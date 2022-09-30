نصائح لطرق استخدام نبات القراص لتخفيف آلام المفاصل

نبات القراص هو نبات طبي معروف لا يخفف فقط من أعراض التهاب المفصل التنكسي (الفصال العظمي)، بل ويستخدم ايضاً في علاج النقرس والروماتيزم والتهاب المفاصل، كما نقل الموقع الإلكتروني لمجلة "فوكوس" الألمانية.

يحتوي نبات القراص اللاذع على مادتي أسيتيل كولين وسيروتونين، اللتين تعززان الدورة الدموية، ما يخفف الألم. وقدرة القراص على الشفاء من بعض الأمراض معروفة منذ مئات السنين. في وقت مبكر من القرن الخامس عشر، وصف الطبيب باراسيلسوس نبات القراص كدواء لفائدته في تخفيف آلام المفاصل.

والاستخدام الصحيح لمستخلص القراص يثبط الالتهاب. وتشير الدراسات إلى أن تأثير المستخلص يكاد يكون مماثلاً لو كان المريض قد تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية. ومع ذلك، تحتاج المسألة إلى دراسات معمقة للوصول إلى نتائج نهائية وموكدة.

نبات القراص، صورة رمزية

كما يمكن صنع عجينة من نبات القراص. يحتوي القراص على الكثير من ليبوكسجيناز التي تمنع إطلاق حمض الكافيين. نتيجة لذلك، يعاني المريض من نوبات تهيج أقل وبالتالي يتطلب كمية أقل من المسكنات.

وأظهرت دراسة أخرى أن مكونات نبات القراص يمكن أن تقلل من عدم القدرة على الحركة ومن الألم في المفاصل.

كيفية استخدام القراص للتخفيف من ألم المفاصل؟

ينمو القراص في كل مكان تقريباً: في الحديقة وعلى جانب الطريق وفي الغابات والحقول، ما يعني أنه يمكن قطافه بنفسك ولا يكلفك أي نقود وبعدها يمكنك استخدامه كما يلي:-

• عصر الأوراق المغسولة في عصارة الفواكه والخضار.

• تقطيع أوراق القراص إلى قطع صغيرة وإضافتها للطعام: في السلطات والشوربات وغيرها من الأطباق.

• تجفيف الأوراق واستخدامها لصنع الشاي لاحقاً.

العصر والخلط والطبخ تساهم في إنهاء حدة الأشواك في نبات القراص.

خ.س/ص.ش