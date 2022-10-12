نصائح لحيوانات منوية أكثر صحة

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في العديد من البلدان الصناعية، انخفض عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال منذ عام 1973. يعتقد الباحثون أن أسلوب الحياة والنظام الغذائي يلعبان دورًا في هذا التطور. ومع ذلك، يمكن لبعض الأطعمة أن تضمن إنتاج حيوانات منوية بصحة وقدرة أفضل.
تنويع غذاء الأطفال وإعطائهم كميات معقولة من اللحوم والأسماك لمساعدتهم على النمو أمر يحرص عليه الآباء والأمهات. بيد أن بعض الأطفال لا يحبون اللحوم ويرفضون تناولها، فكيف يمكن التعامل مع هذا الأمر وهل يتوجب علينا القلق.
دراستان منفصلتان توصلتا إلى نتائج مماثلة حول أهمية التغذية السليمة في كبح خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. فبماذا تنصح الدراستان؟
تتعدد الفيتامينات والمعادن ذات الأهمية الكبرى للجسم. لكن خبراء التغذية حددوا منها 9 يجب تناول الكميات المقررة منها بصفة يومية. تتركز أغلبها في الخضراوات والفواكه واللحوم والبيض والأسماك.
كشفت دراسة حديثة أن تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم يعود على صحة الإنسان بفوائد مذهلة. الدراسة حددت أطعمة معينة وفي متناول أغلبية الناس تقريباً. فيما كانت النساء أكبر مستفيد بالمقارنة مع الرجال.
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