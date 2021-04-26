 نصائح للتغلب على الأرق والنوم المتقطع خلال رمضان! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 27.04.2021

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صحة

نصائح للتغلب على الأرق والنوم المتقطع خلال رمضان!

يرتبط شهر رمضان لدى الكثيرين بالسهر ليلاً. لكن قد يقضي الكثيرون ليالي هذا الشهر بالتقلب على السرير دون نوم كافٍ أو أخذ قسط من الراحة. إليك أفضل النصائح والطقوس التي عليك اتباعها للتمتع بنوم عميق.

نصائح وطقوس تذهب عنك الأرق وتهيأ جسمك للنوم خلال ليالي رمضان الطويلة!

نصائح وطقوس تذهب عنك الأرق وتهيأ جسمك للنوم خلال ليالي رمضان الطويلة!

بعد الإفطار يطول السهر في ليالي رمضان. كما قد يعاني الكثيرون خلال هذا الشهر من الأرق، بسبب تغير مواعيد النوم، كثرة التفكير أو التعب وقلة الحركة خاصة مع حظر التجوال الليلي بسبب إجراءات مكافحة كورونا في بعض البلدان. يقدم لك خبراء النوم مجموعة من النصائح والطقوس التي تساعدك على النوم بشكل أسرع وأفضل.

التعب مفيد للنوم!

الأشخاص الذين يمارسون الرياضة  بشكل منتظم ويمارسون مجهوداً عضلياً ينامون بشكل أسرع. جرب التنزه في المساء، استنشاق الهواء النقي سيتيح لك النوم بعمق أكبر. التمرين المنتظم يساعد أيضاً على الشعور بالإرهاق والنوم بسرعة. لكن يمكن أن يحدث العكس كذلك. إذا كنت تمارس تمرينًا شاقًا قبل وقت قصير من الذهاب إلى الفراش، فقد يؤدي ذلك إلى إبقاء جسمك مستيقظًا وستغفو ببطء. لهذا ينصح بترك ساعتين إلى ثلاث ساعات بين التدريب والنوم.

القراءة أو الكتب الصوتية

تعتبر طقوس القراءة أو الاستماع للكتب الصوتية من الطرق المثالية لإسترخاء الجسم والاستعداد للنوم. اختر مكاناً هادئاً وابدأ بالقراءة الخفيفة التي تكون ممتعة وغير مثيرة. هذا الطقس يساعد الجسم على الإسترخاء بشكل أسهل وأسرع. كما يساعد الإستماع إلى الكتب الصوتية أيضاً على النوم بسرعة. يبقى اختيار القصة متروكاً لك، إلا أنه ينصح أن يكون كتاباً صوتياً تعرفه منذ طفولتك، أو قصة مضحكة وخفيفة ، وتجنب القصص المثيرة، لأنها ستبقيك مستيقظًا بدلاً من مساعدتك على النوم بسرعة.

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طب النوم - حديث مع خبير

تمارين التنفس

الحفاظ على إيقاع تنفس معين له تأثير إيجابي على الجهاز العصبي، كما أوصى الطبيب الأمريكي الشهير أندرو ويل منذ سنوات والذي كان مهتماً باليوغا والطب البديل وهو أحد أبرز ممثلي ما يسمى بتقنية التنفس 4-7-8 التي تساعد على النوم خلال 60 ثانية فقط.

ويل يؤكد الطبيب الأمريكي أن التحكم بالتنفس عبر العد إلى 4 ثم 7 فـ8، يُدخل الأوكسيجين بكمية كبيرة ما يجعل الرئتَين ممتلئتين ويُهَدّىء الدماغ ويريح العضلات. يوصي الطبيب بعمل أربع تمارين تنفس في الصباح بعد الإستيقاظ وفي المساء قبل النوم.

ابق هاتفك مغلقاً!

تتجه إلى سريرك في المساء، تضبط المنبه وبعد ساعة تجد نفسك مازلت تتصفح وسائل التواصل الإجتماعي. الضوء الأزرق المنبعث من الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون يعيق إفراز ما يسمى بهرمون النوم "الميلاتونين" ويمنعنا من النوم. لهذا يُنصح بتجنب استخدام الأجهزة قبل النوم بساعة وتفعيل خاصية الوضع الليلي على هاتفك الذكي، حتى تغلق التطبيقات تلقائياً في الوقت المحدد للنوم ويتم تقليل إضاءة الشاشة. كما يفضل وضع الهاتف الذكي في زاوية أخرى من الغرفة وليس بجوار السرير. بهذه الطريقة  يصبح من الصعب عليك الوصول إليه مرة أخرى و بالتالي يمكنك النوم بشكل أسرع.

نصائح سريعة!

إذا كنت مستلقياً على السرير لأكثر من 15إلى 20 دقيقة ولا تزال غير قادر على النوم، فيجب عليك النهوض مرة أخرى والقيام بنشاط رتيب، على سبيل المثال فرز الغسيل. هذا يجعلك متعباً ويمكنك النوم بسهولة وسرعة أكبر.

ينام الكثيرون بشكل أفضل عندما تتراوح درجة حرارة الغرفة بين 16 و 18 درجة. اخفض تدفئة غرفة النوم قبل نصف ساعة من الخلود إلى الفراش. الهواء النقي يمكن أن يعزز النوم، لهذا افتح النافذة لمدة عشر دقائق تقريباً قبل النوم.

 قد تكون نصيحة "عد النجوم" قبل النوم مضحكة، لكنها أحد الطرق التي تساعدك على حجب الأفكار التي تمنع النوم. لكن يمكنك تخيل أي سيناريو آخر يساعدك على الاسترخاء، و قد يكون مثلاً أحد المناظر الطبيعية الجميلة.

يمكن أن تكون الأقدام الباردة سبباً آخر للأرق. تنخفض درجة حرارة الجسم درجة واحدة، عند النوم. لكن عندما تكون أجزاء الجسم باردة، تنقبض الأوعية الدموية، مما يحول دون انخفاض درجة حرارة الجسم وبالتالي استرخاءه. إذا كنت تعاني من برودة القدمين مثلاً، يمكن أن تساعدك زجاجة الماء الساخن أو ارتداء الجوارب.

إ.م

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    عشرة أسباب للإصابة بالأرق وطرق الوقاية منها

    هناك بعض الأدوية التي تسبب الأرق. مثلا تحتوي بعض العقاقير على الكافايين أو تسبب خللا في إفراز بعض الهرمونات. الأسبرين قد يسبب أيضا صعوبات النوم. فما العمل؟ أولا قراءة التعليمات المرفقة بالعقار الطبي جيدا. ثانيا إذا كان تناول الدواء مساء فيفضل البحث عن بديل لا يؤثر على النوم.

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    عشرة أسباب للإصابة بالأرق وطرق الوقاية منها

    بالنسبة للأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه الكافيين والشايين فعليهم تجنب تناول الشوكولا قبل النوم ببضعة ساعات، وخاصة الشوكولا الداكنة، وفقا لما نقل موقع فوكوس الإلكتروني عن خبير مشاكل النوم، ميشائيل فيلد.

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    عشرة أسباب للإصابة بالأرق وطرق الوقاية منها

    الحساسية: ما أن تدخل في الفراش وتسعد بدفء الغطاء، حتى يبدأ أنفك بالسيلان قليلا مع حرقة في العيون وسعال. حالة يواجهها بعض الناس. وهنا، من لا يعاني من مرض أو حساسية مزمنة، فمشكلته بسيطة. يجب الحفاظ على نسبة رطوبة منخفضة (أقل من 50 %) في غرفة النوم، وتهويتها باستمرار والحفاظ عليها باردة. ولا ننسى تغيير أغطية الفراش والوسادة.

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    عشرة أسباب للإصابة بالأرق وطرق الوقاية منها

    النوم الزائد: تختلف حاجة الجسم للنوم باختلاف العمر والنشاط الجسدي للإنسان. فالمراهقون والرياضيون والنساء الحوامل بحاجة لمزيد من ساعات النوم (8 ساعات على الأقل). أما كبار السن، فلا يحتاج جسمهم لأكثر من 6 ساعات. ولكن هناك بعض كبار السن ممن ينامون في النهار، فيضطرون للبقاء لساعات طويلة ليلا دون نوم. الحل يكمن في تنظيم أوقات النوم.

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    عشرة أسباب للإصابة بالأرق وطرق الوقاية منها

    مشاهدة التلفاز واستخدام الحاسوب والهاتف الذكي لساعات طويلة قبل الخلود للنوم، أمر يسبب اضطرابات، بحسب ميشائيل فيلد. ومن لا يستطيع البقاء بدون هاتفه أو حاسوبه، فعليه أن يخفض درجة إضاءة الشاشة على الأقل. أو أن يرتدي نظارة تمنع مرور الضوء الأزرق إلى العينين. لأن هذا الضوء يمنع إفراز هرمون الميلاتونين، المسؤول عن تنظيم الإيقاع الحيوي للجسم.

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    عشرة أسباب للإصابة بالأرق وطرق الوقاية منها

    الأسنان ومشاكلها: صرير الأسنان والتقلصات في الفك، هي مشاكل حركية ناجمة عن الإجهاد والضغط غالبا. هذه المشاكل في الأسنان تؤدي لتقلصات في الوجه والرقبة والأكتاف، فينام الشخص بشكل مضطرب. والحل بزيارة الطبيب المختص.

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    عشرة أسباب للإصابة بالأرق وطرق الوقاية منها

    ممارسة الرياضة تساعد على نوم هانئ. لا شك في ذلك، ولكن التوقيت مهم. يجب عدم ممارسة الرياضة المجهدة قبل موعد الذهاب إلى النوم مباشرة، وإنما أن يتم ذلك قبل عدة ساعات. لأن الدورة الدموية وعملية الاستقلاب وكذلك العضلات تبقى نشطة لفترة من الوقت قبل أن تعود لحالة الهدوء.

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    عشرة أسباب للإصابة بالأرق وطرق الوقاية منها

    إشعاع الهاتف المحمول: بحسب الخبير فيلد، "يتأثر حوالي 10% من الناس بالموجات الإلكترونية، فينامون بشكل غير مريح". من الأفضل أن تكون غرفة النوم خالية من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية قدر الإمكان.

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    عشرة أسباب للإصابة بالأرق وطرق الوقاية منها

    الظروف الأمثل في غرفة النوم: لابد من تهوية الغرفة جيدا. ويجب الحذر من أي مواد أو أقمشة ذات رائحة. وأيضا يجب اختيار الغطاء المناسب والملائم لظروف الطقس.

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    عشرة أسباب للإصابة بالأرق وطرق الوقاية منها

    التدخين: الاضطرابات في النوم تحدث بشكل أكبر لدى المدخنين. دراسات علمية شارك بها مدخنون وغير مدخنين في نفس الظروف، أثبتت أن المدخنين ينامون بشكل مضطرب ويكون نومهم غير عميق. كما أن المدخنين يبدؤون نشاطهم وهم غير مرتاحين في اليوم التالي.

    الكاتب: ف.ي