نصائح غذائية بسيطة في رمضان للحصول على قوام رشيق

اكتساب قوام رشيق والتخلص من الوزن الزائد حلم يراود الجميع بيد أن عاداتنا الغذائية لا سيما في رمضان والذي تزخر مائدته بكل ما لذ وطاب قد توصلنا إلى طريق خاطئ، لذلك يوصي أخصائيو التغذية بالاهتمام بالتنوع الغذائي، الذي يهمله الكثيرون أثناء محاولتهم خسارة الوزن الزائد. حيث يجب الإنتباه إلى كمية البروتين والسكر والفيتامينات وغيرها من العناصر الغذائية الموجودة في الشراب أو الطعام.

إليك بعض النصائح عن النظام المثالي المتكامل الذي نحتاجه لبناء جسم صحي وسليم بحسب ما أورده الموقع الألماني المتخصص فت فور فن.

1- تناول المزيد من الخضروات: ربطت عدة دراسات علمية الوجبات الغذائية الغنية بالخضار بتحقيق نتائج صحية أفضل، بما في ذلك فقدان الوزن وانخفاض خطر الأمراض المزمنة. بعض الخضراوات، مثل الجرجير والسبانخ والثوم والكرنب، تحتل مرتبة عالية في قائمة "الوقاية من الأمراض" وفي قائمة "الأطعمة المقوية". لذلك، حاول إيجاد الأنواع المفضلة لديك وأضفها إلى قائمتك.

2. استبدال الصودا أو الشاي الحلو بالماء أو الشاي غير المحلى أو غيرها من المشروبات الخالية من السكر. فقد تحتوي المشروبات المحلاة مثل الصودا والعصير كمية كبيرة من السعرات الحرارية مماثلة للكمية، التي تستهلكها في وجباتك اليومية، ومع ذلك فهي لا تشعرك بالامتلاء والشبع بنفس الطريقة التي توفرها الأطعمة الصلبة. وأظهرت التجارب أن تناول المشروبات السكرية يؤدي إلى زيادة الوزن بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بالسكري.

3- لا تهمل البروتين: البروتينات هي أحد المكونات الرئيسية التي تساعد على تغذية عضلاتنا وشعورنا بالشبع. كما أنها بمثابة عازل ضد الانخفاضات الحادة في مستويات الأنسولين. لذلك يجب التأكد من حصولك على كمية كافية من البروتين في كل وجبة. وتتواجد في اللحوم، ومواد مثل البيض، والفاصولياء، والتوفو، والعدس، والأسماك، ومنتجات الألبان.

يوصي أخصائيو التغذية بالاهتمام بالتنوع الغذائي من أجل الحصول على جسم سليم.

4. وازن ما تأكله من خلال الحركة: الحركة المنتظمة عنصر أساسي في نمط الحياة الصحي- ومن المهم بشكل خاص إذا كان هدفك خسارة الوزن أو الحفاظ عليه أن تجعل الرياضة الصباحية روتيناً يومياً، وإن لم تستطع فحاول تغيير بعض العادات، فإذا كنت تقود سيارتك للعمل، حاول المشي أو ركوب الدراجة. إذا كنت معتاداً على ركوب المصعد، فتوجه صوب السلالم للصعود في المرة القادمة.

5- تقليل الكربوهيدرات: استبدال الخبز الأبيض، والأرز، والمعكرونة في وجبات الطعام الخاصة بك بالحبوب الكاملة. لأن السيطرة على نسبة السكر في الدم أمر ضروري للحفاظ على الصحة والوقاية من المرض.

6- احذر من المواد التي يطلق عليها "قليل الدسم"، "خفيف"، و"دهون مخفضة": إذ أن معظم هذه الأطعمة أو المشروبات تعالج بإضافة نسبة عالية من السكر للحصول على المذاق الأصلي.

7- لا بأس ببعض الدهون الصحية في النظام الغذائي الخاص بك: من مصادر مثل المكسرات وزيت الزيتون والأفوكادو والأسماك.

8- تناول وجبات صغيرة.

9- إذا لم تنجح الحميات التقليدية بتحقيق هدفك، فكر في الصوم المتقطع.

ر.ض/ ع.أ.ج