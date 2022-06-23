نصائح لتعلم اللغة الألمانية

إغراء بالعمل في ألمانيا.. كيف وقع شباب مغاربة ضحايا احتيال ضخم؟

في المغرب، يعتبر شراء عقد عمل من وسيط في إحدى الدول الأوروبية أمراً شائعاً، إذ لا حرج في الاستعانة به لتحقيق حلم الوصول إلى القارة العجوز. هنا وجد الكثير من "الوسطاء المحتالين" فرصتهم للاغتناء وتحصيل الملايين.