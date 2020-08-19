نصائح للتخلص من الكسل في ممارسة الرياضة!

غالبا ما يخطط الكثيرون للبدء في ممارسة الرياضة أو الجري اليومي، في بداية عام جديد أو مع الاحتفال بعيد ميلادهم، لكن هذه الخطط سرعان ما تتأجل نتيجة للكسل.
ومن أجل التخلص من هذه المماطلة أعد خبير علم النفس الرياضي بجامعة ميونيخ التقنية، يورغن بيكمان، مجموعة من النصائح ـ أوردها لموقع "أبوتيكين أومشاو" الألماني ـ والتي تساعد على الالتزام بممارسة الرياضة.
نصائح بسيطة وهامة
1. حدد هدفك: السؤال الأول قبل ممارسة الرياضة يتمثل في ما يلي "ما الذي أرغب في تحقيقه؟ "فالبعض يرغب في جسد أنحف والبعض الآخر يرغب في المشاركة في ماراثون معين أو يحتاج لخسارة بضعة كيلوغرامات زائدة لأسباب صحية.
2. اعداد جدول لممارسة الرياضة: عبارة "ليس عندي وقت" تحتل المركز الأول في أسباب عدم ممارسة معظم الناس للرياضة، لذا ينصح الخبير بيكمان بوضع جدول يومي يحتوي على حصة ساعة لممارسة الرياضة. يساعد هذا الجدول على الالتزام، بالإضافة إلى أن هذا الجدول سيتيح لك مقارنة الجهد والتطور الذي تبذله، وتعديل أي خلل.
3. ابحث عن رفيق: تساعد الصحبة عادة على الالتزام بمواعيد الرياضة، فمن يرغب في ممارسة الجري مثلا، يمكنه البحث عن شخص يرغب في ممارسة نفس النشاط الرياضي في نفس التوقيت.
4. متعة مزدوجة: حتى تصبح رياضة الجري أكثر متعة، ينصح بيكمان باختيار أماكن طبيعية جميلة للجري، فهذا يبعد الشعور بالملل.
5. استمع لصوتك الداخلي: لا يوجد "صواب" و"خطأ" فيما يتعلق بتوقيت ممارسة الرياضة لاسيما الجري. الأفضل أن تستجيب لساعة جسمك الداخلية فالبعض يميل لممارسة الرياضة صباحا في حين قد يعتبر هذا الأمر عذابا بالنسبة للآخرين.
6.استمتع بالرياضة: ينظر البعض للرياضة كواجب يتعين الانتهاء منه ويتناسوا الفوائد الأخرى للرياضة ومن بينها المساعدة على الشعور بالاسترخاء، وصفاء الذهن علاوة على الفوائد الصحية. وينصح الخبير الألماني بالتركيز على جانب المتعة في الرياضة والتأكد من حقيقة أن الحركة جزء من طبيعة الإنسان، قد ينساها أحيانا لكن بيده استعادتها في أي وقت وفي أي عُمر.
ا.ف/ ع.أ.ج
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نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة
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نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة
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نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة
تغيير عادات تناول الطعام مهم. تناول ثلاث وجبات طعام في اليوم فقط. وجبة الإفطار مهمة جدا ويجب أن تكون جيدة ومغذية. تناول الطعام ببطء، للمساعدة على الهضم. خذ اقل من 80 بالمائة من حاجتك للطعام. وتناول طعامك بإناء صغير.
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نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة
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نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة
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نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة
السباحة في المياه الباردة. أو الماء البارد. يؤثر الماء البارد على الدهون البنية في الجسم خاصة حول الحوض وعضلات الفخذ والأفخاذ. تخفيض درجة حرارة الماء من 20 إلى 15، وليس أقل. من يسبح بالماء البارد صباحا، يعمل عنده الايض الغذائي على أحسن وجه.
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نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة
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نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة
الضغط النفسي يدفع للشعور بالجوع. تقليل الشعور بالضغط عامل مهم للتخلص من الغذاء غير الصحي. فالمرء يهرب من الضغوط من خلال تناول طعام ليس بحاجة له. قلل من الضغط النفسي لديك ولن تأكل أكثر من حاجتك.
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نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة
وأخيرا، لا تشتري وأنت جائع. اشتري وأنت شبعان بعد تناول طعامك، فكثير من الأشياء التي تشتريها وأنت جائع لست بحاجة لها وستتناولها لأنك جائع فقط.
الكاتب: غريونر/ عباس الخشالي