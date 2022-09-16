نصائح لشحن بطارية السيارة

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كيف أشحن بطارية سيارتي الكهربائية في أي مكان؟ والتخلص من قيود مدى السيارة. نصائح قيمة حول كيفية شحن البطاريات من تقديم روني فكسلبرغر.
تدفع الظروف المالية البعض لتفضيل شراء جهاز كمبيوتر مستعمل بدلا من الحصول على جهاز جديد، خاصة مع ارتفاع أسعار بعضها. وكالسيارات، فلأجهزة الكمبيوتر المستعملة سوق واسع ولكن عليك أولا الحرص من بعض الأمور .. ما هي؟
في ظل انتشار حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، يقدم فريق استقصاء الحقائق بمؤسسة دويتشه فيله DW بعض النصائح لتجنب السقوط في فخ الحسابات المزيفة أو المتصيدين الإلكترونيين أو البرامج الروبوتية.
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