نصائح لتربية الحيوانات الأليفة بصورة صديقة للبيئة

في ألمانيا لوحدها يوجد حوالي 15.7 مليون قط و10.7 مليون كلب داخل المنازل، بيد أن رعاية الحيوانات الأليفة ظاهرة عالمية، فما الذي يمكن فعله من أجل توفير الأفضل لحيوانك الأليف، ولكن بشكل صديق للبيئة؟ طبقا لموقع "بيلد دير فراو" الألماني فإن رعاية الحيوانات المنزلية لها تأثيرات ملموسة على سلامة البيئة التي نحيا بها، لذلك فإن التفكير برعاية صديقة للبيئة لهذه الحيوانات هو أمر بات مطلوبا نظرا لتأثيره الملموس على حياتنا.

أكياس التخلص من الفضلات

يلجأ الكثيرون لأكياس البلاستيك من أجل التخلص من نفايات الكلاب، وجمعها من الشارع وفناء المنزل، بيد أن مادة البلاستيك مضرة للبيئة، ولا تتمكن الطبيعة من إعادة تدويرها بيسر، الكثير من البلاستيك يؤدي إلى دمار البيئة المحيطة، كحل أفضل ينصح الخبراء باستخدام أكياس من الورق قابلة للتحلل العضوي، قد يكون ثمنها أغلى قليلا لكنها لا تدمر البيئة المحيطة، وهي قابلة للتحول إلى سماد عضوي، تعتبر البديل الأكثر ملاءمة للمناخ للأكياس البلاستيكية.

طعام صديق للبيئة

هناك الكثير الذي يمكن القيام به لتحقيقالتوازن البيئي عندما يتعلق الأمر بالتغذية، العديد من الحيوانات الأليفة تعاني من زيادة الوزن، وفقًا للدراسات ينطبق هذا على حوالي 50 بالمائة من الحيوانات الأليفة في ألمانيا، لذلك إن تقليل كمية الطعام الذي يأكلونه لا يساعد المناخ فحسب، بل يساعد أيضًا الكلب أو القطة نفسها، قد يكون من المفيد أيضا شراء عبوة واحدة كبيرة بدلا من عبوات صغيرة متعددة، وهو ما سيقلل بالتالي كمية النفايات، وإذا أردت طهي الطعام بنفسك قد يكون من الأفضل سؤال طبيب بيطري.

اللعب والاكسسوارات

بدلا من شراء ألعاب جديدة كل فترة، من الأفضل شراء المستعمل وتعقيمها، من المهم أيضًا الانتباه إلى المواد المستدامة والمتينة المصنوعة منها هذه الألعاب. المواد التي يمكن أن تتلف بسرعة تعتبر مضرة للبيئة، ولا يمكن استخدامها طويلا. من المهم أيضا أن يسأل أصحاب الحيوانات الأليفة أن أنفسهم ما إذا كانت اللعب الجديدة ضروريًة حقًا. يمكن أيضًا صنع ألعاب لحيواتنا الأليفة بأنفسنا لتسليتها، ونستخدم بذلك الأشياء القديمة لدينا والتي لم نعد بحاجة لديها. احذر! من المهم عدم استخدام مواد سامة أو أجزاء صغيرة وضمان سلامة الحيوانات.

ع.أج