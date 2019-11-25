نصائح بسيطة للاستفادة من مغريات "الجمعة السوداء"

ينتظر كثيرون بفارغ الصبر يوم "الجمعة السوداء" للتسوق، حيث يعلن التجار عن تخفيضات كبيرة على منتجاتهم، بحيث تبدو مغرية جدا. لكن هل الأمر كذلك فعلا أم أنه مجرد خدعة؟ هذه بعض النصائح للاستفادة فعلا من أسعار هذا اليوم، الذي يصادف هذا العام في 29 نوفمبر/تشرين الثاني.

أحيانا تكون الأسعار فعلا مغرية جدا في يوم "الجمعة السوداء- Black friday". ولكن قد لا يتعدى الأمر مجرد خدعة والتفاف من التجار على المستهلكين وإغرائهم عن طريق الإعلانات والدعايات المبهرة بشراء منتجاتهم بأسعار مرتفعة رغم التخفيض المعلن عنه. ولتجنب الوقوع في فخ إغراء الدعاية وخدع التجار، ينصح العاملون في مجال حماية المستهلك، بالتروي والبحث والمقارنة جيدا قبل الإقدام على شراء منتج ما. وهذه بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في التسوق بنجاح واصطياد منتجات بأسعار مخفضة ومغرية فعلا.

1- احذر إغراءات الدعاية:

غالبا ما تشير الدعاية إلى أن هناك تخفيض يصل إلى 70 بالمئة أو أكثر على سعر بضاعة ما، لكن غالبا ما تكون نسبة التخفيض تلك على السعر المقترح من قبل الشركة المنتجة وليس سعر السوق الحقيقي. وللتحقق من ذلك ينصح المركز الأوروبي لحماية المستهلك، بالتدقيق والبحث في الإنترنت والمقارنة بأسعار محلات ومواقع أخرى، حسب موقع تي اونلاين الألماني.

2- ما هي البضاعة المعنية بالتخفيض وما هي صفاتها؟

أحيانا بعد التدقيق في السعر وإلقاء نظرة ثانية عليه، يكتشف المرء أنه ليس هناك تخفيض فعلي، إذ أن هناك بضائع متشابهة من انتاج شركات مختلفة، لكن التفاصيل والمواصفات تختلف من واحدة لأخرى ومن منتج إلى آخر. لذلك يجب التدقيق في التقاصيل قبل الإقدام على شراء بضاعة ما، وفيما إذا كانت تتطابق مع مواصفات البضاعة التي تريد شراءها.

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3- الانتباه إلى تفاصيل الشروط

قبل الإقدام على شراء بضاعة ما بسعر مغر وخاصة من الإنترنت، يجب التدقيق في تفاصيل الشروط ومواعيد التسليم والسعر الإجمالي النهائي. إذ أحيانا ما يكون موعد التسليم بعيدا وأنت بحاجة إلى البضاعة في وقت مبكر أو أن رسوم البريد والنقل مرتفعة وخاصة للأشياء كبيرة الحجم، إذ تلتهم تلك الرسوم التخفيض المعلن ويصبح السعر النهائي الإجمالي مساويا أو متقاربا مع السعر السابق قبل الجمعة السوداء، حسب موقع "شنبشن فوكس" الألماني.

4- الدفع المسبق وخداع المحتالين

بعض المواقع ترفض إرسال البضاعة قبل دفع ثمنها مسبقا، وهو ما يحذر منه بشدة خبراء حماية المستهلك. لأن هناك من يخدعون المشتري ولا يرسلون له البضاعة رغم دفعه لثمنها مسبقا. لذا من الأفضل الدفع بعد استلام البضاعة أو عن طريق بطاقة ائتمان أو وسائل دفع أخرى مثل "باي بال" أو "غوغل باي" أو "آبل باي" وغيرها من الوسائل الموثوقة، فمن خلال دفعك بهذا الشكل تقلل من مخاطر خداع المحتالين.

5- قائمة المشتريات

قبل أن تتم عملية الشراء عن طريق الإنترنت ودفع ثمن البضاعة، قم بوضع ما ترغب بشرائه على قائمة المشتريات للموقع وقم بإتمام العملية لاحقا بعد أخذ قسط من الراحة والتفكير في الأمر. فقد تكتشف أنك لست بحاجة لهذا المنتج أو لديك ما يسد الحاجة له.

ع.ج/ ف.ي