى الشيخوخة
التأمل ضد الشيخوخة
أكدت سارة لازار، عالمة الأعصاب بجامعة هارفارد، أن التأمل يلعب دورا كبيرا في تأخير الشيخوخة. وأظهرت دراستها في 2005 أن التأمل بانتظام قد يبطئ ضمور الدماغ الطبيعي المرتبط بالتقدم في السن. فالتأمل يحافظ على المادة الرمادية في الدماغ، وهى الأنسجة التي تحتوي على الخلايا العصبية المسؤولة عن معالجة المعلومات، وتتآكل تلك المادة مع التقدم في العمر، حسب المختصين بالأعصاب.
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هكذا تتحدى الشيخوخة
علاقات جيدة لعمر أطول
تابعت دراسة هارفارد لتنمية البالغين أكثر من 700 رجل منذ عام 1938. أظهرت النتائج أن العلاقات الاجتماعية الجيدة تعزز الصحة البدنية والعقلية وتقي من الشعور بالوحدة وتطيل العمر وتمنح الشعور بالسعادة. وفسر الخبراء ذلك بأن العلاقات الاجتماعية الآمنة تساعد على تقليل هرمونات الإجهاد مثل الكورتيزول، ما يعنى تأخير شيخوخة الدماغ والجسم. إعداد: سارة إبراهيم
الكاتب: سارة إبراهيم