نصائح لشحن بطارية السيارة

هذا ما يجب الانتباه له عند شراء جهاز كمبيوتر مستعمل!

تدفع الظروف المالية البعض لتفضيل شراء جهاز كمبيوتر مستعمل بدلا من الحصول على جهاز جديد، خاصة مع ارتفاع أسعار بعضها. وكالسيارات، فلأجهزة الكمبيوتر المستعملة سوق واسع ولكن عليك أولا الحرص من بعض الأمور .. ما هي؟