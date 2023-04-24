نصائح بسيطة لعلاج أو التخفيف من بعض آلام اليد

بسبب الضغوط عليها كثيرا تتعرض اليد إلى إصابات تسبب للشخص بالألم وتحد من قدرته على استخدامها (اليد)، ومن أبرز تلك الإصابات متلازمة النفق الرسغي أو متلازمة احتقان العصب.

وتكون أعراضها عبارة عن خدر في اليد (غالبا في الليل) ووخز وإحساس غير طبيعي من الإبهام إلى الإصبع الأوسط. ويكون عصب اليد الأوسط منقبضا في نفق الرسغ من الداخل "ويمكن أن تتراجع كرة الإبهام أيضًا. وهذا يهدد بمزيد من الإعاقات التي قد تصل إلى فقدان المهارات الحركية الدقيقة"، كما يقول كلاوس ديغلمان، الطبيب المتخصص في جراحة اليد وجراحات التجميل بمدينة ميونيخ الألمانية، والذي أجرى أكثر من 10 آلاف عملية جراحية في تخصصه.

أما علاج متلازمة النفق الرسغي بحسب ما نقل موقع "24vita" الألماني، فيمكن في البداية، أن يساعد استخدام الأدوية المضادة للالتهابات وارتداء جبيرة معصم فردية في الليل.

أما إذا لم تنجح هذه الطريقة، فيمكن أن تساعد عملية صغيرة من أجل توسيع القناة الرسغية وخلق مساحة للعصب المجهد، والقيام بالعملية في الوقت المناسب يجنب تعرض العصب الأوسط لليد للتلف الدائم ويريح المريض من آلامه، بحسب ديغلمان.

عقدة الرسغ

الأعراض: إذا تشكل انتفاخ أو عقدة مرنة أو صلبة على اليد أو الرسغ، فعادة ما يختفي خلفها كيس غير ضار. ويُعرف هذا الكيس في اللغة العامية أيضًا باسم "العقدة العظمية"، على الرغم من عدم مشاركة الغضروف أو العظم في تكوينها.

أما العلاج، فمادام أن العقدة لا تسبب أي أعراض، فلا داعي له. أما إذا ضغطت على الأعصاب أو تسببت في حدوث آلام عند تعرض اليد لضغط أو ثقل، فيوصي كلاوس ديغلمان بإزالة الكيس بأكمله بالمنظار أو بإجراء جراحة.

وينصح الطبيب الألماني عموما بتقوية الأيدي بقليل من التمرين: اصنع دوائر باليدين يوميًا، وافرد الأصابع وابعدها عن بعضها البعض ثم اعمل قبضة يد.

وكذلك يجب أيضا تقوية المهارات الحركية الدقيقة، على سبيل المثال باستخدام كرة صغيرة، كما يمكن للشخص أيضا تدريب اليد بفتح وإغلاق الأزرار الصغيرة، بحسب ما نقل موقع "24vita" الألماني.

وعند القيام بعمل شاق، يجب دائمًا في هذه الحالة ارتداء قفازات عمل قوية التحمل لمنع إصابة اليد جراء تعرضها لأي شيء حاد أو خشن أو حتى أتربة.

يجب تخفيف الضغط عن اليد عند العمل باستخدام جهاز الكمبيوتر، إذ يجب استخدام لوحة مفاتيح مريحة ووضع سنادة لمعصم اليد، واستخدام فأرة مريحة لليد أيضا.

وأخيرا نصيحة مهمة من كلاوس ديغلمان: عندما تشعر بألم في يديك وأصابعك أو تلاحظ تغيرات مرئية أو محسوسة، اذهب إلى جراح اليد بسرعة. إذ يمكنه حل العديد من المشكلات بطرق تقليدية، إذا تم تشخيصها في الوقت المناسب.

ص.ش/أ.ح