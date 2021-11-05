صحتك بين يديك

نصائح لصحة القلب

كيف يمكننا الحفاظ على قلب سليم طيلة الحياة؟ هنا يفضل الاعتناء مبكراً به، بعدم التدخين والحفاظ على وزن معتدل وصحي، إلى جانب نصائح سنتعرف عليها في حلقة هذا الأسبوع.