نصائح لتعلم اللغة الألمانية

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اللغة الألمانية معروفة بصعوبتها، لكن لحسن الحظ لدى مراسلة دي دبليو راشيل ستيوارت بعض النصائح التي ستجعلك تبدو كالمحترف خلال الحديث مع آخرين.
في المغرب، يعتبر شراء عقد عمل من وسيط في إحدى الدول الأوروبية أمراً شائعاً، إذ لا حرج في الاستعانة به لتحقيق حلم الوصول إلى القارة العجوز. هنا وجد الكثير من "الوسطاء المحتالين" فرصتهم للاغتناء وتحصيل الملايين.
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