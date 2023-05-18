 نصائح لتخفيف آلام الدورة الشهرية | صحتك بين يديك | DW | 18.05.2023

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صحتك بين يديك

نصائح لتخفيف آلام الدورة الشهرية

يمكن أن تخفف مسكنات الألم مثل الإيبوبروفين والمستحضرات الهرمونية مثل حبوب منع الحمل من آلام الدورة الشهرية. كما يسهم اللجوء لأعشاب طبيعية وتقنيات الوخز بالإبر في التقليل من الأعراض المصاحبة للدورة الشهرية وآلامها.

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