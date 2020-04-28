 نصائح غذائية بسيطة في رمضان للحصول على قوام رشيق | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 29.04.2020

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منوعات

نصائح غذائية بسيطة في رمضان للحصول على قوام رشيق

الحصول على جسم سليم ووزن مثالي حلم يراود الكثيرين، بيد أن تحقيقه ليس سهلا مع وجود مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأطعمة والمشروبات الشهية على مائدتنا الرمضانية، فكيف نختار الأطعمة المناسبة للمحافظة على صحتنا؟

مائدة رمضانية عليها صنوف من الطعام الغنية بالنشويات والسكريات

يجب الإنتباه إلى كمية البروتين والسكر والفيتامينات الموجودة في الشراب أو الطعام، خاصة في رمضان.

اكتساب قوام رشيق والتخلص من الوزن الزائد حلم يراود الجميع بيد أن عاداتنا الغذائية لا سيما في رمضان والذي تزخر مائدته بكل ما لذ وطاب قد توصلنا إلى طريق خاطئ، لذلك يوصي أخصائيو التغذية بالاهتمام بالتنوع الغذائي، الذي يهمله الكثيرون أثناء محاولتهم خسارة الوزن الزائد. حيث يجب الإنتباه إلى كمية البروتين والسكر والفيتامينات وغيرها من العناصر الغذائية الموجودة في الشراب أو الطعام.

مختارات

يؤكد خبراء التغذية أنه يكفي أن يتناول الإنسان 60 غراما من اللوز يوميا، حتى يحمي جسمه من الإصابة بالسكري وبأمراض القلب والدورة الدموية وارتفاع الكولسترول، إضافة إلى فوائد أخرى هامة تتعلق بالحصول على قوام رشيق. (26.03.2015)

 إليك بعض النصائح عن النظام المثالي المتكامل الذي نحتاجه  لبناء جسم صحي وسليم بحسب ما أورده الموقع الألماني المتخصص فت فور فن.

1- تناول المزيد من الخضروات: ربطت عدة دراسات علمية الوجبات الغذائية الغنية بالخضار بتحقيق نتائج صحية أفضل، بما في ذلك فقدان الوزن وانخفاض خطر الأمراض المزمنة. بعض الخضراوات، مثل الجرجير والسبانخ والثوم والكرنب، تحتل مرتبة عالية في قائمة "الوقاية من الأمراض" وفي قائمة "الأطعمة المقوية". لذلك، حاول إيجاد الأنواع المفضلة لديك وأضفها إلى قائمتك.

2. استبدال الصودا أو الشاي الحلو بالماء أو الشاي غير المحلى أو غيرها من المشروبات الخالية من السكر. فقد تحتوي المشروبات المحلاة مثل الصودا والعصير كمية كبيرة من السعرات الحرارية مماثلة للكمية، التي تستهلكها في وجباتك اليومية، ومع ذلك فهي لا تشعرك بالامتلاء والشبع بنفس الطريقة التي توفرها الأطعمة الصلبة. وأظهرت التجارب أن تناول المشروبات السكرية يؤدي إلى زيادة الوزن بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بالسكري.

3- لا تهمل البروتين: البروتينات هي أحد المكونات الرئيسية التي تساعد على تغذية عضلاتنا وشعورنا بالشبع. كما أنها بمثابة عازل ضد الانخفاضات الحادة في مستويات الأنسولين. لذلك يجب التأكد من حصولك على كمية كافية من البروتين في كل وجبة. وتتواجد في اللحوم، ومواد مثل البيض، والفاصولياء، والتوفو، والعدس، والأسماك، ومنتجات الألبان.

 

طعام صحي مكون من عناصر غذائية مفيدة.

يوصي أخصائيو التغذية بالاهتمام بالتنوع الغذائي من أجل الحصول على جسم سليم.

4. وازن ما تأكله من خلال الحركة: الحركة المنتظمة عنصر أساسي في نمط الحياة الصحي- ومن المهم بشكل خاص إذا كان هدفك خسارة الوزن أو الحفاظ عليه أن تجعل الرياضة الصباحية روتيناً يومياً، وإن لم تستطع فحاول تغيير بعض العادات، فإذا كنت تقود سيارتك للعمل، حاول المشي أو ركوب الدراجة. إذا كنت معتاداً على ركوب المصعد، فتوجه صوب السلالم للصعود في المرة القادمة.

5- تقليل الكربوهيدرات: استبدال الخبز الأبيض، والأرز، والمعكرونة في وجبات الطعام الخاصة بك بالحبوب الكاملة. لأن السيطرة على نسبة السكر في الدم أمر ضروري للحفاظ على الصحة والوقاية من المرض.

6- احذر من المواد التي يطلق عليها "قليل الدسم"، "خفيف"، و"دهون مخفضة": إذ أن معظم هذه الأطعمة أو المشروبات تعالج بإضافة نسبة عالية من السكر للحصول على المذاق الأصلي.

7- لا بأس ببعض الدهون الصحية في النظام الغذائي الخاص بك: من مصادر مثل المكسرات وزيت الزيتون والأفوكادو والأسماك.

8- تناول وجبات صغيرة.

9- إذا لم تنجح الحميات التقليدية بتحقيق هدفك، فكر في الصوم المتقطع.

 

ر.ض/ ع.أ.ج

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    أطعمة للتحكم بالشهية وتخفيف الوزن

    الكمثرى

    على الرغم من أن التفاح يعد من أكثر الفواكه الغنية بالألياف، لكن الألياف الموجودة في الكمثرى أكثر من التفاح، فوفقا لموقع "غيزونديه إرنيرونغ"، أظهرت إحدى الدراسات أن تناول ثلاث حبات من الكمثرى في اليوم يساعد على تخفيف الوزن بشكل أكثر من تناول كمية عالية من ألياف الشوفان.

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    أطعمة للتحكم بالشهية وتخفيف الوزن

    الفاصولياء

    تعد الفاصولياء من البقوليات التي تحتوي على مادة كوليسيستوكينين، وهي هرمون يتم إفرازه أثناء عملية الهضم ويعتبر بمثابة مثبط طبيعي للشهية. علاوة على أن الفاصولياء تعد مصدر جيد للبروتين وتحتوي على نسبة عالية من الألياف، وهو ما يعزز الشعور بالشبع.

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    أطعمة للتحكم بالشهية وتخفيف الوزن

    القرفة

    أثبتت دراسات تابعة لوزارة الزراعة الأمريكية ونشرها موقع "ديلي هيلث بوست" أن القرفة تساعد على تنظيم مستويات الأنسولين في الدم، ولذلك دور مهم في نقل إشارات الجوع للدماغ، فضلا عن أن تناول القرفة يساعد على تخفيف الشعور في الجوع مساءا.

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    أطعمة للتحكم بالشهية وتخفيف الوزن

    الفلفل

    يحتوي الفلفل على مادة الكابسايسين، وهي مادة تعزز عملية الأيض، فضلا عن أن الطعم الحار يساعد على تناول كيمة أقل من الطعام. ربما يكون لمادة الكابسايسين دور في تخفيف الشهية أو قد يكون لتأثير إشارات الألم على اللسان جراء الطعم الحار دور في تخفيف الشهية، وعلى كل الأحوال فإن التوابل وسيلة رائعة لتثبيط الشهية.

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    أطعمة للتحكم بالشهية وتخفيف الوزن

    السلطة

    يساعد تناول الخضار صباحا على استهلاك كميات أقل من السعرات الحرارية أثناء اليوم. والسبب أن الأطعمة الخفيفة مثل الخضار النيئ تسمح بالحصول على كمية عالية من المواد الغذائية وبسعرات حرارية أقل، كما أن تناول كميات كبيرة منها يعزز الشعور بالشبع.

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    أطعمة للتحكم بالشهية وتخفيف الوزن

    زيت الزيتون

    من المعروف أن تناول كميات قليلة من الدهون يعزز الشعور بالشبع، وأكدت دراسات كثيرة أن زيت الزيتون هو أفضل أنواع الدهون للحد من الشهية، ومن المهم الاعتدال في تناول زيت الزيتون، فتناول كمية قليلة لها تأثير فعال للحد من الشهية.

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    أطعمة للتحكم بالشهية وتخفيف الوزن

    اللوز

    يحتوي اللوز على الألياف والدهون الصحية، وهذا المزيج يجعل اللوز مثالي لدرء الجو، إذ أكدت دراسة نشرها موقع "غيزوندهايت هويته" أن الأشخاص الذين يتناولون اللوز يفقدون وزنهم أكثر من أولئك الذين يتناولون الكربوهيدرات الغنية بالألياف المعقدة.

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    أطعمة للتحكم بالشهية وتخفيف الوزن

    الخلّ

    يؤثر الخل على سرعة هضم الطعام، فوفقا لموقع "غيزوندهايتا تيبس" أظهر عدد من الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات أضيف إليها الخلّ، يميلون إلى استهلاك سعرات حرارية أقل من أولئك الذين يستهلكون أنواع أخرى من البهارات.

    الكاتب: دالين صلاحية


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