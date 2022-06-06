نصائح عند زيارة إشبيلة

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تعتبر إشبيلية من أجمل مدن اسبانيا. فريق يوروماكس سافر إلى جنوب أوروبا لمعرفة ما إذا كانت المدينة تستحق سمعتها الجميلة بالفعل وما الذي يمكن رؤيته والقيام به هناك.
على الرغم من التضخم والأسعار المرتفعة، لا يبدو أن المصطافين الألمان قد تراجعوا عن خطط سفرهم. الفنادق ذات الفئات الأعلى من النجوم والخدمات"الشاملة" تحظى بإقبال متزايد.
يبدو أن سكان جزيرة مايوركا الإسبانية قد فاض بهم الكيل بسبب ارتفاع عدد الزوار وما يخلفه ذلك من عبء عليهم. وفي مبادرة تهدف إلى حماية المناخ، طالب السكان بوضع حد أقصى لأعداد زوار الجزيرة.
تشق روبوتات الدردشة أو "شات بوت" المدعومة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات طريقها في عالم السفر والخدمات السياحية، ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لنا، وإلى أي مدى يمكن الثقة بعالم الروبوتات هذا؟
إذا كنت تعيش في المغرب وتريد تأشيرة سياحية لدولة أوروبية، فغالباً لن تجد الحل إلّا بشراء موعد ممنّ يستغلون حاجتك. شركات "المناولة" تصمت عن المشكل والسفارات تتدخل باحتشام، تاركة المغاربة تحت قبضة "السماسرة". فكيف ذلك؟
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