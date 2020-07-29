 نصائح للتمتع بنوم هادئ في ليالي الصيف الحارة | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 06.08.2020

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صحة

نصائح للتمتع بنوم هادئ في ليالي الصيف الحارة

في فصل الصيف تبدأ معاناة البعض مع الأرق بسبب ارتفاع درجات الحرارة، لكن إتباع بعض النصائح البسيطة قد يساعد على نوم أكثر هدوءاً.

ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على قدرتنا على النوم (صورة رمزية)

ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على قدرتنا على النوم (صورة رمزية)

 

مع بداية شهر أغسطس/آب وارتفاع درجات الحرارة، يعاني البعض من عدم القدرة على النوم الهادئ ليلاً، فيستخدم البعض المراوح أو مكيفات الهواء. لكن ماذا تفعل إذا لم تكن لديك هذه الإمكانيات، أو لم تساعدك على النوم؟ في التقرير التالي نقدم نصائح الخبراء للتمتع بنوم هادئ  في الصيف.

اختيار ملابس مناسبة

يقول موقع "تي أونلاين" الألماني إن أفضل ملابس في الجو الحار هي الملابس المصنوعة من القطن، وذلك لقدرتها على امتصاص العرق، ويحذر من الملابس الضيقة التي تحبس الحرارة في الجسم.

مختارات

يعاني الكثيرون من مشكلة التعرق الدائم، خاصة خلال فصل الصيف. في التقرير التالي جمعنا نصائح بعض الخبراء التي قد تقلل من التعرق في الأيام الحارة.

مع ارتفاع درجات الحرارة نشعر بالتعب وانخفاض عام في الأداء الذهني والبدني خاصة في أوقات العمل. دراسة علمية أكدت وجود علاقة بين ارتفاع درجات الحرارة في الصيف وبين قدرة الفرد على العمل والانتاج، فكيف يرى الباحثون ذلك؟

كثيرون يعانون التعب بسبب قلة النوم والحرمان من نوم هادئ في ليالي الصيف الحارة، لكن التغلب على ذلك ليس بالأمر المستحيل. إليك بعض النصائح البسيطة لتتغلب على حرارة الصيف وتنعم بنوم هادئ.

إذا كنت من هواة تصفح هاتفك قبل النوم، فعليك بالتوقف فوراً، فأنت بذلك تخدع مخك ولا يستطيع التفريق بين النهار والليل!! هذا ما أكدته دراسة بريطانية كشفت عن مخاطر جديدة لاستخدام الهاتف المحمول ليلاً، فماذا قالت الدراسة؟

وينصح موقع "فيت فور فان" الألماني بارتداء ملابس داخلية مصنوعة خصيصاً للجو الحار، وتكون مصنوعة من مادة البوليستر، في الليالي شديدة الحرارة أو عند ممارسة نشاط بدني في الصيف. أما صحيفة "أدنبره نيوز" فتنصح باستخدام أغطية قطنية خفيفة للفراش.

الحرص على التهوية الصحيحة

ينصح موقع "تي أونلاين" بالنهوية في الصباح الباكر ثم اغلاق النوافذ من الصباح إلى المساء. ويوصي موقع مؤسسة "سليب فاونداشيون Sleep Foundation" باغلاق الستائر باحكام أثناء النهار لمنع دخول أشعة الشمس للغرف. ويضيف موقع "تي أونلاين" أنه بالأمكان فتح النوافذ ليلاً لترطيب الغرفة، لكنه يحذر من استخدام المراوح أو تعدد منافذ الهواء لتفادي الإصابة بنزلة برد. ويضيف موقع "بيست لايف أونلاين" أنه بالإمكان وضع كيس من الثلج تحت الوسادة لترطيب الجسم أثناء النوم.

التقليل من شرب الماء قبل النوم

شرب مقدار كاف من الماء أمر شديد الأهمية، وخاصة في أيام الصيف الحارة. غير أن موقع "تي أونلاين" ينصح بالتقليل من شرب الماء قبل النوم لتفادي الاستيقاظ المتكرر ليلاً للذهاب إلى دورة المياه. كما ينصح موقع "هيلث" بالابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين و المشروبات الكحولية، وذلك لتأثيرها على جودة النوم. كما يحذر موقع "بيست لايف أونلاين" من تناول الأطعمة الدهنية في وقت متأخر.

عدم الاستحمام بالمياه الباردة

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تعلم النوم بشكل جيد

يظن البعض أن الاستحمام بالمياه الباردة قد يرطب الجسم، لكن بحسب موقع "تي أونلاين" يتسبب الماء البارد في تقلص الأوعية الدموية، وهو ما يترتب عليه حبس الحرارة في الجسم. الأفضل هو الاستحمام بالتناوب بين الماء البارد والدافئ. وبحسب موقع "هيلث" فإن الاستحمام قبل النوم يساعد على تهدئة الأعصاب وتسهيل النوم السريع. ويضيف موقع "بيست لايف أونلاين" أنه بالإمكان استخدام رذاذ مرطب بمكونات بسيطة وهي "ألو فيرا" و زيت النعناع لبخها على البشرة في الليالي الحارة.

ترك الفراش في حالات الأرق

في حالة عدم القدرة على النوم بعد نصف ساعة على الأكثر من المحاولة، ينصح موقع "تي أونلاين" بترك الفراش والقيام بنشاط مثل القراءة أو سماع الموسيقى الهادئة حتى الشعور بالنعاس، كما يساعد شرب شاي مهدئ من اللافندل أو الناردين. وينبه الموقع من استخدام الهاتف الجوال أو الحاسوب بسبب خفضهما لهرمون "ميلاتونين" المسؤول عن النوم ، والأفضل كما ينصح موقع "بيست لايف أونلاين" ممارسة التأمل أو نشاط رياضي خفيف قبل النوم.

نتمنى لكم نوما هادئا وأحلاما سعيدة!

س.ح

  • Symbolbild: Nackt schlafen (Colourbox)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    اختيار الأغطية والملابس المناسبة للنوم

    يفضل استخدام ملابس للنوم تتيح إمكانية تنفس الجلد، مثل الملابس القطنية الخفيفة، والتي تمتص العرق بصورة جيدة. وتجنب الملابس الضيقة. وحتى النوم دون ملابس هو بديل جيد للهروب من الحر. استخدم أيضا مفارش رقيقة حتى لا تخزن الكثير من الحرارة في السرير. ويمكن الاستغناء عن الأغطية بالكامل، أو استخدام غطاء رقيق لتغطية الجسم.

  • Wohnung lueften Fenster öffnen (picture-alliance/dpa/C.Klose)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    غلق الشبابيك وإسدال الستائر

    إغلاق النوافذ من الصباح وحتى المساء، وكذلك إسدال الستائر، وهذا يساعد على عدم دخول أشعة الشمس وكذلك منع دخول الهواء الساخن، وبالتالي منع تراكم الحرارة في المنزل، كما نقل موقع "تيليكوم" الألماني.

  • Arbeitsplatz Ventilator (picture-alliance/dpa/V. Myllynen)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    استخدام المرواح ومكيفات الهواء

    استخدام المراوح وأجهزة التكييف جيد بطبيعة الحال ويهيئ لنوم مريح وعميق. بعد غياب الشمس ومع هبوط درجات الحرارة قليلا، يمكن فتح الشبابيك من جديد وقت المساء وقبل النوم لدخول هواء منعش. وينصح بغلق أبواب غرف النوم حتى لا يكون هنالك تيارات هواء في الغرفة قد تسبب الزكام. وحتى المراوح يُنصح بإطفائها أثناء النوم ليلا.

  • Junge Frau trinkt Wasser aus einer Flasche (picture-alliance/dpa/W.Kumm)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    عدم شرب الماء بصورة كبيرة قبل النوم

    أثناء ساعات النهار يفضل شرب الماء والسوائل بصورة كبيرة لكي تعدل درجة حرارة الجسم. أما قبل النوم فلا يُنصح بشرب الماء كثيرا، وذلك لتجنب الذهاب إلى دورات المياه بصورة مستمرة أثناء وقت النوم. بينما يُنصح بعدم شرب القهوة قبل النوم. ومن أجل تحقيق توازن الجسم بعد فقدانه للسوائل أثناء التعرق، يُنصح بوضع جرعة من خل التفاح مع رشة من الملح في كوب كبير من الماء وشربه.

  • Symbolbild - Schnarchen (picture-alliance/BSIP/Chassenet)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    وجبات خفيفة للعشاء

    تجنب تناول وجبات كبيرة ودهنية في وقت العشاء ويفضل أن تكون وجبة العشاء قبل أربع ساعات على الأقل من وقت النوم، كما ذكرت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ الألمانية".

  • Mann unter der Dusche (picture-alliance/dpa/M. Wuestenhagen)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    الاغتسال بالماء قبل النوم

    أما "السلاح السري" المضاد لحر الصيف فهو بلا شك الاغتسال بالماء قبل النوم. ونقل موقع "تيليكوم" الألماني عن أطباء ألمان نصائحهم بتجنب الاغتسال بالماء البارد فقط، إذ قد تنقبض الأوعية الدموية في الجسم ولا يمكنها نقل الدم والحرارة إلى جميع أنحاء الجسم. ونصح الأطباء بتغيير حرارة الماء عند الاغتسال، والبدء مثلا بماء بارد ومن ثم الاغتسال بماء دافئ، كما نقل موقع "تيليكوم" الألماني.

  • Gestörter Schlaf (Colourbox)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    الاسترخاء قبل النوم

    إذا لم يتمكن الشخص من النوم مباشرة فيُنصح بمثل هذه الحالة بالنهوض والانشغال بشيء ما، كالقراءة أو سماع الموسيقى التي تبعث على الاسترخاء قبل العودة إلى السرير. ويمكن أيضا شرب شاي الأعشاب المهدئة، مثل أعشاب الترنجان (مليسة) أو أعشاب الخزامى (اللاوندة) أو الناردين التي تساعد على النوم.

  • Waldspaziergang (Monkey Business Images)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    "في الحركة بركة"

    المشي والحركة في الهواء الطلق بعد العمل وفي المساء هو أفضل طريقة للتمهيد لنوم هانئ. ومن يحب ممارسة الرياضة فعليه أن ينهي ممارستها قبل ساعتين من وقت النوم. وفي الأيام الحارة، يفضل أن تمارس الرياضة في أوقات الصباح الباكرة، كما ذكرت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ" الألمانية.

    الكاتب: زمن البدري


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