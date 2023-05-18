نصائح لتخفيف آلام الدورة الشهرية

لا مسكنات بعد اليوم.. نظام غذائي يخفف من آلام الدورة الشهرية

آلام الدورة الشهرية أمر شائع لدى النساء. غير أن دراسة حديثة تشير إلى أن النظام الغذائي يلعب دوراً مهماً في ظهور آلام الدورة الشهرية. إذ أن تناول بعض الأغذية قد يؤدي إلى التهاب يزيد الألم بشكل حاد.