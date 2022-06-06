 نصائح عند زيارة إشبيلة | يوروماكس | DW | 04.06.2023

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يوروماكس

نصائح عند زيارة إشبيلة

تعتبر إشبيلية من أجمل مدن اسبانيا. فريق يوروماكس سافر إلى جنوب أوروبا لمعرفة ما إذا كانت المدينة تستحق سمعتها الجميلة بالفعل وما الذي يمكن رؤيته والقيام به هناك.

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