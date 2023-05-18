نصائح لتخفيف آلام الدورة الشهرية

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يمكن أن تخفف مسكنات الألم مثل الإيبوبروفين والمستحضرات الهرمونية مثل حبوب منع الحمل من آلام الدورة الشهرية. كما يسهم اللجوء لأعشاب طبيعية وتقنيات الوخز بالإبر في التقليل من الأعراض المصاحبة للدورة الشهرية وآلامها.
آلام الدورة الشهرية أمر شائع لدى النساء. غير أن دراسة حديثة تشير إلى أن النظام الغذائي يلعب دوراً مهماً في ظهور آلام الدورة الشهرية. إذ أن تناول بعض الأغذية قد يؤدي إلى التهاب يزيد الألم بشكل حاد.
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