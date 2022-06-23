 نصائح لتعلم اللغة الألمانية | يوروماكس | DW | 28.08.2022

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يوروماكس

نصائح لتعلم اللغة الألمانية

اللغة الألمانية معروفة بصعوبتها، لكن لحسن الحظ لدى مراسلة دي دبليو راشيل ستيوارت بعض النصائح التي ستجعلك تبدو كالمحترف خلال الحديث مع آخرين.

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