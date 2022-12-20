نصائح لزيارة مدينة كراكوف في بولندا

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كراكوف هي ثاني أكبر مدينة في بولندا. وسط المدينة التاريخي نجا من الحرب العالمية الثانية دون أن يصاب بأذى تقريبا ويجذب حوالي 13 مليون سائح كل عام. ثلاث نصائح لزيارة المدينة.
رغم الغزو الروسي ووسط الموت والدمار تواصل لجنة مقابر الحرب الألمانية عملها في أوكرانيا. وتهدف اللجنة لتذكير العالم بأهوال الحرب العالمية الثانية، التي تعد الأكبر بالخسائر والأعلى بالتكاليف في تاريخ البشرية.
فيما تتواصل المعارك في باخموت، كشف رئيس الحكومة البولندية أن حلفاء كييف يقتربون من اتفاق حول الخطوة المقبلة في دعمهم العسكري لأوكرانيا، معربا عن استعداد بلاده لمنح أوكرانيا طائرات ميغ-29 المقاتلة في غضون أسابيع.
تقدر بولندا الأضرار التي سببتها لها ألمانيا في الحرب العالمية الثانية بأكثر من 1.3 تريليون يورو وتطالب بتعويضات عن الأضرار. المستشار الألماني أولاف شولتس يرفض ذلك ويقول إن المسألة "حُسمت بموجب القانون الدولي".
قبل عام، دفعت صدمةُ الغزو الروسي لأوكرانيا بألمانيا لتغيير ثوابت عقيدة سياستها الخارجية والدفاعية المعتمدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فما الذي تغير منذ ذلك الحين، وهل تمكنت برلين فعلا من تنفيذ أجندتها بهذا الشأن؟
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