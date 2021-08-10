نشوب 5 حرائق جديدة في الجزائر واندلاع أخرى في تونس

كشفت مصالح الحماية المدنية بالجزائر اليوم الجمعة (13 آب/ أغسطس 2021)، عن عودة نشوب خمس حرائق أخرى في عدد من القرى بولاية تيزي وزو، بعد ساعات قليلة من تأكيدها إخماد كل الحرائق المشتعلة في الولاية الواقعة عن بعد نحو مئة كيلومتر من العاصمة الجزائر شرقاً.

وتيزي وزو أكثر الولايات المتضررة من الحرائق التي شهدتها البلاد والتي طالت 17 ولاية حسب السلطات المختصة.

من جهته، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الخميس ما كان مسؤولون سابقون قد ذهبوا إليه بداية الأسبوع، معلناً أنها ناجمة عن "فعل من أيادٍ إجرامية".

وقال تبون إنه تمّ إيقاف 22 شخصا للاشتباه بضلوعهم في إضرام الحرائق، مضيفا أنه "لا يجب السقوط في فخ منظمتين إرهابيتين" تحاولان ضرب الوحدة الوطنية وهما "حركتا رشاد والماك". كما استنكر تبون ما وصفها بـ "محاولات البعض للتفريق بين مناطق البلاد"، محذرا ممن وصفهم بـ "الجراثيم التي تحاول الدخول والاندساس بين الشعب الواحد"، متوعّدا بـ"التصدي لكل من حاول التفريق بين الجيش والشعب والدولة".

الحرائق تطال تونس

وليس بعيدا عن الجزائر، اندلع نحو ثلاثين حريقا في مناطق جبلية متفرقة في شمال وغرب ووسط تونس حيث تم اجلاء العديد من العائلات، وفق ما أفاد الدفاع المدني التونسي، الذي قال إن ارتفاع درجات الحرارة أذكى اندلاع الحرائق.

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واندلع منذ الاثنين 28 حريقا ولا يزال ثمانية منها نشطة حتى الخميس في مناطق جبلية من محافظة جندوبة، في شمال غرب البلاد. وطمأن الناطق باسم الدفاع المدني معز تريعة في تصريحاته لوكالة فرانس برس السكان معلنا أن "بعض جيوب النيران نشطة ولكن غالبية الحرائق تحت السيطرة". وتمّ اجلاء 19 عائلة من منطقة "جبل السرج" في محافظة القيروان في الوسط وتسع أخرى في منطقة فرنانة في شمال غرب تونس، حسب تريعة.

رسميا لم تعلن في تونس عنأسباب الحرائق التي تتزامن وموجة قيظ تمر منها البلاد. وسُجلت أرقام قياسية الثلاثاء والأربعاء في مناطق في الشمال والوسط، حسب المرصد الوطني للرصد الجوي الذي سجل الأربعاء رقما قياسيا في محافظة القيروان بلغ 50,3 درجة مئوية.

و.ب/ (أ ف ب، د ب أ)