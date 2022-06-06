نصائح عند زيارة إشبيلة

كيف سيغير الذكاء الاصطناعي السياحة والسفر حول العالم؟

تشق روبوتات الدردشة أو "شات بوت" المدعومة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات طريقها في عالم السفر والخدمات السياحية، ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لنا، وإلى أي مدى يمكن الثقة بعالم الروبوتات هذا؟