نصائح بسيطة وفعالة لتقوية العظام!

في الوقت الذي يُعاني فيه ملايين الناس حول العالم من مرض هشاشة العظام، والذي تزداد خطورة الإصابة به مع التقدم في العمر. يُمكن اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة والفعالة للغاية من أجل الحفاظ على عظام قوية وصحية.

منذ أيام الطفولة، نسمع كثيرا عن أهمية تناول أطعمة تقوي عظامنا، وتساعد في عملية نمو طبيعية. إلا أنه مع التقدم في العمر، تتراجع قدرة الجسم بشكل ملحوظ، ويزداد خطر الإصابة ببعض الأمراض، ومن بينها هشاشة العظام.

وقد تتسب هشاشة العظام في تحويل حياة الشخص المصاب بها إلى كابوس حقيقي. وبالتالي، تُصعب من عيشه لحياة طبيعية وخالية من المشاكل. لذلك، ينصح خبراء صحة بالعمل دائما على ضمان عظام صحية وقوية.

وفي هذا الصدد، تشير مجلة "فوكس" الألمانية أن هناك مجموعة من الخطوات البسيطة والفعالة في نفس الآن لتقوية العظام والحفاظ عليها.

أما أول هذه الخطوات، فهي ممارسة الرياضة بشكل منتظم، لما لها من فوائد كبيرة على العظام، والجسم ككل. وتساعد التمارين الرياضية على تحفيز الخلايا لبناء العظام، كما أنها تضمن الحصول على عضلات جيدة.

وأوضحت مجلة "فوكس" أن الخطوة الثانية للحفاظ على العظام، هي الخروج في أشعة الشمس (قضاء حوالي نصف ساعة تحت أشعة الشمس يوميا). ويُطلق الجسم فيتامين "د" عند التعرض للشمس، حيث يُعد فيتامين "د" من الفيتامينات المُهمة للحفاظ على صحة وقوة العظام.

يشار إلى أن الأسماك (خاصة السالمون والتونا) غنية أيضا بفيتامين "د" الضروري في عملية امتصاص الأمعاء للكالسيوم، حسب ما أورده موقع "تي أونلاين" الألماني.

ثالثا، تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم، إذ تعتبر منتجات الألبان والبروكلي من الأطعمة التي تحتوي على كميات مهمة من الكالسيوم. ولا ينتج جسم الإنسان الكالسيوم، لذلك فإن الحصول على الكالسيوم يأتي من تناول الأطعمة الغنية به. ويختلف مقدار الكالسيوم الذي يحتاجه الشخص حسب عمره وجنسه.

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وبالنسبة للحد الأعلى الموصى به للكالسيوم، فإنه 2500 ملغم يوميا بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 50 عاما. أما من تجاوز الخمسين، فإن الحد الأقصى المُوصى به يوميا هو 2000 ملغم، حسب ما ذكره موقع "مايو كلينيك" المهتم بالشؤون الطبية.

أيضا، هناك مجموعة من الأطعمة الغنية بفيتامينات تساعد في تقوية العظام والحفاظ عليها. ومن بين هذه الأطعمة البقوليات مثل العدس والحمص والفاصولياء، حيث تحتوي على الزنك المهم في الحفاظ على صحة العظام، وفق ما أورده موقع "هيلث لاين"، الذي يُعنى بالأخبار الطبية.

كذلك، يُنصح بتناول الخضروات ذات اللون الأخضر الداكن (الكرنب، السبانخ...)، حيث تحتوي هذه الخضروات على الكالسيوم وفيتامين "ك2"، الذي يدعم عملية تخزين الكالسيوم بالجسم، حسب ما ذكره موقع "تي أونلاين" الألماني.

وأخيرا يجب الانتباه إلى الوزن. فمن جهة يتسبب تقص الوزن في خطر الإصابة بهشاشة العظام، حيث يفتقر من يعانون من نقص الوزن إلى ما يكفي من العضلات لحماية عظامهم. ومن جهة أخرى، قد تتسب الزيادة في الوزن في مشاكل للعظام والمفاصل، حسب موقع مجلة "فوكس" الألمانية.

ر.م