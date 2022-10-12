 نصائح لحيوانات منوية أكثر صحة | صحتك بين يديك | DW | 12.10.2022

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صحتك بين يديك

نصائح لحيوانات منوية أكثر صحة

في العديد من البلدان الصناعية، انخفض عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال منذ عام 1973. يعتقد الباحثون أن أسلوب الحياة والنظام الغذائي يلعبان دورًا في هذا التطور. ومع ذلك، يمكن لبعض الأطعمة أن تضمن إنتاج حيوانات منوية بصحة وقدرة أفضل.

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