 نصائح للأمهات العاملات لممارسة الرياضة أثناء العمل | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 30.06.2022

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منوعات

نصائح للأمهات العاملات لممارسة الرياضة أثناء العمل

بعد أشهر من العمل المنزلي بسبب كورونا، عادت ساعات الدوام الطويلة في المكتب. بيد أن العمل ورعاية الأطفال في المنزل تمنع الكثير من النساء من زيارة المراكز الرياضية، إليك بعض النصائح للتمكن من دمج الرياضة والعمل سوية.

أم تقود دراجة

حاولي استخدام الدراجة أو المشي صباحا قبل الذهاب للعمل

الالتزام بزيارة مركز التدريب الرياضي أو حتى الجري لمدة ساعتين بعد العمل، يشكل عبئا كبيرا على الكثير من النساء. لكن عدم القدرة على الذهاب للمراكز المتخصصة لا يعني التخلي التام عن ممارسة الرياضة. وفيما يلي مجموعة نصائح قدمتها مجلة "بيلد دير فراو" Bild der Frau الألمانية، للدمج بين العمل والرياضة في آن واحد:

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1- استغلي أي فرصة للمشي: إذا كنتِ تسكنين بالقرب من مكان عملك فحاولي استخدام الدراجة أو المشي في الصباح الباكر لمكان العمل، أما إذا كان بعيدا وتحتم عليكِ ركوب السيارة أو الحافلة فحاولي ركن السيارة بعيدا عن المكتب أو النزول من الحافلة قبل محطتك لتمارسي المشي لبضع دقائق، قبل الوصول لمكان العمل.

2- تجنبي ركوب المصعد: استخدمي السلالم كبديل للمصعد في مكان عملك. أما إذا كنتي تعملين في طابق مرتفع كالطابق الخامس عشر مثلا فيمكنك استخدام المصعد حتى الطابق العاشر فقط وصعود الطوابق الخمسة المتبقية على قدميكِ.

3- لا تجلسي طوال الوقت على الكرسي: حاولي الحركة بشكل مستمر أثناء ساعات الدوام. فإذا أردت مثلا الحديث مع أحد الزملاء، فلا تفكري أبدا في الهاتف، بل اذهبي إلى مكتبه مباشرة.

4- المشي خلال الاستراحة: غالبا ما يستغل الموظفون عطلة منتصف النهار لتناول الطعام. فإذا كانت عطلتك لمدة ساعة فاستغلي نصف ساعة منها على الأقل للمشي في الهواء الطلق بعد تناول الطعام سريعا.

5- حركات رياضية بسيطة: من الصعب بالطبع عمل تدريبات رياضية قوية أثناء العمل لكن يمكنك ممارسة تمرينات بسيطة من رياضة اليوغا مثلا. ولإضفاء متعة أكثر على الأمر حاولي إقناع زميلاتك في العمل بالفكرة واستغلال بعض الدقائق في تمرينات رياضية بسيطة يوميا.

ا.ف / ع.أ.ج

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