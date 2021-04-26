نصائح للتغلب على الأرق والنوم المتقطع خلال رمضان!

بعد الإفطار يطول السهر في ليالي رمضان. كما قد يعاني الكثيرون خلال هذا الشهر من الأرق، بسبب تغير مواعيد النوم، كثرة التفكير أو التعب وقلة الحركة خاصة مع حظر التجوال الليلي بسبب إجراءات مكافحة كورونا في بعض البلدان. يقدم لك خبراء النوم مجموعة من النصائح والطقوس التي تساعدك على النوم بشكل أسرع وأفضل.

التعب مفيد للنوم!

الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بشكل منتظم ويمارسون مجهوداً عضلياً ينامون بشكل أسرع. جرب التنزه في المساء، استنشاق الهواء النقي سيتيح لك النوم بعمق أكبر. التمرين المنتظم يساعد أيضاً على الشعور بالإرهاق والنوم بسرعة. لكن يمكن أن يحدث العكس كذلك. إذا كنت تمارس تمرينًا شاقًا قبل وقت قصير من الذهاب إلى الفراش، فقد يؤدي ذلك إلى إبقاء جسمك مستيقظًا وستغفو ببطء. لهذا ينصح بترك ساعتين إلى ثلاث ساعات بين التدريب والنوم.

القراءة أو الكتب الصوتية

تعتبر طقوس القراءة أو الاستماع للكتب الصوتية من الطرق المثالية لإسترخاء الجسم والاستعداد للنوم. اختر مكاناً هادئاً وابدأ بالقراءة الخفيفة التي تكون ممتعة وغير مثيرة. هذا الطقس يساعد الجسم على الإسترخاء بشكل أسهل وأسرع. كما يساعد الإستماع إلى الكتب الصوتية أيضاً على النوم بسرعة. يبقى اختيار القصة متروكاً لك، إلا أنه ينصح أن يكون كتاباً صوتياً تعرفه منذ طفولتك، أو قصة مضحكة وخفيفة ، وتجنب القصص المثيرة، لأنها ستبقيك مستيقظًا بدلاً من مساعدتك على النوم بسرعة.

تمارين التنفس

الحفاظ على إيقاع تنفس معين له تأثير إيجابي على الجهاز العصبي، كما أوصى الطبيب الأمريكي الشهير أندرو ويل منذ سنوات والذي كان مهتماً باليوغا والطب البديل وهو أحد أبرز ممثلي ما يسمى بتقنية التنفس 4-7-8 التي تساعد على النوم خلال 60 ثانية فقط.

ويل يؤكد الطبيب الأمريكي أن التحكم بالتنفس عبر العد إلى 4 ثم 7 فـ8، يُدخل الأوكسيجين بكمية كبيرة ما يجعل الرئتَين ممتلئتين ويُهَدّىء الدماغ ويريح العضلات. يوصي الطبيب بعمل أربع تمارين تنفس في الصباح بعد الإستيقاظ وفي المساء قبل النوم.

ابق هاتفك مغلقاً!

تتجه إلى سريرك في المساء، تضبط المنبه وبعد ساعة تجد نفسك مازلت تتصفح وسائل التواصل الإجتماعي. الضوء الأزرق المنبعث من الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون يعيق إفراز ما يسمى بهرمون النوم "الميلاتونين" ويمنعنا من النوم. لهذا يُنصح بتجنب استخدام الأجهزة قبل النوم بساعة وتفعيل خاصية الوضع الليلي على هاتفك الذكي، حتى تغلق التطبيقات تلقائياً في الوقت المحدد للنوم ويتم تقليل إضاءة الشاشة. كما يفضل وضع الهاتف الذكي في زاوية أخرى من الغرفة وليس بجوار السرير. بهذه الطريقة يصبح من الصعب عليك الوصول إليه مرة أخرى و بالتالي يمكنك النوم بشكل أسرع.

نصائح سريعة!

إذا كنت مستلقياً على السرير لأكثر من 15إلى 20 دقيقة ولا تزال غير قادر على النوم، فيجب عليك النهوض مرة أخرى والقيام بنشاط رتيب، على سبيل المثال فرز الغسيل. هذا يجعلك متعباً ويمكنك النوم بسهولة وسرعة أكبر.

ينام الكثيرون بشكل أفضل عندما تتراوح درجة حرارة الغرفة بين 16 و 18 درجة. اخفض تدفئة غرفة النوم قبل نصف ساعة من الخلود إلى الفراش. الهواء النقي يمكن أن يعزز النوم، لهذا افتح النافذة لمدة عشر دقائق تقريباً قبل النوم.

قد تكون نصيحة "عد النجوم" قبل النوم مضحكة، لكنها أحد الطرق التي تساعدك على حجب الأفكار التي تمنع النوم. لكن يمكنك تخيل أي سيناريو آخر يساعدك على الاسترخاء، و قد يكون مثلاً أحد المناظر الطبيعية الجميلة.

يمكن أن تكون الأقدام الباردة سبباً آخر للأرق. تنخفض درجة حرارة الجسم درجة واحدة، عند النوم. لكن عندما تكون أجزاء الجسم باردة، تنقبض الأوعية الدموية، مما يحول دون انخفاض درجة حرارة الجسم وبالتالي استرخاءه. إذا كنت تعاني من برودة القدمين مثلاً، يمكن أن تساعدك زجاجة الماء الساخن أو ارتداء الجوارب.

إ.م