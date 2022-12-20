 نصائح لزيارة مدينة كراكوف في بولندا | يوروماكس | DW | 14.05.2023

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يوروماكس

نصائح لزيارة مدينة كراكوف في بولندا

كراكوف هي ثاني أكبر مدينة في بولندا. وسط المدينة التاريخي نجا من الحرب العالمية الثانية دون أن يصاب بأذى تقريبا ويجذب حوالي 13 مليون سائح كل عام. ثلاث نصائح لزيارة المدينة.

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