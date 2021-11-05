نصائح لصحة القلب

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كيف يمكننا الحفاظ على قلب سليم طيلة الحياة؟ هنا يفضل الاعتناء مبكراً به، بعدم التدخين والحفاظ على وزن معتدل وصحي، إلى جانب نصائح سنتعرف عليها في حلقة هذا الأسبوع.
يتناول الكثيرون الفاكهة خلال وجبة الفطور. ومن بين الفواكه المفضلة لإشباع جوع الصباح؛ الموز. لكن هل تناول الموز على معدة فارغة أمر صحي؟
يلعب أسلوب الحياة درواً رئيسياً في مستوى السعادة، وقد كشفت دراسة حديثة عن سر السعادة الناتج عن تباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات والتوجه إلى ممارسة الرياضة بشكل منتظم. فما هو هذا السر؟
فصل الشتاء جميل ولكنه بارد، فكيف بالإمكان تجاوز ذلك، والحفاظ على دفء جسمك وصحتك؟ من خلال الطعام وطبيعة الملابس، نقاط أخرى جمعناها لكم في هذه النصائح العشر.
تضر الأغذية التي لا تراعي البيِئة بالصحة والمناخ على السواء. ويرى خبراء أن من يريد أغذية صحية رفيقة بالبيِئة عليه التفكير في المنشأ والنقل والتعبئة والتغليف.
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